РПЛ на карантине. Паршивлюк учится играть на фортепиано, Шюррле подстригся налысо

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вчера, 23:00

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать, как проводят время представители РПЛ , находясь на карантине из-за коронавируса.

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