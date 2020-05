Корейский «Сеул» заменил болельщиков на трибунах секс-куклами

«Сеул» придумал оригинальное решение как заменить болельщиков на матчах, которые отсутствуют из-за пандемии коронавируса.

Компания Dalcom, специализирующаяся на производстве товаров для взрослых, предложила помощь в заполнении трибун. На трибунах было расставлено 30 манекенов, причем 25 из них — женские. Отметим, что на некоторых из них была нанесена реклама порносайтов.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL