Результативные пасы со своей половины. «Ассисты» вратарей — новый футбольный тренд?

1591088282

сегодня, 11:58

Марк-Андре тер Штеген, Алиссон, Петер Гулачи и Александр Максименко демонстрируют на «Соккер.ру» искусство длинного паса.

Во вчерашнем матче «Кельн» — «РБ Лейпциг» венгерский вратарь «красных быков» Петер Гулачи нацеленной передачей с рук вывел Тимо Вернера на рандеву со своим коллегой и помог форварду сделать счет 3:1, причем именно этот гол по итогам встречи окажется победным. Говорить о появлении полноценного тренда на результативные передачи голкиперов пока преждевременно, нынешний сезон не является рекордным по числу вратарских «ассистов».

Например, десять лет назад в двух сезонах АПЛ подряд стражи ворот по 5 раз помогали форвардам отличиться. Отметились и Эдвин ван дер Сар, и Петр Чех, и Пепе Рейна, и Пол Робинсон, который за карьеру отдал 5 результативных передач в английской Премьер-Лиге (рекорд турнира). На самом деле, цифры столь мизерные, что их можно списать на совокупность счастливых случайностей: вратари ведь всегда выносят мяч вперед, иногда получается очень удачно. Так почему именно сейчас редкое искусство может развиться в тренд?

Во-первых, потому что конкуренция в современном футболе столь высока, что передовые специалисты не имеют права брезговать даже малейшими возможностями увеличения эффективности. Количество набранных командой очков за сезон и количество забитых мячей складывается из статистики отдельных футболистов, если кто-то «проседает» на длительной дистанции, это отражается на общих результатах. В основе иногда совершенно простые суждения. Например, сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии пишет о том, что хороший центральный полузащитник должен забивать 5-6 голов за сезон, и он всегда рассчитывал на этот вклад от Кина, Скоулза или Батта.

С тех пор материи стали еще более тонкими. Знаете, кто такой Томас Гроннемарк? Этот датчанин разработал эффективную методику вбрасывания мяча из аута, два года назад Юрген Клопп пригласил его в «Ливерпуль», и с тех пор «красные» колоссально прибавили в этом аспекте: вырос процент сохранения мяча после аутов, команда научилась не терять темп после ухода мяча за боковую линию, выросло количество голов после розыгрыша этого вида стандартных положений. А теперь экстраполируйте аналогичные цели на вратарское искусство: если и без того сильный голкипер сможет стабильно отдавать по 2-3 результативных передачи за сезон, это станет еще одним маленьким подспорьем большого дела.

Во-вторых, помимо нацеленности на поиск новых идей, сама форма футбола должна быть готова к результативному вмешательству вратарей. А сейчас именно такой момент. В футболе закончилась эпоха идей Гвардиолы и Моуриньо (они продолжат жить, но в оппозиции), сейчас акцент сместился в сторону философии Клоппа, которая предполагает постоянную динамику, игру в отрыв, «быстрые шахматы» с прессингом и гегенпрессингом. Такой стиль предполагает наличие в атакующей линии сразу нескольких футболистов, готовых на скорости уйти от защитников, он же предполагает быстрый возврат мяча вратарем в игру, чтобы не терять динамику и ловить соперника на перестроениях.

Суммируйте эти два аспекта и получите возможность для классных вратарей играть не только быстро, но и адресно, причем нужно посылать мяч именно на свободное пространство за спину защитникам, а не в борьбу. Естественно, этому должны быть посвящены отдельные тренировки: вратарь должен классно владеть искусством длинного паса, а форварду полезно знать, в какую именно зону пошлет мяч его товарищ в перчатках, чтобы за счет этого получить преимущество над защитниками. По форме имеем примитивно простую комбинацию на двоих, но в то же время она достаточно сложная по исполнению: тут и мастерство голкипера, способного направлять мяч в нужную точку по артиллерийской дуге, и расторопность форварда, и дополнительные механизмы ввода в заблуждение защитников.

Но я уверен, что у этого пока находящегося в зародышевом состоянии тренда есть будущее. Какой из меня футбольный футуролог, покажут следующие 3-5 лет, а пока изучим вратарские «ассисты» нынешнего сезона. Вот, собственно, результативное действие вратаря «РБ Лейпцига» Петера Гулачи из вчерашнего матча:

Петер помог забить Тимо Вернеру, которого активно сватают в «Ливерпуль», а между тем подобные трюки практикуются на «Энфилде». Помните, как Алиссон помог Мохамеду Салаху забить второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл отметился «ассистом» во встрече с «Саутгемптоном». В нарезке этот эпизод идет после серии сэйвов:

9⃣ GAMES

2⃣9⃣ SAVES

1⃣ ASSIST



Aaron Ramsdale is just getting started in the Premier League. 👊 #GKUnionpic.twitter.com/44UswkKgbP — The Goalkeepers' Union Podcast (@GKUnion) October 21, 2019

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отметился уже двумя результативными передачами в нынешнем сезоне, немецкий вратарь ассистировал Антуану Гризманну и Луису Суаресу в победных матчах с «Мальоркой» и «Хетафе»:

Еще один «ассист» в Ла Лиге выполнил бывший дублер тер Штегена Яспер Силлессен, ныне выступающий за «Валенсию». В Серии A в протокол результативности вписал свое имя голкипер «Дженоа» Ионуц Раду, зафиксированы нерядовые вратарские подвиги и в России. Голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия выдал голевой пас в матче против «Крыльев Советов» в середине марта, а за несколько дней до этого Александр Максименко помог «Спартаку» победить ЦСКА и выйти в полуфинал Кубка России.

Возможно, это самый ценный вратарский «ассист» всего европейского сезона. Идет дополнительное время в кубковом дерби, «красно-белые» играют в меньшинстве, счет на табло 2:2, и тут Максименко пасом через все поле создает голевой момент для Джордана Ларссона. Швед по совету знаменитого отца смотрел только на мяч, но пробил так, что Акинфеев не выручил. «Спартак» победил принципиального противника и вышел в следующий раунд Кубка России.