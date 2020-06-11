«Гранада» — «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 июня 2020, 08:45

После рестарта Ла Лиги в 28 туре «Гранада» на своем поле примет «Хетафе». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Гранада»

«Гранада» достаточно ровно проводит текущий сезон Ла Лиги после возвращения. На перерыв «Красно-белые» ушли в статусе девятой команды турнира.

От зоны еврокубков «Гранада» отстает на четыре очка, поэтому на финише сезона будет пытаться решить задачу с попаданием в ТОП-7. Перед паузой подопечные Диего Мартинеса выдели серию из четырех матчей без поражений, набрав в них восемь очков. В последнем поединке «Гранада» разделила очки в гостях с «Леванте» (1:1).

«Хетафе»

Клуб из пригорода Мадрида в этом сезоне претендует на итоговое место в ТОП-4. Сейчас «Хетафе» идет на пятой строчке, но уступает четвертому «Реал Сосьедаду» только по дополнительным показателям.

Успешных результатов команда Пепе Бордаласа добивается за счет надежной игры в обороне, которая за 27 матчей пропустила 25 голов. Это третий показатель испанского чемпионата.

В последнем матче перед карантином «Хетафе» разделил очки в домашней встрече против «Сельты» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» — 3.430

Ничья – 3.000

Победит «Хетафе» — 2.500

Статистика

«Гранада» выиграла 5 из 6 последних домашних матча.

«Хетафе» проигрывал в 3 из 5 предыдущих матчей в Гранаде.

В 4 последних очных встречах команды обменивались забитыми голами.

Прогноз

После затяжной паузы участники этой встречи будут решать свои задачи в чемпионате Испании. Острая необходимость набирать очки обязует хозяев и гостей идти в атаку с целью одержать победу.