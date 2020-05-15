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Болельщики «Локомотива» потребовали отставки Кикнадзе и Мещерякова

сегодня, 18:53

Болельщики «Локомотива» выступили с заявлением после решения руководства московского клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Вчера, 14 мая 2020 года, было объявлено о решении руководства «Локомотива». Клуб объявил о назначении нового тренера и добавил: «Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в „Локомотиве“».

Оценку тому, как вы провернули увольнение живой Легенды нашего Клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Сёмина, уже дала многочисленная пресса. Это позор. Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории. В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «Советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны.

Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введён пропускной режим, матчи со зрителями будут не скоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона. Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков «Локомотива» и лично сочувствующих Юрию Павловичу Сёмину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией.

Мы выражаем презрение «Совету директоров и менеджменту клуба». Вы очернили доброе имя «Локомотива». Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали всё то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зелёных! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть.

Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:18
Я болельщик ЦСКА но СОЛИДАРЕН с болельщиками Локо.
Неуважение к ЮПС видно без лупы. Стыдно.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 20:02, ред.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 20:01
    Поменьше станут ходить на Локо из-за увольнения Семина
    post-navigator
    post-navigator
    сегодня в 20:00
    У кого потребовали отстави кикнадзэ и мещерякова?
    У кикнадзэ и мещерякова? Гы-гы им в путевой лист.
    Пока не помолятся солнцеликому пуу - делов не будет!
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 20:00
    Давно пора их убрать!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 19:57
    Кто Кикнадзе ставил не допустит этого.
    Дачник 239
    Дачник 239
    сегодня в 19:50
    Все эти Кикнадзе-чешуя,пена. Кто о них завтра вспомнит? А Шпалыч-навсегда в истории Локо
    yasukuni
    yasukuni
    сегодня в 19:50
    Они требуют... Требовать могут болельщики Баварии или Барселоны, которые приносят половину бюджета клуба. А эти болтуны никаких прав не имеют. Спинджак с карманАми полетел не потому что болельщики требовали, а после пяти поражений подряд.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 19:46
    С приходом Семина вернулись многие болельщики. Да, сейчас в первое время игры будут с пустыми трибунами, но что будет потом? Будут ли заполняться трибуны потом? Я мало в это верю после такого позорного поступка руководства клуба.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 19:38
    да кто их слушать то будет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:37
    Тем более непонятно. Сделать ставку можно хоть за минуту до начала матча, а отменить за час. Ладно, буду знать...
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:34
    Я за надо помочь!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 19:20
    Нашли когда увольнять в разгар эпидемии.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:18
    Жёсткое заявление. Поддерживаю его. К сожалению руководству клуба на мнение болельщиков плевать
    Юрий Палыч пережил и Смородскую и Геркуса. Но этих он уже не в силах был победить
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 19:16, ред.
    Кикнадза победил, наверное надеятся что Сухина даст нужный результат.
    Воспользовались тем, что футбол пока будет без болел, в противном случае записсали бы так делать.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 19:11, ред.
    Когда до начала матча остаётся менее одного часа, ставку отменить нельзя! Крестик-исчезает!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 19:09
    Куда потечёт теперь озеро? Здравствуй старая, добрая Нева?
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 19:09
    Поздно пить Боржоми
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 19:07, ред.
    Болелам Локо сочуствую и поддерживаю их обращение. Правда за Вами. Вы с Палычем. А околофутбольные.... дзе это пена и накипь в нашем футболе.
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:03
    во так выражают свое мнение, браво!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:00
    тут только прикладами можно достучаться)))
    Конопляных Дел Мастер
    Конопляных Дел Мастер
    сегодня в 18:55
    Армия болельщиков у Локо слишком слабая, чтобы диктовать условия.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:54
    Штурмом надо брать.
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