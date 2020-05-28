Top.Mail.Ru
«Болонья» проводит дополнительные тесты на COVID-19

28 мая 2020, 11:56

Источник со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что «Болонья» начала проводить дополнительные тесты на COVID-19.

Вчера стало известно, что у одного из сотрудников клуба есть подозрение на наличие коронавируса. В связи с этим клуб начал проводить дополнительные обследования. 

Сегодня уже сообщается, что повторное обследование дало отрицательный результат на наличие коронавируса. Отмечается, что в ближайшее время будет проведено еще одно тестирование на COVID-19. 

Напомним, что со вчерашнего дня «Болонья» перенесла тренировки на раннее утро.

Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
28 мая 2020 в 13:17
это точно не повредит)
mihaluch
mihaluch
28 мая 2020 в 11:57
Пускай проводит
beefs
beefs
28 мая 2020 в 11:56
проверка лишней не будет...
Гость
