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Сычёв призвал болельщиков читать книги на карантине

03 апреля 2020, 17:26

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев выразил надежду, что болельщики посвятят себя чтению книг во время эпидемии коронавируса.

Друзья, возвращаемся к литературе! Последние новости о продлении карантина диктуют новые реалии! Давайте подстраиваться и по-новому организовывать свою жизнь на это время. Читаем!

На помощь приходит Британский писатель Бернард Корнуэлл, автор множества историко-приключенческих книг. Я давно увлекаюсь историей разных эпох и мне очень по душе пришлись его романы, а особенно серия «Саксонские Хроники» и в частности «Последнее королевство», с которого лучше всего начать всю серию. Захватывающие действо, битвы, сражения, драйв и переплетающиеся события, интриги и можно много параллелей найти со своей обычной жизнью. Интерес на неделю минимум обеспечен.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall ответил Александр Ерёменко
03 апреля в 20:11
Прочитал 1984 Оруэлла. Чем-то мне эта антиутопия напомнила РФ.
Потому что с СССР списывалось.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
03 апреля в 19:19
Прочитал 1984 Оруэлла. Чем-то мне эта антиутопия напомнила РФ.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 18:59
где то я это уже слышал)))))
LOpp
LOpp
03 апреля в 18:43
Дима, а кино можно смотреть?
shlomo
shlomo
03 апреля в 18:04
И этим тоже занимаюсь.....:)))
4RT
4RT
03 апреля в 18:03
"Теория заговора" пусть прочтет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 17:57
Я прочитал "Территория" Олега Куваева и стопицотый раз посмотрел одноименный фильм.
волгодон 2
волгодон 2
03 апреля в 17:37
Из исторических зарубежных с детства запомнились проклятые короли Мориса Дрюона.его бы и порекомендовал)
руки тянутся порой взять перечитать,но времени постоянно не хватает
..того самого времени,которого хватает на интернет)
Footbolista
Footbolista
03 апреля в 17:29
На помощь приходит Чуковский "Мойдодыр"...
drug01
drug01
03 апреля в 17:27
Отлично!!!!
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