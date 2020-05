Болеют футболом. Самые известные фанаты клубов АПЛ

Добившиеся успехов на самых разных поприщах или просто родившиеся с серебряной ложкой во рту люди тоже болеют футболом, и в АПЛ у каждого клуба есть такие фанаты.

«Арсенал»

За «Арсенал» болеют британские политики, звезды шоу-бизнеса, актеры с мировой известностью, а самым известным фанатом «канониров» можно даже назвать Усаму бен Ладена, увлечением которого вряд ли гордятся в армии поклонников клуба из Северного Лондона. Думаю, главного вип-болельщика «Арсенала» нужно искать в актерской среде: у Колина Ферта есть «Оскар» за роль заикающегося монарха Георга VI в фильме «Король говорит», Марк Стронг профессионально исполняет злодеев, в том числе в фильмах Гая Ричи, а Дэйзи Ридли прославилась на весь мир, исполнив роль Рэй в новейшей трилогии «Звездных войн».

И не забудем об Идрисе Эльбе, который даже засветился в ролике-представлении формы на сезон-2019/20, где признался, что мог бы сыграть за «Арсенал», ведь в 9 лет был лучшим бомбардиром турнира в Каннинг-Тауне. Может быть, стоит попробовать его в команде вместо Ляказетта?

«Астон Вилла»

У крупнейшего клуба второго по величине британского города хватает именитых болельщиков, но выделяются двое. Во-первых, принц Уильям, который не раз публично признавался в любви «вилланам» и искренне любит свою команду. И если вы вдруг не знали, Уильям с 2006 года возглавляет Футбольную ассоциацию Англии. Конкуренцию члену королевской семьи может составить разве что Том Хэнкс, который почти 20 лет назад в результате курьезного стечения обстоятельств записался в «вилланы». Не за каждый клуб болеет сам Форрест!

Hollywood star Tom Hanks reveals brilliant plan to rebuild Aston Villa https://t.co/Kr0dpHWaQ3 pic.twitter.com/ikktt1d4jS

«Борнмут»

У скромных «вишенок» из небольшого городка не так много известных на весь мир фанатов, хотя есть хорошо узнаваемые в Англии лица. Но если уж выбирать самого заметного, то это будет канадский комик Сет Роген.

«Брайтон»

За «чаек» от всей души топит Норман Кук, более известный под своим сценическим прозвищем Fatboy Slim, знаменитый музыкант родом из Брайтона, он большой фанат клуба из родного города.

«Бернли»

Самый известный фанат «Бернли» — игрок в крикет Джимми Андерсон. Вряд ли это имя о чем-то говорит читателям «Соккер.ру», у нас крикет котируется ниже керлинга, но британцы уважают спорт джентльменов, а уроженец Бернли Андерсон — один из крутейших игроков в истории.

«Челси»

«Синие» базируются в одном из самых красивых районов Лондона, так что неудивительно, что у них нет отбоя от селебрити-фанатов. За «Челси» болеют Натали Дормер («Тюдоры», «Игра престолов»), Джереми Кларксон (Top Gear), Кара Делевинь (модель и актриса), Элли Голдинг (певица и композитор), Гордон Рамзи (знаменитый шеф-повар) и Деймон Албарн (фронтмен музыкальных групп Blur и Gorillaz). Но никто из них не может поспорить с обладателем двух «Оскаров» и почетным дворецким Альфредом из трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене Майклом Кейном.

«Кристал Пэлас»

За «стекольщиков» болеют стэндап-комик Эдди Иззард, а также знаменитые актеры Билл Найи и Лиам Нисон, правда, по северному ирландцу противоречивая информация, якобы ему нравится еще и «Ливерпуль», а вот Найи — подтвержденный и проверенный фанат, не раз заявлявший о том, что горд быть «орлом». Ко всему прочему Билл — патрон Детского клуба инвалидов при «Кристал Пэлас».

«Эвертон»

В свою очередь, Джуди Денч является покровительницей официальной благотворительной организации при «Эвертоне», вся семья M из фильмов о Джеймсе Бонде поддерживает «ирисок». Как ни удивительно, но почитателем «Эвертона» является американец Сильвестр Сталлоне, причем его любовь так глубока, что в 2007-м Рокки (или Рэмбо?) чуть не купил клуб.

«Лестер»

Самый знаменитый фанат «Лестера» — воспитанник «лис» и бывший футболист «Лестера» (а также сборной Англии, «Эвертона», «Барселоны» и «Тоттенхэма»). Сейчас он звезда британского спортивного телевидения. Уже догадались? Речь, конечно же, о Гари Линекере! Когда «Лестер» шел к титулу в сезоне-2015/16, Гари в случае победы любимой команды пообещал выйти в эфир Match of the Day в одних трусах. И сдержал свое слово!

Gary Lineker pants: Match of the Day presenter keeps Twitter promise https://t.co/FZtlrEt7FV pic.twitter.com/PaxmOWZkYf