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РПЛ на карантине. Паршивлюк учится играть на фортепиано, Шюррле подстригся налысо

вчера, 23:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник
Тарасов Дмитрий
Тарасов Дмитрий
Полузащитник
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«Соккер.ру» продолжает рассказывать, как проводят время представители РПЛ, находясь на карантине из-за коронавируса.

Нападающий «Ростова» Данила Прошляков играет со своей собакой, представляя на ее месте защитников чемпионата России.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов воспитывает детей и смотрит фильмы:

На карантине пересмотрели на ютубе почти все интервью и фильмы, до которых руки не доходили. Хотя прошло всего две недели.

Нанотехнологическая тренировка голкипера «Локомотива» Гильерме.

Если в ближайшее время защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров получит травму, то это будет даже логично.

Также проблемы могут возникнуть у защитника «Рубина» Константина Плиева.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @kotpliev3

 

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз не выходит из дома без маски, а вы?

Форвард «Урала» Павел Погребняк устроил своей жене романтический вечер!

Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев читает книги.

Бывший форвард «Амкара» Евгений Савин находится в Беларуси во время карантина. И ему это очень нравится!

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк учится играть на фортепиано. Интересно, как к этому относятся его соседи?

Было бы здорово, если бы его соседом оказался голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков.

Уроки фитнеса от тренера «Зенита» по физподготовке Марии Буровой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Недавно состоялось общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции, вот как это выглядело. Практически все лица поместились в экраны своих ноутбуков.

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко поддерживает форму, чтобы от него не смог убежать ни один арбитр.

Как вам такая домашняя тренировка от форварда «Динамо» Кирилла Панченко?

Как дома жить без музыки? Вот вам плейлист защитника «бело-голубых» Константина Рауша.

Анна, жена наставника «Зенита» Сергей Семака, выложила целую подборку фильмов, которые можно посмотреть во время карантина:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В предыдущем посте о фильмах, меняющих жизнь, мне не хватило места, чтобы рассказать о редких и очень полезных мультфильмах, что сейчас особенно актуально, а так же упомянуть об обучающих документальных фильмах и картинах на важные социальные темы. Ну и, напоследок, рассказать о фильмах для двоих с закрученным сюжетом. Делитесь своими находками, если я что-то забыла! Мультфильмы: «Карлик Нос» — пересмотрела его десятки раз даже без детей. «Незнайка на Луне» — уникальный юмор! Такое количество афоризмов можно найти только в советских фильмах: «Негодяи, проходимцы, вегетаРЬЯнцы!» «Нико. Путь к звёздам» — почему мне так отозвалась история про маленького летающего оленёнка — не знаю. Возможно, потому что с детства я тоже летаю во сне. «Пересвет и Ослябя» — исторический мультфильм о подвиге воина-монаха во время Куликовской битвы можно найти на Ютюб. “Необыкновенные приключения Серафимы» — так просто, понятно и до слез прекрасно. «Твой крест» — замечательный мультфильм о том, что каждому даётся по силам. Документальное кино: «Сахар» 12+ «Как это сделано?» 6+ «Дом» 6+ «Мусор» 6+ «Блеф или с Новым годом» 6+ «Дом» 6+ «Земляне» 16+ «Соль Земли» — хит YouTube — AdMe — лучший канал для детей! Кино для взрослых с острым сюжетом: 1. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури.» Жесткий и глубокий фильм о цепной реакции гнева. 2. «Маршалл.» Фильм о первом темнокожем парне из Верховного суда США, расследовавшем загадочное дело об изнасиловании. 3. «Лучшее предложение.» Если не смотрели, я вам даже немного завидую. 4. «Дикие истории» Квинтэссенция чувств. Жизненно. Тонко. Мудро. Еврейская свадьба — шедевр. 5. «Хариетт» — пожалуй, один из лучших фильмов о рабстве. Фильмы о нарциссических отношениях: 1. «Роковое влечение» — французское кино о разрушительной связи между заключённой красоткой и начальником тюрьмы. Как отличить любовь от зависимости. 2. «Любите ли вы Брамса?» — милый фильм об игле восхищения и убивающем обесценивании. 3. «Газлайтинг» — старинный хрестоматийный фильм о тактике поведения абьюзеров. Обязательно к просмотру. 4. «Обещание на рассвете» — потрясающий фильм о матери — нарциссе, вопреки психологическим прогнозам, воспитавшей удивительного сына.

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

Вот в такой компании проводит время полузащитник питерцев Алексей Сутормин.

Форвард «Спартака» Андре Шюррле прилетел в Германию, прогулялся с женой и подстригся налысо.

Защитник «красно-белых» Илья Кутепов слепил снеговика, воспользовавшись неожиданными погодными условиями.

Мы все скучаем по футболу, но старайтесь быть таким же позитивным в это непростое время, как форвард «Сочи» Антон Заболотный!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ZE (@zabolotniy_anton)

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