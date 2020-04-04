Что мы знаем о шведском клубном футболе

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вчера, 17:53

Мы много знаем о том, каким есть футбол в Англии, в Германии, в Испании, во Франции и в Италии. Регулярно матчи национальных первенства этих стран собирали на стадионах миллионы болельщиков, а телетрансляции давали возможность смотреть за футбольными баталиями сильнейших чемпионатов миллионам телезрителей во всем мире. Сегодня вся эта грандиозная и масштабная отрасль поставлена на паузу. Из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все клубные турниры и первенства в Европе, за океаном, в Африке и в Азии.



Объявленный карантин принял планетарные масштабы. Единственной отдушиной, которая до сих пор остается открытой для футбольного мира, стали товарищеские матчи с участием шведским команд низших дивизионов и чемпионат Белоруссии. Про белорусский футбол мало чего известно, однако нынешняя ситуация позволила этому чемпионату войти в ТОП-новости всех информационных агентств. Постепенно весь спортивный мир привыкает к названиям белорусских команд, вникает в перипетии турнирной борьбы.

Что касается футбольных матчей на полях Скандинавии, то эту область вообще можно назвать обратной стороной Луны. Кто знает, и кто ранее слышал о том, какие команды существуют в шведском футболе? Сколько всего футбольных лиг в этой стране? Об этом и о другом по порядку. Пока рассмотрим детально два самых сильнейших дивизиона шведского футбола. Разберемся предметно, что собой представляет шведский клубный футбол.

Аллсвенскан — шведская элит лига

Спроси у футбольного болельщика, какие шведские клубы ему известны, можно услышать такие громкие названия как «Гетеборг», « АИК » и «Мальме». Действительно, эти три команды регулярно выступают на международной арене. Именно благодаря заслугам этих команд мы вообще знаем о том, что шведский клубный футбол существует.

Сказать о том, букмекеры жалуют чемпионат Швеции в элитном дивизионе, будет слишком громко сказано. Сегодня Аллсвенскан насчитывает 16 команд — участниц. За чемпионский титул команды сражаются, играя матчи в два круга. В отличие от большинства европейских клубных чемпионатов сезон в шведской элитной лиге длится в течение одного года, по схеме «весна-осень». Самым титулованным шведским клубом является команда «Мальме». На счету этого клуба 20 побед в национальных первенствах. На две победы в национальном чемпионате меньше у команды «Гетеборг».

Действующий чемпион сезона 2019 — команда «Юргорден». Победитель получает путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Команды, занявшие соответственно второе и третье место, принимают участи в квалификации Лиги Европы.

Собственно это и все, что мы знаем о шведском элитном футболе. В отличие от национальной сборной Швеции, которая практически регулярно принимает участие в престижных международных турнирах, шведские клубы на международной арене не блещут. Уже многие успели позабыть, а некоторые даже и не знают, что шведский клуб «Гетеборг» сумел дважды стать обладателей Кубка УЕФА , предшественник турнира Лига Европы.

Шведская команда выигрывала турнир в 1982 и в 1987 годах. Больше ничего существенного в достижениях шведского клубного футбола замечено не было.

Что касается чемпионата Аллсвенскан в нынешнем сезоне, то его старт намечен на 4 апреля. Шведский футбольный союз пока еще никаких решений по поводу переноса или отмены старта нового сезона не делал. Ввиду ситуации из-за пандемии с коронавирусом, Швеция является едва ли не единственной страной в Европе, где карантин носит ограниченный характер. Почему так! Остается только догадываться. Вероятно, шведы очень уверены в своем крепком здоровье.

Суперэттан — конюшня для отдыха

Второй по значимости футбольный дивизион в Швеции — это суперэттан. Шведы между собой называют эту лигу конюшней для отдыха. Практически все профессиональные клубы, претендующие на место в элите шведского футбола, так или иначе, проходят через сито этого турнира. Все клубы, ныне играющие в Аллсвенскан, периодически вылетают во второй дивизион. Поиграв сезон, два в лиге Суперэттан, команды могут восстановить свои силы и снова подняться в классе.

Единственной командой, ни разу не игравшей в лиге Суперэттан является клуб «Гетеборг». В нынешнем сезоне борьбу за победу в чемпионате второго дивизиона поведут 16 команд. Победители турнира (1и 2 место) автоматически выходят в лигу Аллсвенскан, а третья команда чемпионата играет переходные матчи плей-офф со слабейшими командами первого дивизиона. Старт нового сезона намечен тоже на начало апреля.

Собственного говоря, многие сегодня с большим нетерпением ждем старта чемпионатов в Аллсвенскан и в Суперэттан. Смотреть, как играют товарищеские матчи клубы низших дивизионов, нет сил. Уж больно низок уровень самого футбола, да и подготовка команд оставляет желать лучшего.