Карантин для тренера и тень Кокорина

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сегодня, 09:59

Уникальное положение одного из лидеров РПЛ .

Москвичи готовят Сёмину замену?

Юрий Павлович заявил, что будет соблюдать указ мэра Москвы о самоизоляции для людей старше 65 лет (тренеру «Локомотива» уже 72 года). И если срок карантина продлят, или в РПЛ запретят участие в матчах при закрытых трибунах пожилым людям, то «Локомотив» может остаться без главного тренера в гуще событий.

Кроме того, пошла активная информационная атака – перечисляли наставников, которые гипотетически могут сменить Юрия Павловича уже летом. Понятно, что совет директоров боится заикаться лишний раз, а вот Кикнадзе с радостью бы заменил Сёмина. Но, независимо от имени главного тренера, у «Локомотива» есть ряд насущных задач.

Кому играть в обороне с Чорлукой?

Ведран – крепкий парень, пережил ряд травм, справился с последствиями хронических болячек. Его контракт продлили еще на год, показав уважение к хорвату. И его важность, ведь без Чорлуки «Локомотив» сложно представить. А вот идеального напарника нет, что отражается на показателях команды. Пропустили на два гола больше, чем «Спартак».

Чорлука и сам не совсем идеален, ведь учтите еще и характер чужих успешных атак. Шестнадцать мячей «Локомотив» пропустил, когда соперник атаковал позиционно. Лишь трижды ошиблись при стандартах, основная масса ошибок связана с эпизодами, когда все были на своих местах. Возвращение Кверквелии в основу пока не помогло, Макгеев чаще в опорной зоне играл, а Мурило и Хеведес на разных позициях, но в центре появились с ошибками.

Нужно ли обновлять фланги защиты?

На этот вопрос уже пытался ответить себе Сёмин, когда одобрил подписание Живоглядова – конкурента Игнатьева. Слева Рыбус играл намного чаще, чем его сменщики – Идову и Хеведес, но эксперименты с тем же Жемалетдиновым подсказывают, что идеальный вариант работы флангами не найден. Игнатьев из тех, кто может набрать, а поляк Мацей – из тех, кто выдаст удачный отрезок.

Вот только оба не мальчики уже, особенно Владислав. И поскольку Игнатьев, как и Рыбус, в начале своих карьер не играли в защите – переквалифицировались во фланговых защитников, возникает ряд ошибок, которые и отражены в числе мячей после чужих позиционных атак. Кстати, по созданным моментам Владислав идет нормально, а вот у Рыбуса показатели слабые. У «Локомотива» с созиданием беда, три человека умеют увидеть момент для последнего паса.

С Жоау Мариу придется попрощаться?

Совсем недавно была железная уверенность, что «Интер» получит 18 млн евро, а португалец останется в Москве, как остался Крыховяк. Но если Гжегож – ключевой игрок, лидер и вожак, хотя и сосредоточился на реализации созданных моментов, мало замечая напарников на передовой, то Мариу, который шансы другим создает, не настолько стабилен и тактически важен, чтобы в РЖД спешили выписывать за его контракт большие деньги.

Учтите, что государственная компания точно потеряет прибыль – как минимум в части, что касается пассажирских перевозок, и хотя на «Локомотив» денег хватит, траты будут строго обоснованными. Жоау 27 лет, у него точно достойная зарплата, поэтому москвичам нужно подумать, настолько ли португалец хорош. Если Фернандеш был ленивым, но тащил на отдельном отрезке, то его коллега играет ровнее, но не спасает – по «гол плюс пас» уступает и Жемалетдинову, и Алексею Миранчуку.

Крыховяк не только лечит, но и калечит?

Сёмин не продумал работу поляка. Поскольку Гжегож шикарно проводит отдельные матчи – как против «Тамбова» или «Ростова», то многие не замечают, что поляк легко может стать частью обидного поражения. Например, как против «Динамо» или «Арсенала» в прошлом году. Или провести средний поединок против «Зенита», не говоря о матчах Лиги чемпионов.

Да, Крыховяк выделяется – 9 голов и 2 ассиста в РПЛ . Но зависимость от подвигов поляка играет с «Локомотивом» злую шутку. Настолько привыкли, что или Алексей Миранчук реализует пенальти, или включится мотор Гжегожа, что готовы бездействовать, если оба лидера играют незаметно и вяло. И если атакующий брат не рушит схему, ведь свободный художник, то Крыховяк очень слабо обороняется, а по созданным моментам уступает Эдеру.

В отсутствии баланса виноват Сёмин?

«Локомотив» — опытный коллектив, там 24-летние Миранчуки считаются молодыми, а появление Магкеева не делает коллектив юным, ведь Станислав лишь зашел в гости в основу. Чорлуке, Гильерме, Эдеру, Игнатьеву, Хеведесу, Рыбусу и Крыховяку – за тридцать. Но при этом команда опытных людей не является сбалансированной и выверенной до миллиметра. Тот факт, что «Локомотив» второй – камень в огород его конкурентов, не более.

