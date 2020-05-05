«Славия» Мозырь – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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вчера, 08:19

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч восьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Славия» Мозырь и «Торпедо-БелАЗ».

«Славия» Мозырь

«Славные» радовали своих болельщиков на старте текущего сезона, показывая отличные результаты. Клубу из Мозыря дважды удалось обыграть дома БАТЭ , но ответная дуэль на кубок в Борисове была проиграна со счетом 0:2, из-за чего, команда покинула турнир.

В Высшей Лиге «Славия» несколько упрочила свои позиции за счет победы в прошлом туре. Команда в результативном матче обыграла в гостях «Витебск» и подобралась к группе лидеров с десятью очками в активе.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо» не проигрывает в четырех турах подряд и пока удерживает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Слуцка» на два очка.

В прошлом туре чемпионата Беларуси атаку клуба из Жодино «прорвало». В гостевой встрече против ФК «Минск» команда отправила в ворота соперника аж пять голов, пропустив при этом лишь дважды (5:2). Эта виктория стала четвертой для «Бел- АЗ » в текущем сезоне.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Славия» — 3.020

Ничья – 3.320

Победит «Торпедо» — 2.700

Статистика

«Торпедо» выиграл 6 из 7 последних матчей против «Славии».

«Славия» не может победить «Торпедо» с 2015 года – 6 поражений и 1 ничья.

«Славия» не побеждала в двух предыдущих домашних матчах Высшей Лиги.

«Торпедо» выиграл 5 последних выездных матчей в Мозыре.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают минимальное предпочтение гостям. «Торпедо» действительно очень удачно играет в Мозыре, да и в прошлом туре команда из Жодино отлично себя проявила.

«Славия» выступает нестабильно, что мешает команде регулярно набирать очки.

Предлагаем заиграть ставку Ф2(0), за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.920.