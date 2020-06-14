Замена для обладателя «Золотого мяча». Ошибка, которую мечтает совершить Зидан

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14 июня 2020, 17:34

«Соккер.ру» сомневается, что у Зинедина хороший трансферный вкус.

Француз пришел в «Реал» посреди сезона, будучи не очень успешным тренером «Кастильи». Конечно, речь о легенде футбола, о человеке, что конспектировал тренерскую мудрость Анчелотти, будучи его помощником.

Но главный тренер – другая профессия, менеджер – третья, шире. Зидан много выиграл, но затем принял решение уйти от Переса. Но поскольку у Флорентино нет вкуса на наставников – самых удачных назначал случайно, то остальные разочаровали, а Зинедин вернулся.

В Мадриде говорят, что на переговорах жена Зинедина, которая принимала активное участие в специальной операции, выбила для Зизу больше прав при принятии трансферных решений. Француза тогда еще пытались затащить в «Ювентус», но испанка по крови Вероника, которая привыкла к жизни в Мадриде, убедила и Переса, и мужа.

Не пришлось менять дом, покидать страну, где живет часть сыновей, перебираться в Турин, который и в первый раз – когда Зидан был футболистом, вряд ли зашел жене так, как Мадрид. Одним словом, кто в доме хозяин – тот и победил. Но и Зидан не проиграл, ведь «Реал» — мощная машина.

Но требует обновления, ведь вспомните, каким был состав в первом матче Зинедина. Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл и Бензема были на поле в январе 2016-го года, а Варан появился со скамейки. Девять игроков той основы до сих пор являются частью команды. А возраст сказывается, разумеется, ушли Навас и Роналду.

И разве их заменили легко и удачно? Куртуа выбрал не Зинедин, но ему можно записать в актив возвращение Тибо на пик формы. Но раз «Реал» много лет играл фактически одним составом, то у Зинедина почти нет опыта удачных покупок футболистов. Вернулся весной 2019 года, и за это время «Реал» подписал шесть человек дороже 30 млн евро.

Рейньер остался пока во «Фламенго», атакующему бразильцу всего 18 лет. Это классический трансфер Переса, а не Зидана – на перспективу. Как и Винисиус, что пришел раньше, или как Родриго – новичок этого сезона за 45 млн евро. Кого же тогда попросил для себя Зидан? Точно Менди – еще одного француза в заявку, точно Азара – Эден давно мечтал сыграть под руководством кумира, но Перес откладывал сделку.

А вот по Йовичу и Милитао можно лишь сказать, что Зидан не заблокировал эти трансферы, хотя успевал. На выходе имеем неплохую игру Менди – хотя не сказать, что Марсело ему уступает в уровне, только из-за возраста великий бразилец бывает на скамейке. Родриго тоже хорош в роли парня, который проводит первый сезон на испанском уровне после «Сантоса». Но Азар, Йович и Милитао пока разочаровали.

В итоге «Реал» мечтает, чтобы Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Каземиро и Бензема задержались в команде. Но Серхио, например, замену нужно будет найти в ближайшие годы, а Кариму необходима помощь, ведь Роналду уехал, а невероятного снайпера любого амплуа не подвезли. Йович попадает в странные истории. Бэйл мечтает о гольфе. Азар перебрал с булочками – хотя пишут, что сейчас в хорошей форме. Возможно, его ждет судьба Куртуа, раскрытие после неудачного старта?

Не исключено, но если Зидану доверить большие деньги, то Зинедин, скорее всего потратит их неудачно. У француза, хотя является невероятно успешным наставником, нет таланта покупателя. Зато есть живой тренер просто по типажу. Таким же был Кройф, хотя Йохан мыслил глобальнее и был умнее, а не лишь живой легендой, которую уважают и слышат звездные игроки.

Но Зидан не спешит быстро уходить из профессии, как сделал Кройф, поэтому его ждут не только победные финалы. И если «Реал» планирует хорошо пройти следующий сложный сезон, то им нужно определиться с ключевой позицией. Футболисты почти без паузы вернутся на поле, будут разрываться на нескольких фронтах, а потом половина еще и сыграет на Евро-2020 через год.

Чтобы нынешние успехи обороны не стали прошлым, чтобы было время для построения новой атаки – а она точно будет, Йович и Бэйл не кажутся игроками основы на годы, нужен фундамент. Успехи Каземиро, который не старый и полезный, помогают. Всегда можно положиться на Крооса – Тони остается чемпионом мира по профессионализму. Вот только Зидан не перестает мечтать о новом третьем хавбеке. Вальверде появляется на поле почти так же часто, как Модрич, но вряд ли молодой уругваец убедил Зинедина отказаться от покупок.

Модричу осенью стукнет 35, и хотя «Реал» выдал обладателю «Золотого мяча» контракт до следующего лета, сил хорвата может не хватить. Зидан ведь не скрывает, что годами мечтает затащить в Мадрид еще парочку французов – Погба и Мбаппе. Последний недоступен из-за суммы трансфера, плюс Килиан рассудительный – может накануне Евро-2020 побояться менять команду, чтобы гарантированно остаться на пике формы в ПСЖ и помочь своей стране.

