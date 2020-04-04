Сеньор не старый, но и уже не молодой

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вчера, 17:01

«Соккер.ру» о предстоящем возвращении Хави Мартинеса в «Атлетик».

«Бавария» и «Атлетик» ведут переговоры о переходе Хави Мартинеса. Если стороны договорятся, то новый сезон 32-летний футболист сборной Испании начнёт в Бильбао. В спор может вмешаться и родной клуб Хави, — «Осасуна», но её шансы невелики.

До конца контракта Мартинеса остаётся год, и чтобы возрастной футболист не оказался свободным агентом, баварцы решили его продать. Продление контракта с Хави не вписывается в концепцию омоложения самого титулованного клуба Германии. Поэтому немцы стали искать разные варианты. Поиски не были долгими. «Атлетик», а затем «Хетафе» и «Осасуна» сразу загорелись идеей заполучить в свои ряды бывшего чемпиона мира и Европы. Самому Хавьеру тоже наскучило в Германии. С «Баварией» он и так выиграл всё, что только можно выиграть. За целых восемь лет. Дома трофеи ставить некуда. Пора и домой.

И всё же, давайте перечислим достижения испанца в «Баварии». Победа в Лиге чемпионов, семь титулов чемпиона Германии, четыре Кубка и три Суперкубка страны, Суперкубок Европы, выигрыш клубного чемпионата мира. В «Атлетике» он мог только мечтать о такой коллекции, не говоря уже об «Осасуне». Из плохого можно отметить тяжёлую травму колена, вынудившую Хавьера пропустить почти весь сезон 2014-15. Хорошего было намного больше. Однако почему-то Мартинес не производил впечатление человека, довольного своей карьерой. И дело не только в травмах, которые были спутниками Хави в Мюнхене. И поэтому испанец никогда не мог похвастаться постоянной игровой практикой. Даже будучи здоровым он выходил не более чем в двух третях всех встреч «Баварии».

Назовите десять игроков из состава «Баварии». В той последовательности, в которой они придут вам в голову. Окажется ли в этой десятке Мартинес? И если окажется, то под каким номером? В «Атлетике» Хави был примой. В «Баварии» одним из тех, кто таскал пресловутый рояль. Затыкал дыры в обороне и опорной зоне, был вынужден оставаться «одним из». Исправно выполнял свою работу, но всегда был в тени. В Испании трофеев не было вообще. Достижения ограничивались двумя выходами в финал Кубка короля и участием в финале Лиги Европы. Зато публика носила на руках, даром что особо озабоченных баскских болельщиков сначала несколько смущало вполне кастильское имя футболиста. Мартинес баск по матери, о чём свидетельствует вторая часть фамилии — Агинага. В «Атлетике» Хави заведовал опорной зоной, причём был не разрушителем, а игроком с широким диапазоном действий. В какой-то степени плеймекером. В Мюнхене же приходилось чаще играть в обороне. Физическая мощь и умение отбирать мячи, выполнять подкаты использовались по полной. Зато интеллектуальный потенциал Хавьера оставался невостребованным. Он ожидал, что станет для «Баварии» новым Маттеусом или Эффенбергом. Но не вышло. Если Юпп Хайнкес ещё пытался разнообразно использовать испанского легионера, то остальные, включая соотечественника Хосепа Гвардиолу, видели в нём в первую очередь центрального защитника. И не более того.

Мартинес уходил в «Баварию» одним из лидеров сборной Испании, чемпионом мира и Европы. Отсюда и немалый для 2012 года ценник в 40 миллионов евро. Но с переходом в более сильный по сравнению с «Атлетиком» клуб (вряд ли у кого-то найдутся возражения) Мартинес не только не упрочил своих позиций в сборной, но и растерял их. На чемпионате мира-2014 Хави выглядел бледно, впрочем, как и вся сборная Испании. А первенство Европы он и вовсе пропустил по состоянию здоровья. Среди участников чемпионата мира в России Хавьера не оказалось. Да и потом про него не вспоминали ни Луис Энрике, ни подменявший того Роберт Морено. В сборной Испании решили приступить к омоложению раньше, чем в Мюнхене.

Он мог бы до пенсии играть в «Баварии», продлевая контракт на год. Даже если учесть взятый чемпионами Германии курс на омоложение. Тридцать два года — это не возраст. Учитывая опыт и мастерство Мартинеса. Вряд ли руководство мюнхенского клуба стало бы отчислять испанца или выставлять его на трансфер. Но, как стало известно, Хавьер сам попросил, чтобы его продали. Хочет перезапустить свою карьеру, обрести второе дыхание. Заодно и войти в число легенд баскского клуба. А то в Бильбао стали забывать о высоком плечистом парне, который вёл за собой команду в весьма славные времена Марсело Бьельсы.

«Атлетик» готов купить своего бывшего лидера за 10 миллионов, — сумма в четыре раза меньшая, чем получили «львы» от продажи Хави в «Баварию». Понятно, как в песенке из кинофильма «Дуэнья», Мартинес «сеньор не старый, но и уже не молодой». Но пользы принести может немало. Причём не в обороне, у «львов» там три кандидата в сборную Испании на два места — Унаи Нуньес, Йерай Альварес и однофамилец Иньиго Мартинес. А вот на любимой с юности позиции — в средней линии Хави можно будет развернуться. И это дополнительный козырь «Атлетика» в борьбе за своего бывшего игрока. Хотя мы пока не знаем, на какой позиции видит Мартинеса тренер «Хетафе» Хосе Бордалас.