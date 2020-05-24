10 футболистов, которые могут улучшить настроение Роналду

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сегодня, 15:12

Криштиану наслаждается общением с семьей, но в «Ювентусе» дела идут хуже. Об актуальных поисках – на «Соккер.ру».

Видели против «Лиона», «Милана», «Вероны», «Наполи», «Лацио» или «Локомотива», что чемпионы Италии не настолько хороши, как мечтает Сарри. И смысл любой команды, которую тренирует Маурицио, не только в доставке мяча флангами из обороны в атаку, но и в работе центра. Края поля тоже важны, и подход Сарри ближе к стилю Фавра с Геррейру и Хакими, нежели к игре Клоппа через Робертсона и Александера-Арнольда.

Но «Саррибол» немного о другом. Тренер не случайно запросил трансфер Жоржиньо из «Наполи» в «Челси», хотя многие клубы претендовали на бразильского итальянца. Еще прошлым летом, когда Сарри назначили в «Ювентус», многие сомневались, что с помощью Хедиры, Матюиди и Пьянича наставник построит центр поля мечты. Миралем оказался в опорной зоне, но эксперимент с превращением боснийца в Пирло провалился – хавбек думает об уходе из «Ювентуса», может стать частью обмена с «Барселоной».

Но не только хавбеки каталонцев заинтересовали Сарри, Недведа, Паратичи и Аньелли. Туринцы ищут полузащиту мечты для Роналду – чтобы держали темп, позволив Криштиану меньше тратить силы на игру в глубине и чисто на флангах, и обеспечивали его частыми крутыми передачами. У «Ювентуса» не очень высокая средняя результативность – 15-е место в топ-5, ниже «Лестера», «Ромы», «Интера» и «Байера». И хотя улучшить статистику можно покупкой форварда, также важно создать правильную среднюю линию.

Выберем тех, кто может усилить «Ювентус» и сохранить у Роналду мотивацию играть за туринцев, забивая мячи очень часто.

Новичок мечты. Кевин Де Брюйне

Англичане назовут игроком сезона Хендерсона, но это словно сравнивать лучший российский автомобиль с лучшим немецким. Британец старался, вырос над собой, но бельгиец над всеми остальными в мире. Кевин был в шикарной форме, но подустал от повторяющихся приключений «Манчестер Сити». Если «горожане» останутся без ЛЧ , то «Ювентусу» надо идти в атаку. Де Брюйне ничего не потеряет, заменив Агуэро на Роналду, а его передачи помогут португальцу сохранить результативность накануне Евро-2020.

Опасная звезда. Поль Погба

То уходит, то остается, то снова уходит – определитесь, Вудворд и Райола! Погба давно не хочет играть за МЮ , но если его трансфер слишком дорогой для «Реала», затеявшего реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», и для «Ювентуса», то не странно, что агент Мино заговорил о желании француза продлить контракт с МЮ . Но лучше уговорить Аньелли, подумав об интересных новичках для Сульшера, вроде Хаверца. Да и Полю нужна команда, где заиграет в полную силу. Появилась новость об обмене Погба на Рэмзи, Рабьо и Дугласа Косту.

Скромный герой. Нголо Канте

Улыбчивый француз может испугаться страны, которая пострадала от пандемии сильнее, чем Англия. Однако Сарри знает возможности Канте, и если выбирать между Погба и Нголо, то лучше взять второго. И дешевле обойдется, и может помочь в разрушении. И в атаке француз из «Челси» смотрится не так уж плохо – как раз с подачи Сарри, что заставлял совершенствоваться и расширять диапазон. Не сказать, что Канте идеальный кандидат на усиление «Ювентуса», ведь играет не так, как Маурицио любит, но если Лэмпард готов его отпустить, то почему бы и нет?

