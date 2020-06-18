Проклятие для форвардов. Почему Шевченко и Торресу было так сложно в «Челси»?

В день дорогущего трансфера Вернера «Соккер.ру» напоминает, как сложно нападающим заиграть за «аристократов».
В эпоху Абрамовича более двух десятков форвардов прошли через «Челси». И это только люди с опытом игры в центре, вингеры не считаются. Сразу 7 нападающих найдете в топ-15 самых дорогих новичков в истории лондонского клуба.
Если подходить к оценке критически, то отлично за «Челси» за два десятилетия играли ровно два нападающих – Дрогба и Диего Коста. Причем бразильского испанца хватило на два сильных и один средний сезон, то есть и плохие матчи тоже были.
«Проклятие нападающих» проще всего зафиксировать. Не нужно выстраивать теории, достаточно посмотреть в статистику. Знаете, сколько форвардов новой эры в десятке самых результативных игроков в истории «Челси»? Ровно один – Дидье Дрогба, он на четвертом месте с 164 голами.
Причем нижний порог скромный – 108 голов, столько Анри или Агуэро собрали бы за три сезона с копейками в «Арсенале» или МС. Так что тут не просто повод вспомнить трансферные провалы, но и загадка. Почему не забивают за «Челси», хотя речь о клубе, что играл в двух финалах ЛЧ и взял почти два десятка трофеев в новое время?
Почему хавбек Лэмпард – лучший снайпер в истории клуба, а вингер Азар на девятом месте в списке снайперов? При этом два десятка не последних форвардов – талантливых, именитых, проверенных, не сумели составить конкуренцию Дрогба и оказаться в пятерке самых результативных в истории. И речь точно не об уровне футболистов.
Шевченко – обладатель «Золотого мяча», Торрес – чемпион мира и Европы, Креспо или Мората играли за пределами Англии в грандах, Жиру – чемпион мира, основной нападающий на турнире в России. И дело раньше было не в Дрогба. Дидье не играл так, чтобы напарники были лишены моментов, Лэмпард – живое подтверждение.
Конечно, порой сам «Челси» плохо выбирал форвардов. Например, в день подписания контракта с Моратой были опасения, что может не подойти по типажу. Моуриньо не видел в своей команде Шевченко – и на карьере Андрея, которого в Лондон пригласила семья Абрамовичей, тот переход сказался негативно.
Также некоторые звезды попадали в клуб в момент, когда уже не могли показать максимум – Это'О в Лондоне сыграл после «Анжи». Но странно, что даже когда форвард словно является крестным сыном Дрогба по подходу – молодой Лукаку легко мог сойти за нападающего, что продолжит традиции Дидье в «Челси», может не заиграть за клуб.
А ведь в команде в целом довольно строгая и узнаваемая игра. Может, в стиле как раз и причина? Дрогба, который в «Марселе» не был форвардом уровня финалов ЛЧ, многому научился у Моуриньо в АПЛ, но стал единственным, кто был готов адаптироваться ради «Челси», не стараясь зайти в чужой монастырь со своими правилами.
Ни крайние форварды – Салах или Шюррле, ни центральные – Пиазон, Ди Санто, Пато, Лукаку, Реми или Старридж, даже если не были старыми и сформированными, не сумели приспособиться к «Челси», который долгое время играл так, как завещал Моуриньо. И Конте просто вернулся к хорошо забытому старому в год чемпионства.
Сейчас же лишь омоложение команды в исполнении Лэмпарда может поменять вектор развития «Челси» и сделать его дружественным клубом для новых форвардов. С другой стороны, а Жиру и Батшуай – нападающие не последних сборных планеты, Франции и Бельгии, разве показывают класс в составе Фрэнка?
Вернеру надо быть осторожным, его ждут те же испытания, которые неудачно прошли десятки нападающих. Если дрогнет – будут проблемы с отработкой вложенных 53 миллионов евро в трансфер, даже универсальность и попытки спрятаться на фланге не помогут. Там у «Челси» тоже играли только особенные ребята, вроде Азара или Роббена, а вот у Салаха и Де Брюйне в силу возраста и конкуренции уже не получилось застолбить за собой места в основе на многие годы.
В центре атаки «Челси» заиграть еще сложнее. У Кежмана, Писарро, Фалькао и Муту не получилось. Конечно, можно заявить, что даже Торрес в итоге мучился, мучился и домучился до побед в ЛЧ и ЛЕ, формально успехов добился. Но посмотрите на трансферную стоимость – был самым дорогим форвардом АПЛ своего времени, и на голевые показатели – 5-8 мячей за сезон в АПЛ. Любой, кто помнит Эль Ниньо в «Ливерпуле», подтвердит – нападающего в «Челси» словно подменили.
Такая же подмена ждала Шевченко, Креспо и многих других. И это не ребята класса Демба Ба, что после Англии уехал в Турцию и Китай. Серьезные звезды не показывали максимум, не ставили рекорды, не впечатляли, не оставались на десять сезонов. Даже тех, кого можно вспомнить с хорошей стороны – вроде Анелька, что плохо начал, но потом исправился, не включить в список самых крутых центральных нападающих в АПЛ.
Любой из двух десятков форвардов «Челси» новой эпохи не такой же герой лиги, как Варди – за исключением Дрогба, конечно же. И это показательный момент. Даже Диего Косту не захотели сохранить надолго, даже в Морату не верили до победного конца. Само количество форвардов, что прошли через «Челси», о многом говорит. А разовые успехи наоборот ничего не скажут. Например, у вас есть уверенность, что Абрахам через год будет основным в команде Лэмпарда?
