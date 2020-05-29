Top.Mail.Ru
Чемпионат Швеции возобновится 14 июня

29 мая 2020, 11:16

Правительство и Управление общественного здравоохранения (FHM) Швеции одобрили возобновление Высшей и Первой лиги страны. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Шведский чемпионат возобновится 14 июня при пустых трибунах. Расписание игр пока не определено.

Матс Энквист, генеральный секретарь Высшей лиги шведского футбола, прокомментировал решение о возобновление чемпионата:

Мы очень благодарны, что власти приняли подготовленные нами протоколы, чтобы мы могли возобновить чемпионат 14 июня. Мы благодарны, что они разделяют наше мнение о том, что мы можем начать играть, не способствуя распространению инфекции в обществе.

Перевод с allsvenskan.se
LOpp
LOpp
29 мая 2020 в 12:24
В Швеции вроде как и карантина не было.
КЭТиК
КЭТиК
29 мая 2020 в 12:18
Шведы ничего не боятся, у них пандемии нет.
ОПС
ОПС
29 мая 2020 в 12:13
Будем ждать.
FROLL 001
FROLL 001
29 мая 2020 в 12:00
Почти все возобновляют чемпионаты. Это радует. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
29 мая 2020 в 11:29
Вот и Шведы подтянулись.
drug01
drug01
29 мая 2020 в 11:21
Все потихоньку выползают....
VAN ARM
VAN ARM
29 мая 2020 в 11:19
и это хорошо наверное))
