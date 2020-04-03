Сычёв призвал болельщиков читать книги на карантине

Бывший форвард «Локомотива» выразил надежду, что болельщики посвятят себя чтению книг во время эпидемии коронавируса.

Друзья, возвращаемся к литературе! Последние новости о продлении карантина диктуют новые реалии! Давайте подстраиваться и по-новому организовывать свою жизнь на это время. Читаем!



На помощь приходит Британский писатель Бернард Корнуэлл, автор множества историко-приключенческих книг. Я давно увлекаюсь историей разных эпох и мне очень по душе пришлись его романы, а особенно серия «Саксонские Хроники» и в частности «Последнее королевство», с которого лучше всего начать всю серию. Захватывающие действо, битвы, сражения, драйв и переплетающиеся события, интриги и можно много параллелей найти со своей обычной жизнью. Интерес на неделю минимум обеспечен.