Чемпионат Швеции возобновится 14 июня

Правительство и Управление общественного здравоохранения (FHM) Швеции одобрили возобновление Высшей и Первой лиги страны. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Шведский чемпионат возобновится 14 июня при пустых трибунах. Расписание игр пока не определено.

Матс Энквист, генеральный секретарь Высшей лиги шведского футбола, прокомментировал решение о возобновление чемпионата:

Мы очень благодарны, что власти приняли подготовленные нами протоколы, чтобы мы могли возобновить чемпионат 14 июня. Мы благодарны, что они разделяют наше мнение о том, что мы можем начать играть, не способствуя распространению инфекции в обществе.