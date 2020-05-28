«Болонья» проводит дополнительные тесты на COVID-19

1590656177

Источник со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что «Болонья» начала проводить дополнительные тесты на COVID-19.

Вчера стало известно, что у одного из сотрудников клуба есть подозрение на наличие коронавируса. В связи с этим клуб начал проводить дополнительные обследования.

Сегодня уже сообщается, что повторное обследование дало отрицательный результат на наличие коронавируса. Отмечается, что в ближайшее время будет проведено еще одно тестирование на COVID-19.

Напомним, что со вчерашнего дня «Болонья» перенесла тренировки на раннее утро.