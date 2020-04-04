РПЛ на карантине. Паршивлюк учится играть на фортепиано, Шюррле подстригся налысо

«Соккер.ру» продолжает рассказывать, как проводят время представители РПЛ, находясь на карантине из-за коронавируса.
Нападающий «Ростова» Данила Прошляков играет со своей собакой, представляя на ее месте защитников чемпионата России.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов воспитывает детей и смотрит фильмы:
На карантине пересмотрели на ютубе почти все интервью и фильмы, до которых руки не доходили. Хотя прошло всего две недели.
Нанотехнологическая тренировка голкипера «Локомотива» Гильерме.
Если в ближайшее время защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров получит травму, то это будет даже логично.
Также проблемы могут возникнуть у защитника «Рубина» Константина Плиева.
Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз не выходит из дома без маски, а вы?
Форвард «Урала» Павел Погребняк устроил своей жене романтический вечер!
Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев читает книги.
Бывший форвард «Амкара» Евгений Савин находится в Беларуси во время карантина. И ему это очень нравится!
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк учится играть на фортепиано. Интересно, как к этому относятся его соседи?
Было бы здорово, если бы его соседом оказался голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков.
Уроки фитнеса от тренера «Зенита» по физподготовке Марии Буровой.
Недавно состоялось общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции, вот как это выглядело. Практически все лица поместились в экраны своих ноутбуков.
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко поддерживает форму, чтобы от него не смог убежать ни один арбитр.
Как вам такая домашняя тренировка от форварда «Динамо» Кирилла Панченко?
Как дома жить без музыки? Вот вам плейлист защитника «бело-голубых» Константина Рауша.
Анна, жена наставника «Зенита» Сергей Семака, выложила целую подборку фильмов, которые можно посмотреть во время карантина:
Вот в такой компании проводит время полузащитник питерцев Алексей Сутормин.
Форвард «Спартака» Андре Шюррле прилетел в Германию, прогулялся с женой и подстригся налысо.
Защитник «красно-белых» Илья Кутепов слепил снеговика, воспользовавшись неожиданными погодными условиями.
Мы все скучаем по футболу, но старайтесь быть таким же позитивным в это непростое время, как форвард «Сочи» Антон Заболотный!