«Энергетик-БГУ» — «Городея»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1586867481

сегодня, 15:31

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок пятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Энергетик-БГУ» и «Городея».

«Энергетик-БГУ»

Минский клуб в прошлом туре чемпионата Беларуси потерпел первое поражение в сезоне. «Энергетик» в гостях уступил «Торпедо-БелАЗ» со счетом 0:2, но все равно сохранил лидирующие позиции в турнирной таблице.

Правда, теперь команда разделяет первую строчку со своим последним обидчиком, в активе которого также девять очков.

«Городея»

После провального начала чемпионата, когда «Городея» проиграла два матча кряду, команда быстро пришла в себя. В двух последних турах гости предстоящего поединка взяли максимум очков и обосновались в середине турнирной табилцы.

На минувших выходных «Городея» не дрогнула в домашнем матче с минским «Динамо» и взяла минимальную победу. До этого команда отметилась гостевой победой над «Белшиной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Энергетик» — 1.800

Ничья – 3.500

Победит «Городея» — 4.580

Статистика

«Энергетик» выиграл 4 предыдущих домашних матча в Высшей Лиге.

«Городея» проиграла 2 из 3 последних гостевых поединка в чемпионате Беларуси.

В 4 из 5 последних очных встречах команд забивалось не больше двух голов.

Прогноз

Очные встречи участников предстоящего матча регулярно проходят в упорной борьбе. К такому сценарию развития событий располагает и актуальное положение «Энергетика» и «Городеи» в турнирной таблице.

Полагаем, что команды на первый план поставят результат и пожертвуют конструктивным футболом. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.684.