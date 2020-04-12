ГлавнаяНовости

Ребров побрился налысо

сегодня, 11:25

Вратарь «Спартака» Артём Ребров решил присоединиться к другим футболистам и побрился налысо. Свои фотографии в новом образе 36-летний голкипер опубликовал в Инстаграме.

«Не, а чего? Когда ещё удастся подстричься?» — написал Ребров.

Ребров побрился налысо

Ранее игрок «Спартака-2» Роман Шишкин предложил Роналду и Рамосу выбрить на затылке эмблемы своих клубов.

Все новости
Ибрагимович поймал огромную рыбу
Вчера, 21:57 ФотоКомментарии22
СлухиРоналду во время коронавируса живёт в рыбацкой деревне
09 апреля ФотоКомментарии14
Ганчаренко приготовил драники во время карантина
08 апреля ВидеоКомментарии25
Лоськов завёл страницу в Instagram
08 апреля Комментарии10
Зинченко поддержал Гвардиолу в связи с утратой матери
07 апреля Фото
Футболист «Краснодара» принял участие в челлендже Роналду
06 апреля ВидеоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lazurny
Lazurny
сегодня в 12:47
Свиньи не имеют длинных причесок.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:21, ред.
Так Ребров решил экономить на стрижке волос, зарплату урезали.Теперь не скоро приспичит обращаться к цирюльнику.
makkie
makkie
сегодня в 12:18
Что там стричься?
У Реброва всегда на голове две волосинки было, не заросший как Мирзов :)
mortid
mortid
сегодня в 12:12
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:10
    Так легче штанги облизывать.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 12:07
    Зато чёлка на глаза не лезет ! )) Экономит на шампуне ! )))) Кстати ,пойду тоже ......сэкономлю на причёске и шампуне ! Сколько ещё в самоизоляции сидеть будем ? )))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Сергей Саныч
    сегодня в 12:07
    Может обнуление итогов чемпионата?
    Как вариант. Федуну и Спартаку это не самый худший выход. Высоко забраться проблематично, а вылететь риск есть.
    Тогда хорошо бы всю команду вместе с руководством обнулить (в смысле причёсок)....
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:59
    Идёт скрытая реклама "обнуления" конституции и президентских сроков. Ребятишки готовятся к завершению карьеры и походу во власть...
    Может обнуление итогов чемпионата?
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 11:51
    ума то это не прибавит))) но хотелось бы весь спам таким увидеть ))))
    Climent
    Climent
    сегодня в 11:48
    Кто такой Ребров?
    Comdiv
    Comdiv
    сегодня в 11:38
    И что с того?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:37
    Идёт скрытая реклама "обнуления" конституции и президентских сроков.
    Ребятишки готовятся к завершению карьеры и походу во власть...
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:34
    Каждый ищет свой имидж по своему......
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:26
    Чтоб вирусы тряпочкой смахивать???
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 11:26
    Красавчик, веяние моды)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100