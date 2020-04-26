Трансферы, которые может сорвать пандемия

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вчера, 14:28

«Соккер.ру» с сожалением констатирует — клубы откажутся от части дорогих сделок.

Глава Ла Лиги уже сказал, что даже у «Барселоны» — самого доходного клуба планеты, не хватит денег для серии крупных сделок этим летом. Тебас не учел, что можно заработать, продавая игроков, и обмены не запретили, но в целом прав – многие гранды уже смирились, что не заполучат нужных футболистов от 100 миллионов евро.

Следовательно, пострадают также сами футболисты. Сокращается количество заинтересованных, усложняются переговоры – клубы кивают агентам на финансовые потери, а семьи игроков переживают, не будет ли переезд в государства, где пандемия плохо контролируется, опасным для здоровья. Факторов много, а пострадавшие – большие звезды футбола.

Куда может уйти? «Реал», «Ювентус».

Трансферная стоимость: 100-120 млн евро.

Если «Бавария» рассчитывает заполучить Сане со существенной скидкой, то «Манчестер Сити» выступит как самый глупый клуб в истории футбола, если отпустит Де Брюйне этим летом за копейки. Не исключено, что сам Кевин хочет уйти – сделает последнюю попытку выиграть Лигу чемпионов, и тогда можно менять курс, однако этот трансфер легко может сорвать пандемия. Бельгиец не особо скрывал, что хотел когда-то поиграть за «Реал», но если у Зидана в списке выше Погба, а у «Ювентуса» нет лишних 100 миллионов евро – Кевин останется в Манчестере. Клуб от этого выиграет, а вот футболист – не факт.

Куда может перейти? «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость: 150 млн евро.

Выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, мог бы получить предложения от клубов АПЛ – «Манчестер Юнайтед», например, но поскольку в «Атлетико» сидят хорошие финансисты, то понимают – в нынешних условиях выручить за Сауля столько денег, как можно было до пандемии, невозможно. А поскольку у Ньигеса вряд ли ужасные отношения с Симеоне, то Сауля могут оставить в «Атлетико» еще на сезон. Тем более что в его случае катализатором трансферной цены мог стать чемпионат Европы, а его перенесли на год. Сложно сейчас найти клуб, что отдаст 150 млн евро, как запрашивает «Атлетико».

Куда может перейти? «Ливерпуль», «Барселона».

Трансферная стоимость: 80-100 млн евро.

Многим пригодится, а ни для кого не является незаменимым? Тимо Вернер – прекрасный мастер, однако «Лейпцигу» ведь хочется остаться на вершине. Поэтому немецкий клуб небедных владельцев может использовать пандемию, чтобы сохранить Тимо у себя до Евро-2020. Логика понятная – в составе сборной Германии может вырасти в цене, а до этого принесет пользу на поле в Бундеслиге. Потом уедет, но в клуб, где будет реально нужен, и за дикие деньги. Загвоздка при трансфере Вернера как раз в том, что нет гранда, который без Тимо невозможен. А если ценник около ста миллионов евро, то все могут отказаться. Впрочем, «Ливерпуль» предложил 52 млн фунтов, а Абидаль встретился с отцом Вернера – «Барселона» ищет запасные варианты, если сорвется следующая сделка в списке.

Куда может перейти? «Барселона».

Трансферная стоимость: 111 млн евро.

Как раз про Лаутаро говорил Тебас – не исключено, что у «Барселоны» просто не хватит денег и на Мартинеса, и на Неймара. Тогда Месси выберет бразильца, ведь его напарнику по сборной еще нужно найти место в основе «Барселоны», когда Суарес поправится. Лаутаро – классный второй нападающий, стремительно растет в цене, и качество его футбола рядом с Лукаку радует, однако у «Интера» есть причины не спешить с расставанием, если упала стоимость. Хотят выручить много, но покупателя со свободными средствами могут не найти, ведь отступные – 111 млн евро.

Куда может перейти? «Бавария», «Ливерпуль».

Трансферная стоимость: 130 млн евро.

