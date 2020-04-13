Закрытый чемпионат Англии

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сегодня, 11:06

В Англии отчаянно ищут способ доиграть сезон. Необычную схему предложила Футбольная ассоциация Англии. «Соккер.ру» — подробнее о ней.

Пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с нею ограничения – беспрецедентны, с подобным современный мир не сталкивался. Поэтому на поверхность во всех сферах жизни всплыли такие проблемы, о которых никто и не мог догадываться ранее. В частности, в футболе. Вопросов много: от того, как заканчивать и оплачивать контракты футболистов, до чисто спортивного – как завершать сезон и распределять места в турнирной таблице.

Причем с каждым новым днем пандемии становится все яснее, что традиционным образом доиграть национальные чемпионаты не получится. Нужно придумать, как извернуться. Больше неопределенности вносит фактор неизвестности – до сих пор нет представления о том, когда эта вся история с коронавирусом может закончиться, когда жизнь вернется в прежнее русло и люди хотя бы смогут снова собираться вместе.

В такой неопределенности руководители всех лиг пытаются придумать какие-то схемы доигрывания чемпионата. В Англии созрела очередная свежая идея. Но для начала стоит напомнить, что для английского футбола весомое значение имеет телевизионная трансляция, контракты с бродкастерами своими суммами поражают воображение и бьют все рекорды.

В условиях бесфутбольного кризиса разные телекомпании по-разному подошли к вопросу продолжения сотрудничества с лигами. Например, во Франции Canal+ и BeInSport просто не стали выплачивать положенные партнерские деньги Профессиональной футбольной лиге за апрель. Нет футбола – нет денег. Речь, конечно, идет о приостановке платежей, все юридические нюансы будут дополнительно утрясаться. Вероятно, вещатели хотят получить какую-то скидку.

В Великобритании телеканалы поступили иначе. Ни ВТ, ни Sky Sports не отказались от своих обязательств и не планируют требовать финансовой компенсации от Премьер-Лиги. Ведь они понимают, что снижение доходов клубов и лиги приведет к снижению качества предоставляемого ими шоу, а это невыгодно самим телевизионщикам, думающим о продукте. Однако взамен эти телеканалы захотят получить определенные преференции, которые должны повысить привлекательность продукта в будущем.

Например, вещатели захотят получать больше матчей в прямом эфире. Ведь сейчас Премьер-лига дает им не все игры впрямую. Также телевидение хочет выбить себе некоторые технические нововведения. Например, установка камеры в раздевалке, чтобы показать яркие моменты в перерывах или после матчей. Кроме того, может обсуждаться возможность записи флеш-интервью с тренером или игроком прямо во время матча, запись интервью с судьями после матчей, даже установку микрофона на форму арбитров, чтобы были слышны их разговоры с футболистами.

В общем, масса интересных «примочек», которые сделают просмотр футбола в будущем интереснее, а значит, принесут выгоду телеканалам, которые своим этим добрым жестом занимают выигрышную позицию в переговорах на перспективу. Довольно дальновидно – можно вести переговоры. Хорошая иллюстрация того, как использовать кризис и уступки для большего выигрыша в будущем. С другой стороны, посмотрим, что удастся телеканалам продавить из своих идей, когда футбольная жизнь нормализуется.

А в том, что это случится в ближайшее время, есть уже очень большие сомнения. Поэтому Футбольная ассоциация вышла с интересным предложением о том, как спасти сезон с минимальными потерями. В Англии сезон был остановлен 13 марта, то есть ровно месяц назад. В начале апреля англичанам пришлось признать, что в мае возобновления сезона ждать не приходится. Формулировки по датам возобновления становились все более расплывчатыми. Сейчас, к примеру, возобновление сезона произойдет, когда это будет совершенно безопасно и при полной поддержке властей и медицинских организаций. Изучаются разные сценарии. Одним из интересных вариантов является проведение чемпионата Англии в сжатые сроки в закрытом формате в июне – июле. Цель состоит в том, чтобы сделать из этого финала грандиозное телевизионное шоу, но без реальных болельщиков на трибунах.

Предполагается, что команды будут закрыты в одном лондонском районе и не смогут контактировать с внешним миром, а матчи будут проводиться на нескольких стадионах. К примеру, на «Уэмбли» можно проводить до нескольких матчей в день. И все их транслировать непрерывным потоком, устраивая пир для соскучившегося телезрителя. В таком формате оставшиеся 92 матча можно доиграть очень быстро. Плюс телевизионщики отобьют свои потери, смогут сделать яркое шоу с громадными рейтингами. Вопрос, конечно, в повышенной физической нагрузке на футболистов, но в клубах это понимают. Например, о ситуации высказался Рой Ходжсон из «Кристал Пэласа»:

Сезон должен быть завершен. Нужно использовать необычные идеи. В идеале нашим футболистам потребуются три или четыре недели подготовки, прежде чем снова приступить к играм. Но я согласен с тем, что график неизбежно будет ужесточен. Это может означать, что последние девять матчей нам придется играть за более короткий отрезок времени, чем обычно. К тому же разрыв между сезонами будет короче.