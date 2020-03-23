«Мельбурн Сити» — «Аделаида Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:44

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 25-го тура австралийской Лиги А, в котором сыграют «Мельбурн Сити» и «Аделаида Юнайтед».

«Мельбурн Сити»

В последнем туре чемпионата Австралии «Горожане» потерпели седьмое поражение в сезоне, уступив в гостях «Ньюкасл Джетс» со счетом 1:20. «Мельбурн Сити» сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице Лиги А, отставая от лидера «Сидней» на восемь зачетных пунктов.

Неудачному выезду команды Эрика Момбертса предшествовала крупная победа, которая была добыта в выездном поединке с «Централ Кост Маринерс» (4:2). Лучший бомбардир «Горожан» Джейми Макларен забил 18 голов в двадцати поединках.

«Аделаида Юнайтед»

Подопечные Гертьяна Вербека выдели ужасную серию из трех поражений кряду, из-за чего, выпали из зоны плей-офф. Накануне предстоящего матча «Аделаида Юнайтед» занимает седьмую позицию в рейтинге, уступая шестому «Вестерн Юнайтед» по дополнительным показателям.

В последнем поединке гости грядущего противостояния без шансов уступили дома «Ньюкасл Джетс» со счетом 0:3. Последний раз «Аделаида» побеждала в чемпионате Австралии в середине февраля, когда обыграла на своем поле «Централ Кост Маринерс» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мельбурн Сити» — 1.806

Ничья – 4.140

Победит «Аделаида Юнайтед» — 4.180

Статистика

Последняя встреча соперников закончилась уверенной победой «Аделаида Юнайтед» (3:1).

«Мельбурн Сити» проиграл 2 предыдущих поединка своему оппоненту.

«Аделаида Юнайтед» уступала в 4 из 5 последних гостевых матчах чемпионата Австралии.

В пассиве «Мельбурн Сити» только 2 домашних поражения в текущем сезоне Лиги А – 7 побед и 2 ничьи.

Прогноз

К предстоящему поединку обе команды подходят после неудачных матчей, в которых они не набирали очков. С турнирной точки зрения гостям зачетные пункты важнее, но вряд ли фаворит на своем стадионе будет играть без мотивации.