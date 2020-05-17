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Неймар вдали от дома

вчера, 15:48

Каждое трансферное окно разгорается сага о возвращении Неймара обратно в «Барселону». Пожалуй, данное лето не будет исключением. Воссоединение MSN ждут многие болельщики сине-гранатовых. Рейтинг президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу на данный момент является очень низким и скорее всего на будущих выборах 2021 года Бартомеу не сможет переизбраться. Для президента было бы удачно вернуть Неймара и повысить свои рейтинги. 

Отсутствие футбола сподвигнуло меня создать создать маленький футбольный трейлер.

Уважаемые любители футбола, я надеюсь, что данный ролик вам понравится.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Anfield-1884 (раскрыть)
сегодня в 00:55
Доброй ночи.
Вот ссылочка:
https://vk.com/soccerru
Anfield-1884
Anfield-1884 ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 00:45
ооооо огромное спасибо, а что за группа? Как найти)
Mikki
Mikki
сегодня в 00:32
Поставили ваш ролик в группе вк)
Anfield-1884
Anfield-1884 ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 20:51
Можно начать с того, что Месси выигрывал Лигу чемпионов пока Неймар был в Бразилии. Хави и Иньеста не дадут соврать. Я думаю, что сам Неймар понимает, что совершил ошибку перейдя в ПСЖ.
Лично мое мнение их снова кто-то грохнет в следующем раунде.
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:11
Не перейдёт НЕЙМАР в Барселону,обстановка изменилась ,НЕЙМАР стал мудрее и рассуждает по умному,зачем ему вытаскивать из ямы Месси,когда НЕЙМАРУ нужна была поддержка Месси ,Месси рядом и не оказалось ,а как только НЕЙМАР ушёл-Месси потребовал увеличение зарплаты до 50- лямов ,и без НЕЙМАРА Месси ничего в Европе не выйграл кроме денег,вот как то так!
Anfield-1884
Anfield-1884 ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 16:07
Благодарю за оценку. Так за недельку или десять дней справился бы, но простудился, а потом еще на работу вызвали. Поэтому затянулось на 2 недели. Работал потихоньку, каждый фрагмент искал.
Mikki
Mikki
вчера в 16:05, ред.
Забавно) Много времени ушло на ролик?
Anfield-1884
Anfield-1884 ответ qstya5wb44c9 (раскрыть)
вчера в 16:04
Думаю известно одно, там где будут платить еще больше
qstya5wb44c9
qstya5wb44c9
вчера в 16:01
Неизвестно где он продолжит свою карьеру.
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