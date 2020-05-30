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Английская премьер-лига объявила о возобновлении сезона с 17 июня

вчера, 01:10
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Кейн Харри
Кейн Харри
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Обамеянг Пьер-Эмерик
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Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
Нападающий

17 июня 2020 года — дата возобновления английской Премьер-лиги. После долгих переговоров c правительством Великобритании было решено вернуть большой футбол в Англии. 

Чемпионат возобновится двумя матчами 28-го тура, которые были отложены из-за финала Кубка Лиги: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед».

Также как и в бундеслиге матчи будут проходить без зрителей. Еще одно главное отличие, что некоторые матчи могут быть сыграны на нейтральных полях. Например, нейтральном поле может пройти игра «Ливерпуля», где может быть оформлено чемпионство. Власти опасаются, что фанаты «красных» будут собираться у стадиона и нарушат правила социального дистанцирования.

Стоит отметить, что игры тура будут проходить в разное время. Причиной тому являются британские телевещатели — Sky Sports , BT Sport , BBC Sport и Amazo Prime. Это все сделано, чтобы телевещатели могли организовать трансляцию всех оставшихся матчей.

Английская премьер-лига объявила о возобновлении сезона с 17 июня

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Все комментарии
Anfield-1884
Anfield-1884 ответ unoejk (раскрыть)
вчера в 02:20
спасибо
unoejk
unoejk ответ Anfield-1884 (раскрыть)
вчера в 02:04, ред.
Опубликовали. Спасибо.
Anfield-1884
Anfield-1884
вчера в 01:41
Просмотрите, пожалуйста, снова.
unoejk
unoejk
вчера в 01:20
Добрый день. К сожалению мы не можем опубликовать вашу статью: она слишком короткая и не содержательная. Дополните пожалуйста.
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