Главный фаворит Лиги чемпионов

1590339629

сегодня, 20:00

Напоминаем об интересной ставке – на победителя ЛЧ , объясняем выбор по состоянию на май на «Соккер.ру».

«Бавария» превращается в главного фаворита самого престижного кубка. Есть ряд аргументов, которые формируют команду с характером и необходимым духом. Разумеется, в комментариях можете называть своего фаворита и аргументировать его козыри – дискуссии приветствуются, но дальше – аргументы в пользу немцев.

Новый тренер Ханси Флик

Лигу чемпионов выигрывал умница Хайнкес, умевший ходить между каплями дождя, ведь мюнхенский «Голливуд» дождливее, чем калифорнийский. И Ханс-Дитер пришел на роль Юппа. Флик долго работал с Лёвом в сборной Германии, потом ушел на менеджерские должности в сборной и «Хоффенхайме», а затем оказался в «Баварии». Ханси, как его чаще называют, умеет ладить со звездами, многих, вроде Нойера, Боатенга и Мюллера, давно знает. Атмосфера в команде хорошая, наставника приняли и поддержали идею предложить Флику полноценный контракт. Не все идеально по игре, но «Бавария» побеждает и играет результативно. Даже заскучавший Джером Боатенг доволен:

Флик с самого начала сказал мне, что он строит планы вместе со мной и ценит мои качества. Теперь я снова по-настоящему наслаждаюсь футболом.

Умение отвечать на ошибки

Вчера против «Айнтрахта» мюнхенцы вели 3:0, а потом рез перешли к опасному счету 3:2, но затем снова забили и успокоили игру, разочаровав тренера гостей разгромом 5:2. Для «Баварии» такое выпадение из игры в Бундеслиге или Кубке Германии стало нормой – им скучновато снова и снова побеждать, получая дежурные «салатницы», однако одновременно веселые отрезки учат чемпионов отвечать ударом на удар. Если в ЛЧ будет изменение формата – например, один матч в четвертьфинале, то такая привычка пригодится «Баварии». Как и в «финале четырех», если его сыграют в Стамбуле.

Широкий выбор футболистов

У многих грандов есть хорошие запасные, но мало у кого всё настолько четко соединяется. Флик сможет сполна использовать новое правило о пяти заменах, ведь есть варианты на флангах защиты – Павара и Дэвиса при необходимости подменят Киммих, Одриосола, Эрнандес или Алаба. Давида перевели в центр, но там Боатенг, Зюле – когда здоров, а еще проскакивали Павар, Мартинес, Эрнандес и даже Киммих. В центре поля – полно вариантов, на флангах атаки справа Гнабри, Мюллер или Коман, слева – Перишич, Коман или Коутиньо. Если у команды запасным является умница Горецка, то речь о фаворите Лиги чемпионов.

Чудесная форма Левандовски

Роберт – монстр. Пятый сезон подряд у поляка свыше 40 голов в футболке «Баварии», но теперь центральный форвард идет на личный рекорд. В этом сезоне даже у Месси и Роналду пока не настолько высокая результативность, и хотя количество само по себе ничего в еврокубках не значит – Холанд, забивший прилично, уже вылетел из ЛЧ , сейчас Левандовски сильнее верит в свою команду. И прекрасно понимает, что в необычном сезоне нужно пользоваться возможностью и попытаться впервые в карьере выиграть ЛЧ , чтобы не стать еще одним Ибрагимовичем – с другими трофеями, голами, но без заветного кубка.

Ранний рестарт Бундеслиги

У немцев будет больше времени, чтобы подготовиться к августовским боям в Лиге чемпионов, ведь Бундеслига завершится 27 июня. «Бавария» может оказаться свежее соперников из Англии, Испании и Италии, которые позднее стартуют. И одновременно не выпадут из игры так жестко, как ПСЖ – французы будут без официальных матчей много месяцев. «Бавария» и отдохнет, и форму наберет, и легкость в ногах сохранит. Ранний старт Бундеслиги – козырь немцев, даже травмироваться накануне возвращения ЛЧ им будет сложнее, чем тем фаворитам, что завершат свои лиги заметно позднее.

Веселый джокер Томас Мюллер

Мюллер пашет, поскольку появилось настроение. Очевидно, что появление Флика повлияло – у Томаса с тренером настолько хорошие отношения, что в прошлом туре после замены форвард даже пнул наставника ногой, имитируя приветствие с грамотной социальной дистанции. Шутник Мюллер идет на рекорд всех времен по ассистам в Бундеслиге – может побить достижение Де Брюйне, ведь осталось пять пасов за семь туров до конца. Томас вчера добавил один ассист, у него уже 17 голевых в Бундеслиге. И в ЛЧ поможет, ведь опыт есть.

Проблемы других фаворитов

Хорошо отдохнуть после практики – одна история, а не играть долгие месяцы, как ПСЖ – другая. Клубы АПЛ пока не вернулись, а если вдруг сезон в Англии прервут – получите те же проблемы, что у французов. «Реалу» и «Барселоне», где не все в составах молодые, тоже будет непросто, а «Бавария» уже вернулась и уже смотрится прилично. Даже психологически клубам из Испании, Италии, Франции и Англии, где влияние коронавируса на людей сильнее – больше жертв, станет сложнее вернуться без задних мыслей о болезнях. А вот немцы не сильно пострадали, уже играют и им нравится. Особенно «Баварии», которая забила пять мячей накануне матча против «Боруссии» Д.

Легкость и тактическая гибкость

«Бавария» подкупает легкостью смены тактики во время матчей. «Манчестер Сити» экспериментирует более явно, но даже клубы АПЛ его раскусывали. И «Реал» еще не прошли, как помните. «Ювентус» тактически тяжелый – у Сарри не получалось, как и у Сетьена в «Барселоне». «Ливерпуль» — вылетел, «Атлетико» может не хватить везения, да и команда у Симеоне о борьбе, а «Бавария» — о легкости бытия, результативности и смене тактических схем незаметно для глаза фанатов. Флик любит изящные корректировки — такой стиль нравится футболистам. А с учетом его опыта чемпиона мира, «Бавария» может стать таким катком, как Германия против Бразилии.

А кто ваш фаворит Лиги чемпионов?

Угадать теперь намного сложнее, зато веселее делать ставки. «Бавария» еще против «Челси» (как в том же Лондоне с «Тоттенхэмом» в прошлом году) показала, что будет готова к голевым подвигам в ЛЧ . Они и раньше были в числе основных фаворитов, а теперь, когда могут раньше завершить сезон, превращаются в ключевого лидера гонки за «ушастым» по сумме всех показателей.