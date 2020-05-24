Как «Шальке-04» стал «Шальке-0:7»

1590349600

вчера, 22:46

Одно из самых печальных зрелищ вернувшегося с карантина чемпионата Германии – игра «Шальке». «Соккер.ру» — о двух подряд разгромах команды Дэвида Вагнера.

Внезапный перерыв из-за пандемии коронавируса застал «Шальке» на спаде. Он был вызван серией травм в составе команды, а также в целом не самой организованной игрой. В чемпионате Германии «Шальке» выигрывал в последний раз 17 января, победив на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию». Тогда еще казалось, что гельзенкирхенцы смогут ввязаться в борьбу за еврокубки. Однако дальнейшие события поубавили оптимизма у фанатов. «Шальке» получил 0:5 от «Баварии» и застопорился.

Команда Вагнера смогла порадовать болельщиков только проходом «Герты» в Кубке Германии со скрипом – вскоре и оттуда «горняки» вылетели, уступив все той же «Баварии». А в последнем перед карантином мартовском матче «Шальке» сыграл вничью с «Хоффенхаймом». В принципе, к паузе в турнирной таблице Бундеслиги сложилась определенная стратификация. И «Шальке» находился на разделе – он возглавлял группу «остальных» — с шестого места и ниже.

Потому что первая пятерка улетела слишком далеко. Точнее, «Шальке» слишком грустно играл в конце зимы и начале весны, отпустив конкурентов. Поэтому даже успешный посткарантинный отрезок вряд ли кого-то с позиций от шестой и ниже поднимет в первую пятерку, ведь идущий сейчас шестым «Вольфсбург» отстает от пятой менхенгладбахской «Боруссии» на 13 очков. Это всего одна позиция.

Такая безнадега отчасти может объяснять ту апатию, с которой некоторые команды, не участвующие в дележке пирога, подошли к возвращению к жизни, к тренировкам. «Шальке» одним из последних возобновил занятия, словно надеясь, что чемпионат так и не будет возобновлен. Пока одни команды придумывали, как им организовать работу, как вернуть футболистов в тонус с минимальным риском, в «Шальке» переминались с ноги на ногу и нерешительно раздумывали, стоит ли вообще начинать тренироваться.

Отсюда тоже растут ноги тех неудач, которые постигли гельзенкирхенцев после возобновления чемпионата. Недостаточные физические кондиции сказались уже в первой игре, которая открывала «новый» чемпионат и представляла собой рурское дерби с дортмундской «Боруссией». «Шальке» и в лучшей форме пришлось бы нелегко, а тут еще и состояние неполной готовности. Это ощущалось даже в движении игроков Вагнера – «Шальке» банально не успевал за действиями и перемещениями футболистов Люсьена Фавра.

Временами игроки «Шальке» двигались словно во сне, словно с ватными ногами, словно для них самих все эти условия игры в эпоху коронавируса были в новинку, и они не представляют, как действовать в сложившейся обстановке. Будто ждали, что вот-вот проснутся и начнется нормальный футбол. А он все не начинался – «Боруссия» довершала свой разгром и победила со счетом 4:0, забив по два в каждом из таймов.

Можно списать это поражение на отличную форму дортмундцев и запоздалый старт подготовки «Шальке». Но прошла еще неделя, за которую команда должна была значительно прибавить в физической готовности. В соперниках оказывалась не «Боруссия», а скромный «Аугсбург», который сам не так далеко от зоны вылета и переживал кризис перед паузой. Все предпосылки для реабилитации «Шальке».

Но уже в ходе подготовки к матчу с «Аугсбургом» выяснилось, что тот самый запоздалый старт тренировок очень тяжело ударил по составу гельзенкирхенцев. Врачи многих клубов предупреждали, что внезапное возобновление турнира без должной подготовки приведет к учащению травм.

Чего говорить о «Шальке», который даже позднее, чем внезапно, начал тренироваться. Не помогли и разрешенные ФИФА пять замен, предназначенные как раз для снижения нагрузки на футболистов во время игры. Как следствие – двоих «Шальке» потерял к матчу с «Аугсбургом». Защитник Жан-Клер Тодибо получил повреждение в игре в Дортмунде, травму заработал и Амин Арит.

Потери существенные, поскольку оба игрока выделялись в матче с «Боруссией», а Арит был одним из немногих в составе «Шальке», кто хорошо двигался и пытался изобрести что-то креативное впереди. Видимо, перестарался, не рассчитав силы. Оставшись без Арита и Тодибо, «Шальке» все равно казался фаворитом во встрече с «Аугсбургом». Но потерпел второе кряду поражение с разгромным счетом и нулем забитых мячей.

В этой игре «Шальке» показал себя одной из слабейших команд в чемпионате Германии посткарантинного периода. Встреча показала целый комплекс проблем. Потому что Вагнер все так же не сумел вдохнуть в команду физическую свежесть. Гельзенкирхенцы продолжают двигаться крайне вяло и невыразительно, а когда такие тяжелые ноги, ничего и придумывать не получается. А «Аугсбургу» повезло забить быстрый гол со штрафного, после чего он спокойно закрылся, отдав «Шальке» мяч, затем пытался контратаковать.

Даже невнятных и редких контратак гостей, которые мячом владели менее 30 процентов игрового времени, хватило «Аугсбургу», чтобы завершить игру разгромом. К физическим проблемам «Шальке» и отсутствию интеллектуальной свежести, выражающейся в неспособности придумать оригинальные ходы и комбинации, которые не читались бы легчайше соперником, добавилась еще и потеря концентрации из-за психологической подавленности.

Во втором тайме ошибками игра «Шальке» просто пестрела, не оставляя команде ни единого шанса на спасение. Второй гол привез к своим воротам Салиф Сане, который снова старался быть везде, но по факту терял позицию раз за разом. А третий гол подарил «Аугсбургу» молодой Мунир Меркан, вышедший на замену в концовке. На Вагнере при такой игре лица не было:

Мы начали игру кошмарно. Нам не удавалось создавать опасные моменты, хотя мы контролировали мяч. Во втором тайме было очень тяжело. К сожалению, в нынешнем состоянии мы очень часто пропускаем голы из-за индивидуальных ошибок. Нам нужно поддержать игроков, чтобы они вернули себе уверенность. За этими ошибками стоят психологические проблемы.

То есть и Вагнер усмотрел в провальном выступлении «Шальке» целый комплекс проблем, глядя на которые можно опустить руки. Это кризис и физический, и игровой, и психологический. «Шальке» — главное разочарование посткарантинной Бундеслиги.