Обляков: «В ЦСКА я стал сильнее в плане тактики»

Полузащитник ЦСКА рассказал, в каких аспектах игры добился прогресса, выступая за «армейцев».

Стал сильнее в плане тактики, в понимании, когда нужно бегать, прессинговать. Где-то лучше сэкономить силы, чтобы больше хватило на концовку. С возрастом больше понимаешь, где лучше ускориться, в чем прибавить. С каждым годом, с каждой игрой становишься сильнее. Может, это незаметно, но это опыт.