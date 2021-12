Звезда «Ливерпуля» досрочно покинула турнир по FIFA 22, чтобы сыграть в реальном матче

Накануне футболист «Ливерпуля» Диего Жота был вынужден досрочно покинуть турнир по FIFA 22, чтобы сыграть в реальном матче. Забив гол спустя 97 секунд после стартового свистка, португалец оригинально отпраздновал, сымитировав игру на геймпаде.

Утро Жота провел, играя в международном квалификационном турнире FIFA 22, а затем помчался на матч Премьер-лиги против «Саутгемптона» на «Энфилде».