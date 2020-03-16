Я — «синий»! Даби ди даба да

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сегодня, 17:23

Герой рубрики «Будем знакомы» — лучший бомбардир «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, которому сегодня исполнилось двадцать три года.

Проводящий прекрасный сезон молодой футболист «Эвертона» заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Который, как известно, любит пополнять свои ряды на «Гудисон Парк». Такие слухи дошли до болельщиков «ирисок», которые прямо задали нападающему вопрос — «и ты, Доминик?». Калверт-Льюин ответил строчкой из некогда популярного хита Eiffel 65 — «I'm blue da ba dee da ba daa». Чем дал понять, что он — «синий». И переодеваться в красное пока не спешит. Да и в другие цвета.

Игра «Эвертона», как обычно, далека от идеала. И хотя Данкан Фергюсон, а затем и занявший место постоянного тренера Карло Анчелотти навели некоторый порядок, всё равно девятикратные чемпионы Англии занимают неподобающе низкое их статусу и истории место.

Не все футболисты пока оправдывают ожидания. Но есть и те, кто радует. Например, нападающий Доминик Калверт-Льюин, проводящий превосходный сезон. Несмотря на возраст, Доминик далеко — не новичок. Молодой форвард проводит четвёртый сезон на взрослом уровне. Но если раньше он был просто талантливым юношей, подающим надежды, то сегодня он — лидер команды. Доминик забил 15 мячей во всех турнирах. Чуть меньше половины, чем всё время пребывания на «Гудисон Парк».

Обладатель двойной фамилии стабильно играл при Рональде Кумане, и при Сэме Эллардайсе сохранил место в основном составе, и при Марку Силве. Но именно при Анчелотти талант Доминика раскрылся во всей красе. До прихода нового тренера Калверт-Льюин забил только три мяча. Возможно, Анчелотти нашёл подход к нападающему, и результат не замедлил себя долго ждать.

Сам Доминик считает, что огромное влияние на него оказал Уэйн Руни, ненадолго возвращавшийся в родной коллектив. «Уэйн — великий мастер. Играть с ним одно удовольствие. Ибо он командный игрок в первую очередь. Всегда готов поделиться мячом, подсказать если нужно. За несколько месяцев, проведенных с Уэйном в одной команде стали для меня настоящим университетом», - когда-то говорил Доминик.

Руни, конечно большой мастер, но и сам Калверт-Льюин тоже хорош. Ему всего двадцать три года, однако в футбольных кругах Доминик известен довольно давно — еще с академии «Шеффилд Юнайтед». Специалисты отмечали и технику юного нападающего, и его умение играть головой, а главное, расторопность на поле. Доминик всегда быстро принимал решения на поле. «Такое ощущение, что у этого парня несколько пар глаз, настолько хорошо он чувствует и понимает игру», — говорил про Калверта-Льюина бывший тренер «Шеффилд Юнайтед» Найджел Эдкинс.

В юношеских сборных Англии Доминик играл много. Даже чемпионом мира стал в своей возрастной категории, причём оказался одним из героев чемпионата мира, проходившего в Южной Корее прошлым летом — золотой гол в ворота сборной Венесуэлы на его счету. Но за родной клуб и любимый с детства клуб Калверт-Льюин играл немного — отдавался в аренду «Нортхэмптону», а потом был продан «Эвертону» за полтора миллионов фунтов. Вышел на замену против «Арсенала», потом появился с первых минут против «Саутгемптона». Но дебют в стартовом составе был омрачён травмой лодыжки, лечение которой заняло два месяца. Поправился и забил свой первый мяч в Премьер-Лиге в ворота «Халл Сити». Всего же в первом сезоне за «Эвертон» Доминик сыграл одиннадцать встреч и отличился один раз.

Возможно, Калверт-Льюин остался бы выходящим на замену, если бы не продажа в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Подписать Оливье Жиру не получилось, а Уэйну Руни срочно понадобился напарник. Вот и пригодился рослый, худощавый юноша. Быстрый, весьма техничный и очень пластичный. Но эти все свои достоинства Доминик сумел доказать на футбольном поле. Доказывает и по сей день, сменив двадцать девятый номер на престижную девятку. Посмотрите на его голы. Например, на недавний в ворота «Арсенала». На 49 секунде, ударом через себя.

Доминик Калверт-Льюин известен не только в футбольном мире. Популярности нападающему добавил его роман с известной британской моделью Мэг Лилли. И пока в этой паре ведущей является Мэг, Доминик воспринимается в обществе как её парень. Но это обстоятельство должно стать стимулом для нападающего. Наверняка сам Калверт-Льюин хочет, чтобы о нём говорили не как о парне известной фотомодели, а как о фигуре самодостаточной на футбольном поле.

Поэтому Доминик интересен нам в первую очередь как футболист, как перспективный нападающий, который способен стать и легендой «Гудисон Парк», и в сборной Англии выйти на первые роли. Для начала, правда, в главную команду надо попасть и закрепиться в ней. Калверт-Льюин мечтал сыграть на чемпионате Европы, но, наверное, эта мечта будет отложена. Не суждено сбыться и другой мечте, которую Доминик намеревался осуществить в свой двадцать третий день рождения. А именно забить «Ливерпулю». Пока на счету Калверта-Льюина нет голов в дерби. Но известные события помешали девятке «Эвертона» осуществить задуманное, ибо мерсисайдское дерби отложено на неопределённый срок.