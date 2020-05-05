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«Славия» Мозырь – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и котировки БК Pinnacle

вчера, 08:19

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч восьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Славия» Мозырь и «Торпедо-БелАЗ».

«Славия» Мозырь

«Славные» радовали своих болельщиков на старте текущего сезона, показывая отличные результаты. Клубу из Мозыря дважды удалось обыграть дома БАТЭ, но ответная дуэль на кубок в Борисове была проиграна со счетом 0:2, из-за чего, команда покинула турнир.

В Высшей Лиге «Славия» несколько упрочила свои позиции за счет победы в прошлом туре. Команда в результативном матче обыграла в гостях «Витебск» и подобралась к группе лидеров с десятью очками в активе.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо» не проигрывает в четырех турах подряд и пока удерживает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Слуцка» на два очка.

В прошлом туре чемпионата Беларуси атаку клуба из Жодино «прорвало». В гостевой встрече против ФК «Минск» команда отправила в ворота соперника аж пять голов, пропустив при этом лишь дважды (5:2). Эта виктория стала четвертой для «Бел-АЗ» в текущем сезоне.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Славия» — 3.020
  • Ничья – 3.320
  • Победит «Торпедо» — 2.700

Статистика

  • «Торпедо» выиграл 6 из 7 последних матчей против «Славии».
  • «Славия» не может победить «Торпедо» с 2015 года – 6 поражений и 1 ничья.
  • «Славия» не побеждала в двух предыдущих домашних матчах Высшей Лиги.
  • «Торпедо» выиграл 5 последних выездных матчей в Мозыре.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают минимальное предпочтение гостям. «Торпедо» действительно очень удачно играет в Мозыре, да и в прошлом туре команда из Жодино отлично себя проявила.

«Славия» выступает нестабильно, что мешает команде регулярно набирать очки.

Предлагаем заиграть ставку Ф2(0), за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.920.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
k63gna8syjue
k63gna8syjue
вчера в 13:25
Думаю в ничью сыграют.
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