Возможно, уже начал сдавать, просто карантин поставил на паузу процесс перехода из основы в запас – на роль дублера Вернера. Даже в составе «Арсенала» — не фаворита АПЛ, Жиру выдавал от 11 до 16 голов за сезон в чемпионате, а в составе «Челси» целый чемпион мира забивает 2-3 гола, ведь не играет в твердой основе, поскольку не тянет в сравнении с юным англичанином Абрахамом.
Показательно, так что попытку Лэмпарда создать новую крутую атаку с участием Зиеша и Вернера можно приветствовать, но одновременно правильно говорить о буквально десятках неудачных кейсов нападающих, что мечтали стать на уровень с Дрогба по важности в составе «Челси», но не сумели. Иногда это буквально похоже на проклятие. Обостряются хронические болячки – как у Фалькао или Шевченко, возникает желание чудить – как у Муту или Кежмана.
Прочим всегда появляется необъяснимая аллергия на голевые серии, как у Торреса или Жиру. В десятке других клубов вот эти же форварды выдали бы больше голов, или хотя бы один смог собрать столько мячей, как хавбек Азар, чтобы оказаться в десятке лучших снайперов «Челси» в истории. Но там только Дрогба – единственный стабильный нападающий новейшей эпохи.
Пожелаем толковому универсалу Вернеру стать вторым. Это качественный, думающий и работоспособный парень, которого подкупил личный визит Лэмпарда и Чеха, поэтому Тимо отказал самому «Ливерпулю» и стал частью нового проекта «Челси». Но опасений достаточно, ведь если лондонцы платят за тебя много, то это в основном плохой знак. В десятке самых дорогих подписаний лондонцев без учета Вернера и Зиеша – пока на поле не выходили, найдете всего одну легенду «Челси» — Дрогба.
Кепа, Мората, Пулишич, Торрес, Ковачич, Шевченко, Бакайоко, Жоржиньо или Батшуайи или разочаровывали, или не впечатлили достаточно сильно. Возможно, американец Кристиан заиграет в будущем, хорват Матео и итальянец Жоржиньо задержаться в основной тройке хавбеков – не исключено. Но Вернеру надо помнить десятки провалов перспективных, опытных и дорогих игроков «Челси».
Стратегия перебора имеет минусы – порой выращивают конкурентов, вроде Салаха, Лукаку и Де Брюйне. А еще чаще просто не могут увидеть яркий футбол от тех, на кого потратили сотни миллионов фунтов. «Челси» — особенный клуб для форвардов. Или Вернер сразу обозначит, что готов вести за собой и быть новым Дрогба по отдаче и пользе, или же Тимо окажется рядом с Муту, Кежманом и Шевченко – в списке самых неудачных трансферов в истории клуба.
Не только Моуриньо не видел в своей команде А.Шевченко, но и сам А.Шевченко не видел себя в команде Челси. Но зато, жена А.Шевченко, Кристен Пазик, видела себя в Лондоне. Р.Абрамович довольно длительное время приглашал Шеву играть за команду Челси. Но Шевченко прекрасно чувствовал себя и в Милане... И как то, не было особо заметно, что он собирается уходить из "Милана" в "Челси" или в какой-либо другой футбольный клуб. На тот момент, Шева стал любимчиком довольно взыскательной миланской публики. Но случилось то, что случилось.... Хочу отметить, что ещё играя за Д.Киев под руководством Великого тренера В.В.Лобановского, Андрей неоднократно заявлял, что ещё с детства мечтает играть в Италии за Милан. Его мечта сбылась, мечта всей его жизни... Но, увы, ох уж эти жёны... И Шевченко, увы, не первый, и не последний, которому прихоти жены сломали его великолепную, фантастическую футбольную карьеру...
Италия, Милан — это мой вторая родина и дом, а 8 лет, проведенные там, сблизили меня со страной и людьми. Я буду всегда помнить Италию за то, что я выиграл и добился там, но все-таки прежде всего — за мои отношения с болельщиками и простыми итальянцами, особенно из Милана, — добавил Шевченко.
Не только Моуриньо не видел в своей команде А.Шевченко, но и сам А.Шевченко не видел себя в команде Челси. Но зато, жена А.Шевченко, Кристен Пазик, видела себя в Лондоне. Р.Абрамович довольно длительное время приглашал Шеву играть за команду Челси. Но Шевченко прекрасно чувствовал себя и в Милане... И как то, не было особо заметно, что он собирается уходить из "Милана" в "Челси" или в какой-либо другой футбольный клуб. На тот момент, Шева стал любимчиком довольно взыскательной миланской публики. Но случилось то, что случилось.... Хочу отметить, что ещё играя за Д.Киев под руководством Великого тренера В.В.Лобановского, Андрей неоднократно заявлял, что ещё с детства мечтает играть в Италии за Милан. Его мечта сбылась, мечта всей его жизни... Но, увы, ох уж эти жёны... И Шевченко, увы, не первый, и не последний, которому прихоти жены сломали его великолепную, фантастическую футбольную карьеру...
Италия, Милан — это мой вторая родина и дом, а 8 лет, проведенные там, сблизили меня со страной и людьми. Я буду всегда помнить Италию за то, что я выиграл и добился там, но все-таки прежде всего — за мои отношения с болельщиками и простыми итальянцами, особенно из Милана, — добавил Шевченко.