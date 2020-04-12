Ребров побрился налысо

Вратарь «Спартака» Артём Ребров решил присоединиться к другим футболистам и побрился налысо. Свои фотографии в новом образе 36-летний голкипер опубликовал в Инстаграме.
«Не, а чего? Когда ещё удастся подстричься?» — написал Ребров.
Ранее игрок «Спартака-2» Роман Шишкин предложил Роналду и Рамосу выбрить на затылке эмблемы своих клубов.
У Реброва всегда на голове две волосинки было, не заросший как Мирзов :)
У Реброва всегда на голове две волосинки было, не заросший как Мирзов :)
Тогда хорошо бы всю команду вместе с руководством обнулить (в смысле причёсок)....
Тогда хорошо бы всю команду вместе с руководством обнулить (в смысле причёсок)....
Ребятишки готовятся к завершению карьеры и походу во власть...
Ребятишки готовятся к завершению карьеры и походу во власть...