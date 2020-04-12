Ребров побрился налысо

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сегодня, 11:25

Вратарь «Спартака» решил присоединиться к другим футболистам и побрился налысо. Свои фотографии в новом образе 36-летний голкипер опубликовал в Инстаграме.

«Не, а чего? Когда ещё удастся подстричься?» — написал Ребров.

Ранее игрок «Спартака-2» Роман Шишкин предложил Роналду и Рамосу выбрить на затылке эмблемы своих клубов.