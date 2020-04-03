Сычёв призвал болельщиков читать книги на карантине

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев выразил надежду, что болельщики посвятят себя чтению книг во время эпидемии коронавируса.
Друзья, возвращаемся к литературе! Последние новости о продлении карантина диктуют новые реалии! Давайте подстраиваться и по-новому организовывать свою жизнь на это время. Читаем!
На помощь приходит Британский писатель Бернард Корнуэлл, автор множества историко-приключенческих книг. Я давно увлекаюсь историей разных эпох и мне очень по душе пришлись его романы, а особенно серия «Саксонские Хроники» и в частности «Последнее королевство», с которого лучше всего начать всю серию. Захватывающие действо, битвы, сражения, драйв и переплетающиеся события, интриги и можно много параллелей найти со своей обычной жизнью. Интерес на неделю минимум обеспечен.
руки тянутся порой взять перечитать,но времени постоянно не хватает
..того самого времени,которого хватает на интернет)
руки тянутся порой взять перечитать,но времени постоянно не хватает
..того самого времени,которого хватает на интернет)