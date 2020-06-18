Проклятие для форвардов. Почему Шевченко и Торресу было так сложно в «Челси»?

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вчера, 19:00

В день дорогущего трансфера Вернера «Соккер.ру» напоминает, как сложно нападающим заиграть за «аристократов».

В эпоху Абрамовича более двух десятков форвардов прошли через «Челси». И это только люди с опытом игры в центре, вингеры не считаются. Сразу 7 нападающих найдете в топ-15 самых дорогих новичков в истории лондонского клуба.

Если подходить к оценке критически, то отлично за «Челси» за два десятилетия играли ровно два нападающих – Дрогба и Диего Коста. Причем бразильского испанца хватило на два сильных и один средний сезон, то есть и плохие матчи тоже были.

«Проклятие нападающих» проще всего зафиксировать. Не нужно выстраивать теории, достаточно посмотреть в статистику. Знаете, сколько форвардов новой эры в десятке самых результативных игроков в истории «Челси»? Ровно один – Дидье Дрогба, он на четвертом месте с 164 голами.

Причем нижний порог скромный – 108 голов, столько Анри или Агуэро собрали бы за три сезона с копейками в «Арсенале» или МС . Так что тут не просто повод вспомнить трансферные провалы, но и загадка. Почему не забивают за «Челси», хотя речь о клубе, что играл в двух финалах ЛЧ и взял почти два десятка трофеев в новое время?

Почему хавбек Лэмпард – лучший снайпер в истории клуба, а вингер Азар на девятом месте в списке снайперов? При этом два десятка не последних форвардов – талантливых, именитых, проверенных, не сумели составить конкуренцию Дрогба и оказаться в пятерке самых результативных в истории. И речь точно не об уровне футболистов.

Шевченко – обладатель «Золотого мяча», Торрес – чемпион мира и Европы, Креспо или Мората играли за пределами Англии в грандах, Жиру – чемпион мира, основной нападающий на турнире в России. И дело раньше было не в Дрогба. Дидье не играл так, чтобы напарники были лишены моментов, Лэмпард – живое подтверждение.

Конечно, порой сам «Челси» плохо выбирал форвардов. Например, в день подписания контракта с Моратой были опасения, что может не подойти по типажу. Моуриньо не видел в своей команде Шевченко – и на карьере Андрея, которого в Лондон пригласила семья Абрамовичей, тот переход сказался негативно.

Также некоторые звезды попадали в клуб в момент, когда уже не могли показать максимум – Это'О в Лондоне сыграл после «Анжи». Но странно, что даже когда форвард словно является крестным сыном Дрогба по подходу – молодой Лукаку легко мог сойти за нападающего, что продолжит традиции Дидье в «Челси», может не заиграть за клуб.

А ведь в команде в целом довольно строгая и узнаваемая игра. Может, в стиле как раз и причина? Дрогба, который в «Марселе» не был форвардом уровня финалов ЛЧ , многому научился у Моуриньо в АПЛ , но стал единственным, кто был готов адаптироваться ради «Челси», не стараясь зайти в чужой монастырь со своими правилами.

Ни крайние форварды – Салах или Шюррле, ни центральные – Пиазон, Ди Санто, Пато, Лукаку, Реми или Старридж, даже если не были старыми и сформированными, не сумели приспособиться к «Челси», который долгое время играл так, как завещал Моуриньо. И Конте просто вернулся к хорошо забытому старому в год чемпионства.

Сейчас же лишь омоложение команды в исполнении Лэмпарда может поменять вектор развития «Челси» и сделать его дружественным клубом для новых форвардов. С другой стороны, а Жиру и Батшуай – нападающие не последних сборных планеты, Франции и Бельгии, разве показывают класс в составе Фрэнка?

Вернеру надо быть осторожным, его ждут те же испытания, которые неудачно прошли десятки нападающих. Если дрогнет – будут проблемы с отработкой вложенных 53 миллионов евро в трансфер, даже универсальность и попытки спрятаться на фланге не помогут. Там у «Челси» тоже играли только особенные ребята, вроде Азара или Роббена, а вот у Салаха и Де Брюйне в силу возраста и конкуренции уже не получилось застолбить за собой места в основе на многие годы.

