Адресаты для Бакаева. Новая атака «Спартака»

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вчера, 19:59

Соболева хотят оставить в Москве, а «Соккер.ру» оценивает форвардов Тедеско.

Все логично – нужно оставлять. И так повезло, что перехватили у ЦСКА центрального нападающего, который молодой и с потенциалом, но не обойдется «Спартаку» так дорого, как обошелся иностранец класса Зе Луиша.

Соболев пока не готов играть на уровне африканца, если говорим о физике – возможно, никогда и не сможет так же цепляться за мячи, но нужно учитывать, что от «Спартака» двух Луишей почти ничего не осталось.

Промес давно уехал, Глушаков не бомбит чужие ворота дальними ударами, Попов и Еременко – в «Ростове», Мельгарехо, похоже, станет жертвой нового лимита не легионеров. У «Спартака» при этом есть потребность в голах.

По xG – суммарному качеству моментов в РПЛ , команда Кононова-Тедеско выше ЦСКА и рядом с «Краснодаром», однако по голам «красно-белые» лишь на 11-м месте, ниже «Оренбурга», «Сочи» и «Арсенала». По ударам «Спартак» снова на первом месте – 372 выстрела, на один больше, чем у «Зенита», но меткость хромает.

По точным выстрелам москвичи уступают «Зениту», «Ростову» и ЦСКА , по реализации ударов в створ лишь на 12-м месте. «Спартак» из-за унылой реализации не идет в тройке, а застрял в середине таблицы. Объем моментов создают, сам подход команды к набегам на чужие ворота работает. Но нет результативных снайперов.

Жиго в первой части сезона забил больше, чем форварды, а сейчас в РПЛ у «Спартака» в лидерах Ларссон со скромным показателем в 5 голов. Защитника Самуэля догнал плеймейкер Бакаев, у Понсе теперь тоже четыре мяча, а от Соболева ждут мячей в будущем – в чемпионате за «Спартак» Александр пока не забивал.

Но решение выкупить его контракт верное. Во-первых, новый лимит означает, что в «Спартаке» останется лишь восемь иностранцев, а в этом сезоне их даже после расставаний уже восемь, что исключает покупку нового игрока без продажи. Во-вторых, форварды Соболев, Понсе и Ларссон в силу возраста и разного стиля могут удовлетворить тактические запросы Тедеско.

Играли «3-5-2», важна роль латералей – Айртон слева подходит, но можно подумать о покупке иностранца на правый фланг, ведь Рассказов не тянет на роль лидера в стиле Фернандеса в ЦСКА – которого Каррера хотел подписать, как сказал недавно. И после ухода Мельгарехо и Шюррле появится место для еще одного иностранца. Но даже если фланги будут атаковать правильно, важно научиться ломать массированную оборону.

«Спартаку» тактически проще атаковать на скорости, с помощью контратак. У «красно-белых» после быстрых выпадов 5 голов, а ударов было всего 25, реализация невероятно высокая, что продиктовано особенностями игры центральной фигуры в атаке «красно-белых» — Бакаева, который окончательно ушел в центр и оттуда нападает на чужие ворота.

Зелимхан хорош, но ему нужны форварды, которые будут быстро реагировать – как Соболев в подыгрыше в нескольких эпизодах, и смогут идеально сработать внутри штрафной площади. И пока качественно во вратарской площади не умеет играть никто. Луис Адриано и Жиго лидируют по среднему количеству ударов с близкого расстояния, а Понсе наравне с Шюррле, что подсказывает — даже аргентинец недоработал у линии чужих ворот.

Нападающим «Спартака» в сезоне не хватает опыта, хотя нужно отметить – Понсе и Ларссон небезнадежные, если говорим о меткости, поскольку процент точных ударов у них в районе 38-40 %, и это немало. С другой стороны, Тедеско пока тактически не внедрил Соболева в игру так, чтобы Александр не выпадал в каждом матче, когда появляется в основе – в Москве не чувствует той же свободы и поддержки передачами, что позволила забить много мячей за «Крылья Советов».