Не исключено, что Кай не является стабильным исполнителем, ведь слишком молод. Но Хаверц точно пострадал из-за пандемии в профессиональном плане сильнее многих в списке – до карантина хавбек «Байера» выдал серию из 5 голов и 5 ассистов в 7 сыгранных матчах – великолепно смотрелся, поэтому активизировались покупатели. В перечне привычный ПСЖ , но «Бавария» и «Ливерпуль» были конкретнее. Если Кай сохранит виденье поля, но будет трудолюбивее, чем Озил, – о нем еще не раз услышим. Но этим летом может остаться в «Байере», ведь ценник впечатляющий – 130 млн евро.

Куда может перейти? «Реал».

Трансферная стоимость: 160 млн евро.

Наверное, вы читали об интересе со стороны «Реала», и с аргументацией знакомы – якобы Мане недоволен тем, что тренер Клопп не носит его на руках. То, что Садио не любимчик Юргена – факт, да и у Салаха с тренером не всегда гладкие отношения, в Ливерпуле и не говорят об идиллии. Поэтому умным шагом со стороны Клоппа будет расставание с теми, кто наелся футболом и трофеями с «Ливерпулем». Фергюсон всегда говорил, что даже после золотых сезонов нужно обновлять состав, поэтому в мире, где нет коронавируса, Мане мог осуществить мечту – перейти в «Реал». Но долго тянется эпопея с трансфером Погба в команду Зидана, найти 160 млн евро еще и на сенегальца вряд ли смогут.

Неймар

Куда может перейти? «Барселона».

Трансферная стоимость: 180 млн евро.

Один пункт назначения для Неймара – бывший клуб, но финансовое положение каталонцев сейчас под вопросом. Бартомеу нарастил общий оборот – доходы растут, однако расходы неграмотные. И на трансферном рынке много проколов – от мелких до крупных, вроде Дембеле, Коутиньо и даже Гризманна. И кредитов каталонцы набрали, а их нужно возвращать. Уход Неймара – тоже прокол, причем неожиданный для Хосепа. А вот вернуть бразильца – непростая задача, прошлым летом не удалось. Одна из самых надоевших эпопей без коронавируса точно бы завершилась, а так все возможно – катарцы могут в любой момент наотрез отказаться отпускать Неймара, аргументируя желанием выиграть ЛЧ со всеми звездами на поле.

Куда может перейти? «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость: 120-150 млн евро.

Бедняга Харри умеет выбирать клубы, где сложно взять чемпионство. В детстве болел за «Арсенал» и трудился в их школе. Но «канониры» посчитали, что толстый мальчик не станет футболистом. Как знаете, ошиблись, ведь Кейн вырос в одного из главных центральных нападающих мира. И поскольку есть сразу ряд клубов, где такой нужен – им активно интересовались. Однако «Манчестер Юнайтед», скорее всего, откажется от сделки, ведь Леви привычно закинет ценник в стратосферу. «Манчестер Сити» обдумает другие, более дешевые и хитрые варианты – Кейна в силу особенностей рынка АПЛ переоценивают, поэтому может остаться в заточении без трофеев в команде Моуриньо.

Куда может перейти? «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус».

Трансферная стоимость: 200-250 млн евро.

Однозначно нужно двигаться дальше, но выбраться из золотой клетки сложно. Скорее всего, Мбаппе останется в ПСЖ еще на год, поскольку ни один из покупателей не сможет себе позволить выкупить его контракт этим летом. «Реал», похоже, смирился – потому и вцепились в Погба по сотому кругу. «Ливерпуль» явно хотел перетащить к себе Мбаппе при помощи нового титульного спонсора – Килиан клиент этой компании, а не той, что представляет «Реал». Однако проблемы американской экономки из-за коронавируса повлияют на расклад. Да и «Ювентус» не сведет в одном составе Мбаппе и Роналду, скорее Криштиану окажется в Париже, если захочет, но только вместо Неймара.

Много интересных сделок могли увидеть, каждая была реальной и имела футбольные обоснования. Однако пандемия вмешалась, доходы клубов упали, надо грамотно все планировать. А ценники пока не падают – футбольная индустрия надеется на резкий всплеск, когда можно будет играть хотя бы за закрытыми дверями. Но временно будут обмены и отказы от сделок в 2020 году. Конечно, некоторые из перечисленных игроков все-таки сменят клубы, но далеко не все, и первопричина в каждом случае одна – по понятным причинам свободных денег у клубов стало меньше.