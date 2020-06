Результативные пасы со своей половины. «Ассисты» вратарей — новый футбольный тренд?

Марк-Андре тер Штеген, Алиссон, Петер Гулачи и Александр Максименко демонстрируют на «Соккер.ру» искусство длинного паса.

Во вчерашнем матче «Кельн» — «РБ Лейпциг» венгерский вратарь «красных быков» Петер Гулачи нацеленной передачей с рук вывел Тимо Вернера на рандеву со своим коллегой и помог форварду сделать счет 3:1, причем именно этот гол по итогам встречи окажется победным. Говорить о появлении полноценного тренда на результативные передачи голкиперов пока преждевременно, нынешний сезон не является рекордным по числу вратарских «ассистов».

Например, десять лет назад в двух сезонах АПЛ подряд стражи ворот по 5 раз помогали форвардам отличиться. Отметились и Эдвин ван дер Сар, и Петр Чех, и Пепе Рейна, и Пол Робинсон, который за карьеру отдал 5 результативных передач в английской Премьер-Лиге (рекорд турнира). На самом деле, цифры столь мизерные, что их можно списать на совокупность счастливых случайностей: вратари ведь всегда выносят мяч вперед, иногда получается очень удачно. Так почему именно сейчас редкое искусство может развиться в тренд?

Во-первых, потому что конкуренция в современном футболе столь высока, что передовые специалисты не имеют права брезговать даже малейшими возможностями увеличения эффективности. Количество набранных командой очков за сезон и количество забитых мячей складывается из статистики отдельных футболистов, если кто-то «проседает» на длительной дистанции, это отражается на общих результатах. В основе иногда совершенно простые суждения. Например, сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии пишет о том, что хороший центральный полузащитник должен забивать 5-6 голов за сезон, и он всегда рассчитывал на этот вклад от Кина, Скоулза или Батта.

С тех пор материи стали еще более тонкими. Знаете, кто такой Томас Гроннемарк? Этот датчанин разработал эффективную методику вбрасывания мяча из аута, два года назад Юрген Клопп пригласил его в «Ливерпуль», и с тех пор «красные» колоссально прибавили в этом аспекте: вырос процент сохранения мяча после аутов, команда научилась не терять темп после ухода мяча за боковую линию, выросло количество голов после розыгрыша этого вида стандартных положений. А теперь экстраполируйте аналогичные цели на вратарское искусство: если и без того сильный голкипер сможет стабильно отдавать по 2-3 результативных передачи за сезон, это станет еще одним маленьким подспорьем большого дела.

Во-вторых, помимо нацеленности на поиск новых идей, сама форма футбола должна быть готова к результативному вмешательству вратарей. А сейчас именно такой момент. В футболе закончилась эпоха идей Гвардиолы и Моуриньо (они продолжат жить, но в оппозиции), сейчас акцент сместился в сторону философии Клоппа, которая предполагает постоянную динамику, игру в отрыв, «быстрые шахматы» с прессингом и гегенпрессингом. Такой стиль предполагает наличие в атакующей линии сразу нескольких футболистов, готовых на скорости уйти от защитников, он же предполагает быстрый возврат мяча вратарем в игру, чтобы не терять динамику и ловить соперника на перестроениях.

Суммируйте эти два аспекта и получите возможность для классных вратарей играть не только быстро, но и адресно, причем нужно посылать мяч именно на свободное пространство за спину защитникам, а не в борьбу. Естественно, этому должны быть посвящены отдельные тренировки: вратарь должен классно владеть искусством длинного паса, а форварду полезно знать, в какую именно зону пошлет мяч его товарищ в перчатках, чтобы за счет этого получить преимущество над защитниками. По форме имеем примитивно простую комбинацию на двоих, но в то же время она достаточно сложная по исполнению: тут и мастерство голкипера, способного направлять мяч в нужную точку по артиллерийской дуге, и расторопность форварда, и дополнительные механизмы ввода в заблуждение защитников.

Но я уверен, что у этого пока находящегося в зародышевом состоянии тренда есть будущее. Какой из меня футбольный футуролог, покажут следующие 3-5 лет, а пока изучим вратарские «ассисты» нынешнего сезона. Вот, собственно, результативное действие вратаря «РБ Лейпцига» Петера Гулачи из вчерашнего матча:

Петер помог забить Тимо Вернеру, которого активно сватают в «Ливерпуль», а между тем подобные трюки практикуются на «Энфилде». Помните, как Алиссон помог Мохамеду Салаху забить второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед»:

INCREDIBLE 😱 @Alissonbecker 's brilliant assist, @MoSalah 's superb goal... and THAT celebration 🤩 pic.twitter.com/RHyu0ZwXsH

Вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл отметился «ассистом» во встрече с «Саутгемптоном». В нарезке этот эпизод идет после серии сэйвов:

9⃣ GAMES

2⃣9⃣ SAVES

1⃣ ASSIST



Aaron Ramsdale is just getting started in the Premier League. 👊 #GKUnionpic.twitter.com/44UswkKgbP