Плохо также, что нет понимания, какое из сочетаний лучшее? Соболев и Понсе, Ларссон и Понсе, Александр и Джордан – три варианта ведения игры в два форварда. Вместе с тем есть схема «3-4-3», которая лучше подойдет для отдельных соперников «Спартака», которые к двум нападающим готовы лучше. Можно наиграть модель, где Бакаев формально на одном из флангов, выбрать левого вингера и одного центрального нападающего – вот тут пригодится Соболев, который пока в РПЛ в «Спартаке» ни разу не попал в створ чужих ворот.

Но понимание, где именно нужно вносить правки, упрощает Тедеско жизнь. Голы Соболева будут нужны в этом году, и тогда «Спартак» изменится к лучшему. Александру всего 23 года, Понсе и Бакаеву – столько же, а Ларссону лишь двадцать два. Атакующие футболисты молодые, разные, и это еще Гуса Тиля не забывайте – опаснее, чем могло показаться по неудачному дебюту.

«Спартак» — команда с потенциалом, но им важно добавить в солидности. Пока в позиционных атаках забили всего 11 мячей, и это 13-й результат сезона, даже у аутсайдера «Крыльев Советов» на один удачный заход к чужим воротам по всему фронту атаки больше. Отставание от «Зенита» и «Ростова» в два с половиной раза. И хотя по голам в контратаках «Спартак» — первый, в их стиле играют «Тамбов» и «Сочи» — новички РПЛ .

Нужно меняться, пользоваться силовыми характеристиками Соболева, чтобы не Жиго был опасным на стандартах. Непросто выигрывать всегда, если 42 атаки с ударами стянул на себя бесполезный Шюррле. Впрочем, есть и хорошие новости. Удары в наличии – соперники не успевают за группой атаки «Спартака», представители которой пока часто мажут. И есть последние передачи. Бакаев создал 63 момента, Зобнин – 33 штуки, даже Тиль успел 20 раз откинуть мяч перед чужим выстрелом.

Но нужно добавить активности на флангах – Айртон может быть успешнее в атаке, пока даже Рассказова не сильно опережает по количеству созданных моментов. Понсе слишком высоко окопался – пора замечать напарников, или хотя бы лучше работать со своими шансами. Вместо Шюррле игровую практику должен получать человек, который может порадовать голом или передачей, и фамилия не так важна, как эффективность – хоть Тиля выпустите на замену, хоть Мирзова.

«Спартак» правильно делает, что оставляет Соболева, но Тедеско важно выжать в этом году из всех игроков группы атаки максимум. Понятно, что ситуация сложная – футболистам предлагают значительно урезать зарплаты, ссылаясь на положение бизнеса владельцев «Спартака». Очевидно, что место команды в таблице также не устраивает Федуна и Алекперова, хотя первый, похоже, смирился даже с тем, что Кубок России в этом году команде не достанется – полуфинал и финал могут отменить.

Но после пандемии футбол вернется, поэтому и Соболев нужен, и Понсе с Ларссоном. По аргентинцу могли задуматься, если бы Александр и Джордан спелись мгновенно, или хватало денег на трансферы, но сейчас правильнее работать над ошибками с теми, кто есть. Конечно, Азмун и Дзюба явно опытнее и классом выше, чем форварды «Спартака» — что отражено на их результативности, но «красно-белым» давно пора смотреть строго на себя.

Пусть с минусами, зато молодые и все, на что способны, не показали. Есть работающая в целом схема «3-5-2», контратаки через Бакаева, но нет сильной позиционной широкой игры и самого главного у чужих ворот – реализации. Если команда первая в лиге по ударам, но всего одиннадцатая по голам, то в завершающей фазе играют неверно.

Странно, что защита «Спартака» в рейтинге надежности выше, чем атака – в списке результативности, так бывает нечасто. Мастерства на точные передачи и атаки с ударами хватает, а голов мало. Если Соболев, умеющий сыграть из глубины, как Дзюба, Ларссон – самый меткий в команде, лучший по среднему количеству голов на один точный удар, и Понсе – лидер по выстрелам в целом, прибавят, то одной важной проблемой у Тедеско станет меньше.