В центре атаки «Челси» заиграть еще сложнее. У Кежмана, Писарро, Фалькао и Муту не получилось. Конечно, можно заявить, что даже Торрес в итоге мучился, мучился и домучился до побед в ЛЧ и ЛЕ , формально успехов добился. Но посмотрите на трансферную стоимость – был самым дорогим форвардом АПЛ своего времени, и на голевые показатели – 5-8 мячей за сезон в АПЛ . Любой, кто помнит Эль Ниньо в «Ливерпуле», подтвердит – нападающего в «Челси» словно подменили.

Такая же подмена ждала Шевченко, Креспо и многих других. И это не ребята класса Демба Ба, что после Англии уехал в Турцию и Китай. Серьезные звезды не показывали максимум, не ставили рекорды, не впечатляли, не оставались на десять сезонов. Даже тех, кого можно вспомнить с хорошей стороны – вроде Анелька, что плохо начал, но потом исправился, не включить в список самых крутых центральных нападающих в АПЛ .

Любой из двух десятков форвардов «Челси» новой эпохи не такой же герой лиги, как Варди – за исключением Дрогба, конечно же. И это показательный момент. Даже Диего Косту не захотели сохранить надолго, даже в Морату не верили до победного конца. Само количество форвардов, что прошли через «Челси», о многом говорит. А разовые успехи наоборот ничего не скажут. Например, у вас есть уверенность, что Абрахам через год будет основным в команде Лэмпарда?

Возможно, уже начал сдавать, просто карантин поставил на паузу процесс перехода из основы в запас – на роль дублера Вернера. Даже в составе «Арсенала» — не фаворита АПЛ , Жиру выдавал от 11 до 16 голов за сезон в чемпионате, а в составе «Челси» целый чемпион мира забивает 2-3 гола, ведь не играет в твердой основе, поскольку не тянет в сравнении с юным англичанином Абрахамом.

Показательно, так что попытку Лэмпарда создать новую крутую атаку с участием Зиеша и Вернера можно приветствовать, но одновременно правильно говорить о буквально десятках неудачных кейсов нападающих, что мечтали стать на уровень с Дрогба по важности в составе «Челси», но не сумели. Иногда это буквально похоже на проклятие. Обостряются хронические болячки – как у Фалькао или Шевченко, возникает желание чудить – как у Муту или Кежмана.

Прочим всегда появляется необъяснимая аллергия на голевые серии, как у Торреса или Жиру. В десятке других клубов вот эти же форварды выдали бы больше голов, или хотя бы один смог собрать столько мячей, как хавбек Азар, чтобы оказаться в десятке лучших снайперов «Челси» в истории. Но там только Дрогба – единственный стабильный нападающий новейшей эпохи.

Пожелаем толковому универсалу Вернеру стать вторым. Это качественный, думающий и работоспособный парень, которого подкупил личный визит Лэмпарда и Чеха, поэтому Тимо отказал самому «Ливерпулю» и стал частью нового проекта «Челси». Но опасений достаточно, ведь если лондонцы платят за тебя много, то это в основном плохой знак. В десятке самых дорогих подписаний лондонцев без учета Вернера и Зиеша – пока на поле не выходили, найдете всего одну легенду «Челси» — Дрогба.

Кепа, Мората, Пулишич, Торрес, Ковачич, Шевченко, Бакайоко, Жоржиньо или Батшуайи или разочаровывали, или не впечатлили достаточно сильно. Возможно, американец Кристиан заиграет в будущем, хорват Матео и итальянец Жоржиньо задержаться в основной тройке хавбеков – не исключено. Но Вернеру надо помнить десятки провалов перспективных, опытных и дорогих игроков «Челси».

Стратегия перебора имеет минусы – порой выращивают конкурентов, вроде Салаха, Лукаку и Де Брюйне. А еще чаще просто не могут увидеть яркий футбол от тех, на кого потратили сотни миллионов фунтов. «Челси» — особенный клуб для форвардов. Или Вернер сразу обозначит, что готов вести за собой и быть новым Дрогба по отдаче и пользе, или же Тимо окажется рядом с Муту, Кежманом и Шевченко – в списке самых неудачных трансферов в истории клуба.