А вот Погба рискует стать одним из главных разочарований в истории «Реала». Нет в нем чемпионского стержня, что в себе воспитали Модрич, Каземиро и Кроос. Эта тройка органичная, а поменяйте хорвата на француза – получится кособокий треугольник. Также будет, если атакующий Эдегор вернется из аренды в «Реал Сосьедаде», где успешен, и окажется в лучшем случаем на правах Иско.

В этом сезоне испанец сыграл меньше минут в Ла Лиге, чем Винисуис или Бэйл. Плюс Азар заберет на себя функции Месси – атаковать из глубины поля, поэтому «Реалу» нужен человек, что сможет разрушать и в меру помогать Кроосу и Каземиро в атаке. Если бы Экрисен был парнем более высокого уровня, а Леви раньше отпустил датчанина из «Тоттенхэма» — Зидан мог бы подписать Кристиана.

Также он присматривался к еще одному игроку похожего плана, но ван де Бека из «Аякса» сейчас начали сватать в МЮ , будто бы там резиновая полузащита. А вот если Погба все-таки переберется в «Реал», то останется место для Донни в Манчестере. Все детали сводятся в одну точку – Зидану летом нужно совершить один невероятно важный трансфер. Найти форварда смогут, как только захотят – хотя не исключено, что попытаются дождаться Холанда через год, а полузащитник нужен срочно.

Перес может заплатить деньги за Руиса из «Наполи» — молодой, испанец, в Неаполе отлично играет в пас. Но тут как с покупкой Ильярраменди – даже хорошие испанцы не всегда подходят «Реалу». Нужен человек с перспективами молодого Хаби Алонсо, а где такого взять среди испанцев, если не трогать игрока «Атлетико» Суаля, который и дорогой, и вряд ли готов предать Симеоне ради Зидана? Впрочем, у Ньигеса тоже немного другое амплуа.

Выбор у «Реала» большой, денег хватит, а вот найти идеального кандидата сложно. Возможно, Пересу пора замолить старый грешок? С Макелеле некрасиво попрощались, Эссьен надолго в «Реале» не задержался, но еще один игрок «Челси» может в теории подойти именно команде Зидана. Канте вернулся к тренировкам в Лондоне, ведь увидел, что среди тысяч тестов в АПЛ очень редко встретишь положительные, что здорово.

Но Лэмпард вряд ли из тех, кто хочет строить команду вокруг людей, что склоны к тревогам, даже когда на руках свежий негативный тест. Канте не во всем устраивает Фрэнка как хавбек выше по схеме, чем Жоржиньо, а вот Зидану как раз нужен полузащитник, что не будет мешать Каземиро разрушать, но поможет Кроосу созидать. Канте – приятный парень, человек-улыбка, скромный и трудолюбивый, но какой-то слишком скромный для успеха в наглом по умолчанию «Реале».

Возможно, идеальным участником трио будет намного более эгоистичный человек? Де Брюйне делит с Азаром передачи в сборной, и если апелляция не поможет «Манчестер Сити», то Кевин наперед сказал – два года ждать возвращения в ЛЧ не станет. Возможно, Зидану нужно отказаться от любви к французам ради бельгийца? Де Брюйне по профессионализму отличается от Азара, при этом есть навыки игры и в центре поля, и на краю атаки.

Именно Кевин подходит лучше всех, если перечислять разных хавбеков, которые или уже связаны, или могут связать судьбу с командой Зидана. Личная мотивация Де Брюйне понятная – перейти в великий клуб с историей, быть ближе к победе в ЛЧ . Если сравнивать с Модричем, Вальверде, Фабианом Руисом, Эдегором, Пьяничем, Камавингой, Погба, Канте или ван де Беком, то Кевин выигрывает у каждого, ведь Де Брюйне и Модрич, и и Иско, и Бэйл в одном лице.

Но пока Зинедин нарывается на ошибку, ведь отчаянно пытается поставить на Поля, а если Погба сорвется – может вынудить Переса подписать за 80 млн евро другого француза, юного Камавингу. Но если УЕФА защитит бан МС в суде, то Флорентино лучше найти деньги на Кевина. Можно сколько угодно рассказывать обо всех талантах, что на контракте с «Реалом», но на деле у Зидана есть любовь к маленькой обойме – десять игроков сыграли больше 1 100 минут в Ла Лиге. Следовательно, нужны выносливые стабильные чемпионы.

Необходим игрок самого большого калибра. Таким человеком является де Брюйне, хотя достать его сложнее, чем Поля. Но лучше провести сезон, чередуя Модрича и Вальверде, чем обзавестись своим Коутиньо. Азар тоже таковым еще может стать, но Де Брюйне из другого теста – скорее как Кроос, который пришел, увидел и победил. Тони шестой сезон подряд в железной основе. Такие люди нужны Зидану, а не опасные ставки на тех, кто чисто по характеру может не выдержать давление бренда.

В «Реале» сложно заиграть, даже у Каземиро не с первой попытки получилось. У Модрича были сложные сезоны. Азар начал плохо, как и Куртуа. Погба может сыграть еще хуже, а вот Де Брюйне, учитывая его опыт и лидерские качества – усиление для команды Зидана.