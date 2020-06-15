«Вердер» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:47

В 32 туре Бундеслиги «Вердер» в Бремене сыграет против «Баварии». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Вердер»

Бременский клуб продолжает вести борьбу за сохранение прописки в первой Бундеслиге. По итогам прошлого тура «Вердеру» удалось настигнуть в турнирной таблице «Фортуну», которая теперь лучше, только по дополнительным показателям.

Подопечные Флориана Кохфельдта провели показательный матч в гостях у «Падерборна», разбив главного аутсайдера чемпионата со счетом 5:1.

«Бавария»

«Красная машина» неудержима в немецком чемпионате. После карантина подопечные Ханс-Дитера Флика выиграли шесть матчей подряд в Бундеслиге, попутно пробившись в финал Кубка Германии за счет победы над «Айнтрахтом» (2:1).

На минувших выходных «Бавария» в непростом матче обыграла дома «Боруссию» из Менхенгладбаха и сохранила отрыв от Дортмунда в семь баллов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» — 12.790

Ничья – 7.080

Победит «Бавария» — 1.203

Статистика

В Бундеслиге «Вердер» не побеждал «Баварию» с 2008 года.

«Бавария» выиграла 18 последних матчей у «Вердера».

«Вердер» не побеждал дома в 13 последних домашних матчах Бундеслиги.

«Бавария» победила в 9 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах.

Прогноз

«Бавария» набрал сумасшедший ход и явно не собирается сбавлять обороты. Действующий чемпион на всех парах мчит к очередной серебряной салатнице и кризисный соперник в лице «Вердера» вряд ли сможет его остановить.

Предлагаем заиграть ставку на Ф2(-1,5), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.561.