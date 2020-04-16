Тактические тренды нового десятилетия. Куда шагает футбол?

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сегодня, 15:40

«Соккер.ру» точно знает, что футбол не стоит на месте. Давайте пофилософствуем о том, какие идеи обретут популярность в 2020-е.

Победы, тактики, тренды — в рамках великой игры много приходящего и уходящего, но именно это постоянное развитие и частая смена декораций привлекают, не дают футболу приесться и стать понятным. Именно это делает футбол искусством, а не ремеслом. Когда Герберт Чепмен создал схему W-M, самые впечатлительные объявили, что британец взломал футбол, а его находка будет жить вечно и ничего лучше никто уже не придумает.

С тех пор прошло 90 лет, и мы уже видели гениальные «катеначчо», «тотальный футбол», компактные 4-4-2, «тики-таку», «гегенпрессинг» и многое другое. В футболе нет ничего вечного, ведь желание побеждать — мать изобретательности. Наверняка на нашем веку войдут и выйдут из моды еще десятки трендов, а если крупно повезет, то застанем и большую футбольную революцию. Но так далеко пока не заглядываем. Интересует, что будет изобретено или процитировано из классики в ближайшие 10 лет? Даем три примера!

Потеря — отбор — момент

Развитие технологий и повышение профессионализма усиливало и доводило до совершенства работу оборонительных линий. Природные данные по-прежнему высоко ценятся, но игру в обороне «ставят» — расставляют, обучают, репетируют грамотные взаимодействия в любых ситуациях. Это целая технология. При этом у нас с вами в головах засела мысль о том, что организованную оборону способны взломать индивидуально сильные созидатели. Но должно ведь быть и технологичное решение! И его предложил Юрген Клопп, который заверяет:

Ни один плеймейкер в мире не может быть так же хорош, как качественный контрпрессинг.

И немец доказал, что это так. История гегенпрессинга началась в Германии, но в «Ливерпуле» метод Клоппа принял окончательный вид, а его эффективность была доказана в Лиге чемпионов и АПЛ . Моменты можно и нужно создавать активным и слаженным движением без мяча на чужой половине поля, ведь сразу после потерь оборона противника наиболее уязвима.

Гвардиола с его правилом шести секунд и Клопп с гегенпрессингом стали законодателями жанра «Отбор — момент», сейчас такой подход уже перестает быть роскошью, многие тренеры понимают, что это логичный путь к успеху — достаточно иметь в своем распоряжении физически готовых футболистов и заложить в их головы схемы контрпрессинга, который в ближайшее десятилетие должен стать стандартом атакующих действий.

Центрбеки-мародеры

Ничего принципиально нового в применении центральных защитников в атакующих действиях нет — вспомните о стиле игры Франца Беккенбауэра и Рональда Кумана, однако в последние лет 20, когда защитники стали выстраиваться в компактные линии по четыре, на первое место вышли дисциплина и ответственность за свою позицию. Но теперь пришло время возвращать защитников-мародеров в большую игру.

Во-первых, уверенные в своем дриблинге агрессивные центрбеки — это один из очевидных методов борьбы с контрпрессингом: когда пасующих друг другу игроков обороны загоняют в угол, такой парень может всех обмануть и начать атаку проходом. Во-вторых, подключения центральных защитников позволяют разыгрывать «дикую карту» в атаке, ведь нападающие не преследуют оппонентов до своей штрафной, а там неучтенный игрок способен вызвать панику.

Пока современные тренеры достаточно робко используют центральных защитников в таком качестве, да и не каждый подойдет на эту роль. Впрочем, то тут, то там мародеры раскрывают свои карты, даже в РПЛ уже есть центрбек, стабильно подключающийся к атакам и приносящий немало пользы тем самым. Речь о Самуэле Жиго, пересмотрите хотя бы победный гол Джордана Ларссона в последнем матче с «Оренбургом». Но это пока единичные случаи, а мы ждем, что запустится конвейер, когда подрастут такие ребятки, как Оливье Аертссен из академии «Аякса»:

Две «десятки»

Тяжелые времена наступили для плеймейкеров в футболе. Газзаев никогда не знал футболиста с такой фамилией, а последние из могикан обязаны подстраиваться под современные требования и становиться «восьмерками» с более широким спектром задач, чтобы не оказаться на обочине. Но процесс избавления от творческих игроков ведет к потере общей креативности, ведь если составить полузащиту из «рабочих лошадок», то о позиционных атаках, как и о разрезающих передачах на форвардов можно забыть.

Но если предположить, что футбол будет развиваться в направлении атаки — а к этому много предпосылок, вплоть до стрессового состояния общества, которому сейчас нужны увлекательные зрелища, а не футбольные «шахматы», то в 2020-е можем увидеть схемы с двумя «десятками» и переход к формуле 5+5 — распределение защищающихся и атакующих игроков в командах. Сейчас мы живем в реальности 6+4 в пользу обороны — понятно, бывают исключения, но текущий стандарт такой.

Так вот, в схеме 4-3-3 будет выраженный опорник и два мозговых центра между ним и линией атаки из трех человек. Понятно, в такой формации поменяются задачи защитников, которым придется выдвигаться выше для создания высоких блоков в альянсе с опорным полузащитником, но все это реально и уже существует — например, когда Де Брюйне и Давид Сильва играют на одной линии с Родри за спиной. Конечно, такая схема требует не только смелости, но и подбора игроков с соответствующими качествами.