Скучный обмен. Артур

Пьянич хочет уйти и не скрывает этого. У «Барселоны» нет денег – нужны для трансфера Лаутаро, а в идеале – еще и Неймара. Этим летом надо привыкать к обменам, и в этом случае «Ювентус» якобы уже убедил Артура, что в основе итальянского чемпиона ему будет лучше, чем на скамейке каталонской команды. Одновременно Мело не того класса игрок, чтобы преобразить «Ювентус», хотя молодой и с пасом, в теории Сарри не должен быть против сделки.

Темная лошадка. Уссем Ауар

Не совсем удивительно после поражения «Ювентуса» от «Лиона», что итальянцы используют старую как мир тактику – заинтересовались парнем, что помог сопернику их победить. Уссем в числе героев «Лиона», но одновременно не французского сезона – например, центральный хавбек не получил столько же комплиментов, как юный Камавинга, или даже чем Головин, играющий за «Монако» выше по схеме. Ауар может заинтересовать Сарри, но тренер скорее мечтает об игроках основы сборной Франции, а не молодежки.

Новые Пирло. Пеллегрини, Локателли и Тонали

В Италии сейчас «новых Пирло» как в мире Остапа Бендера – детей лейтенанта Шмидта. Конечно же, ни Тонали, ни Пеллегрини, ни Дзаньоло, которого сложнее обозначить чисто хавбеком, ни воспитанник «Милана» Мануэль Локателли из «Сассуоло», не являются буквальными копиями Пирло. Андреа и сам в «Брешии», где сейчас играет Сандро Тонали, не был похож на себя времен «Милана». И, тем более, времен «Ювентуса». Но туринцы могут из патриотических чувств и врожденной вредности ослабить одного из конкурентов в Серии А – возможно, заберут у «Ромы» Пеллегрини. Тонали склоняется к переходу в «Интер» к Конте, но среди молодых итальянцев хватает интересных хавбеков. Но это будет ставка на будущее, вроде Бентанкура.

Недооцененный. Тьяго Алькантара

Киммиха хвалят, акцент в «Баварии» сместился на левый фланг обороны – Дэвис прекрасен, Левандовски – монстр, Мюллер набрал дикую форму, поэтому Тьяго на втором плане. Отчасти заслуженно – были неудачные отрезки, отчасти потому, что такому диспетчеру нужен клуб, где ценится не следование приказам, а верность стилю. «Ювентусу» точно предложат Паредеса – тоже парня с точным пасом, но Алькантара опытнее и выше классом. Не исключено, что испанца держат под прицелом в качестве альтернативы Погба, ведь Тьяго выдает по 77 пасов за матч с точностью 91 % — как Сарри любит.

Выбор тренера. Жоржиньо

Трансфер Жоржиньо может дать «Ювентусу» куда больше, чем дало подписание свободного агента Рэмзи с диким личным контрактом. Но не факт, что руководство туринцев настроено по отношению Жоржиньо так положительно, как лично Сарри. Кроме того, «Челси» сможет выставить условия, которые итальянцы кризисным летом не примут. Но если уходит Пьянич, то Артур не является ему буквальной заменой.

Конечно, Роналду будет счастлив, если из всей компании в «Ювентус» попадет только Де Брюйне или Жоржиньо – его интересуют именно напарники такого, самого высокого класса. Неслучайно были слухи, что Криштиану убеждал Тони Крооса проверять себя в Серии А. Без новых хавбеков не будет «Ювентуса», что станет не просто успешным, но и передовым по качеству футбола. Они не так сильно изменились с Роналду и Сарри, как рассчитывали Недвед, Паратичи и Аньелли.

А это значит, что идея-фикс главного босса может не воплотиться в жизнь – победа в ЛЧ . Успех в Серии А давно не заставляет представителя могущественно клана миллиардеров выпрыгивать из штанов. А Криштиану не радуется, что Джеко в «Роме» получил моменты того же качества, что португалец в «Ювентусе». О Иммобиле можно не начинать – Луис Альберто с напарниками лучше адресует мяч Чиро, а у «Ювентуса» самыми активными ассистентами являются Дибала и Роналду.