Москвичи почти не играли в три центральных – было в РПЛ лишь три эксперимента, но попытки найти идеальную схему, помимо «4-2-3-1», к которой привыкли сами и приучили соперников, не увенчались успехом. Если здоровы все из группы атаки, то нужно играть в два центральных, но даже так перед штрафной площадью пустые зоны, фланги недорабатывают, в центре атаки – знак вопроса. У Сёмина объективно не всё получается, потеряли очки в 10 играх из 22, отпустили «Зенит» на 9 пунктов.

Кокорин может стать новым вожаком?

Люди, которым отчим Александра заплатил за его пиар, хорошо справляются. Наводнение из информации – противоречащей друг другу, уже случилось, но давайте работать с фактами. Если «Локомотив» может взять бесплатного Кокорина на левый фланг, а на дорогого Мариу РЖД денег не даст – Сёмину точно будет интересно возвращение человека, который рос в школе «железнодорожников». И Александру Москва подходит.

Смолов вряд ли останется в «Сельте». Может понравиться тренеру и фанатам, но «Локомотив» запросит слишком много для Ла Лиги после финансового коллапса. Следовательно, Эдер может уйти, Федор – вернуться, заиграв с Кокориным, что реально, ведь в «Сочи» Федотов использует Александра не в центре атаки. С учетом, что команду может покинуть Алексей Миранчук, желание найти сильных россиян является грамотным. Вот только потянет ли атака имени Кокорина и Смолова задачи будущего сезона?

Посмотрим, но дефицит форвардов у Сёмина весенний, дальше вернутся Фарфан и Джорджевич, может после карантина сильно заиграть Эдер – умеет показывать хороший футбол отрезками, чтобы обеспечить себе продолжение сотрудничества. Очевидно, что у «Локомотива» были серьезные проблемы в обороне – хотя весной в защите играют не так плохо, как в худших матчах прошлого года. Разумеется, молодежь в лице Баринова и Магкеева добавила вариативности в центре поля, Крыховяк – лидер, а в атаке надежда скорее на Алексея Миранчука.

У «Локомотива» понятная и непростая задача – попасть напрямую в Лигу чемпионов. И хотя судьба сезона под вопросом, вряд ли в УЕФА готовы обрубать все концы. Нельзя обрекать ведущие клубы Европы на финансовый кризис в отрасли. Аргумент, что неэтично оставлять трибуны пустыми в таких условиях глупый – важнее здоровье людей и спасение клубов от банкротства. Чемпионаты попробуют доиграть, а РПЛ ждет отмашку именно от УЕФА . А «Локомотив» ждет решения по Сёмину, ведь речь о лидере РПЛ , который не дарит удовольствие фанатам.

Вы не найдете поклонника «Локомотива», который на сто процентов доволен нынешним сезоном в плане результата или качества футбола. Вылет из Кубка России, который не раз выигрывали, не был шоком. Последнее место в Лиге чемпионов огорчило, ведь зацепиться за Лигу Европы могли, осенний «Байер» не так страшен, как весенняя версия немцев или «Ювентус» с «Атлетико». Но «Локомотив» погубило отсутствие прогресса. Один Крыховяк заметно прибавил, а вот равенство по очкам с «Краснодаром» при заметном отрыве «Зенита» — доказательство, что уперлись в потолок.

«Локомотив» по меркам РПЛ мощный, но при этом далек от идеала. Странная ситуация, прямо как с карантином Сёмина – если тренировки возобновят раньше, чем мэр Москвы разрешит выходить на улицу пожилым, то разговоры о Червиченко, Евсееве и прочих сербских тренерах вернутся. Попытка подлить масла в огонь, подписав Кокорина – хороший ход, если не переплачивать Александру и не выдавать длительный контракт, но здесь и сейчас речь о команде, что пропустила больше, чем «Спартак», отстала от «Зенита», а еще не гарантировала второе место.

Но даже если сохранят статус вице-чемпионов, где гарантия, что «Локомотив» достойно сможет подготовиться к групповому раунду Лиги чемпионов? Скорее ждем потерю Миранчука и не ждем дорогостоящих трансферов летом. В таком положении нужны свежие тренерские идеи, а патриарх Сёмин их генерирует редко. Пару лет назад против «Зенита» в гостях выиграли 3:0, выйдя на поле с целью забрать три очка, а теперь играли на 0:0 и нанесли за матч один точный удар. Самое время цитировать песню Цоя, часто звучащую в подземных переходах. Смеха и пульсации вен маловато, тихие слезы бывают, «Локомотив» стал пресным, хотя остается достаточно крутым, чтобы преподать урок «Ростову» в гостях.