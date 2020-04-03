БАТЭ – «Рух» Брест: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч третьего тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют БАТЭ и «Рух» Брест.

БАТЭ

В прошлом сезоне чемпионата Беларуси БАТЭ прервал свою гегемонию, уступив статус лучшей команды страны «Динамо» из Бреста. Начало новой кампании для клуба из Борисова также получилось провальным.

Очень неожиданно подопечные Алексея Бага проиграли два первых поединка и оказались в группе аутсайдеров турнирной таблицы. В стартовом матче БАТЭ уступил в гостях «Энергетик-БГУ» (1:3), после чего, неудачно съездил в Мозырь, где проиграл местной «Славии» (1:2).

Более успешно команда стартовала в страны. На стадии четвертьфинала БАТЭ уверенно прошел минское «Динамо», одержав две победы – 2:1 в гостях и 3:2 дома.

«Рух» Брест

Клуб из Бреста по итогам прошлого сезона «выгрыз» путевку в Высшую лигу. Заняв итоговое третье место в Первой лиге, «Рух» получил право сыграть в переходных матчах, где ему в соперники остался «Днепр».

После домашней победы (2:1), брестский клуб уступил в гостях с аналогичным счетом. Исход противостояния решился в серии пенальти, где футболисты «Руха» были точней своих соперников.

Дебют команды в Высшей лиге можно назвать успешным. В первом матче «Рух» воспользовался неоднозначной формой минского «Динамо» и взял минимальную победу в столице. Затем команда с минимальным счетом уступила «Энергетик-БГУ» на домашней арене.

Котировки БК Pinnacle

Победит БАТЭ – 1.350

– 1.350 Ничья – 6.250

Победит «Рух» — 9.700

Статистика

Команды будут впервые встречаться в очном поединке.

В 4 последних матчах БАТЭ проходила ставка на ТБ (2,5).

проходила ставка на (2,5). В 2 матчах «Руха» в новом сезоне прошла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз

Фаворит в этом матче очевиден. После провала в прошлых поединках, БАТЭ бросит все силы на то, чтобы взять дебютную победу и еще больше не отстать от группы лидеров. «Рух», хоть и обыграл «Динамо» в первом туре, но выглядит достаточно неуверенно. Вряд ли клуб из Бреста сможет на равных противостоять мотивированному фавориту.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно разместить с коэффициентом 1.950.