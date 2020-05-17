Неймар вдали от дома

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вчера, 15:48

Каждое трансферное окно разгорается сага о возвращении Неймара обратно в «Барселону». Пожалуй, данное лето не будет исключением. Воссоединение MSN ждут многие болельщики сине-гранатовых. Рейтинг президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу на данный момент является очень низким и скорее всего на будущих выборах 2021 года Бартомеу не сможет переизбраться. Для президента было бы удачно вернуть Неймара и повысить свои рейтинги.

Отсутствие футбола сподвигнуло меня создать создать маленький футбольный трейлер.

Уважаемые любители футбола, я надеюсь, что данный ролик вам понравится.