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Обляков: «В ЦСКА я стал сильнее в плане тактики»

сегодня, 20:43

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, в каких аспектах игры добился прогресса, выступая за «армейцев».  

Стал сильнее в плане тактики, в понимании, когда нужно бегать, прессинговать. Где-то лучше сэкономить силы, чтобы больше хватило на концовку. С возрастом больше понимаешь, где лучше ускориться, в чем прибавить. С каждым годом, с каждой игрой становишься сильнее. Может, это незаметно, но это опыт.

Отметим, что ранее Обляков поделился мнением о выступлениях ЦСКА в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:57
Носишься ты конечно как угорелый, а по поводу тактики пошутил что ли ???
BenderBender
BenderBender
сегодня в 20:54, ред.
Да-да. Не заметно! Ыгыгыг
В цска и сильнее стал... Смешно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:48
Осталось продемонстрировать это на поле.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:47
не наговаривай на себя)))))
shlomo
shlomo
сегодня в 20:44
Еще бы и в технике...
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