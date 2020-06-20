Возвращение «Арминии» и ещё один триумф «Баварии». Немцы определяют лучших

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20 июня 2020, 06:30

«Соккер.ру» рассказывает о ходе борьбы во второй Бундеслиге.

Во втором по силам дивизионе немецкого футбола тоже определился победитель. Им, как и ожидалось, стала «Арминия» из Билефельда. Кто получит вторую путёвку, а кому придётся испытать счастья в переходных играх, — решат два заключительных тура.

«Арминия», скромная в прошлом сезоне, в текущем чемпионате уверенно шла к своей цели. В конце первого круга команда из Билефельда вырвалась вперёд и больше не уступала никому места во главе таблицы. Только наращивала отрыв. В минувший понедельник арминцы разгромили дрезденское «Динамо» 4:0 и гарантировали повышение в классе.

«Арминию» не видели в первой Бундеслиге с 2009 года. Одиннадцать лет, вместившие в себя и падение в третью Бундеслигу и медленный подъём. Теперь, когда дело сделано, руководству нужно подумать над тем, чтобы выход в элиту не оказался разовым посещением. Одного старания мало. «Падерборн» в текущем сезоне не выглядел беспомощным. Что не помешало ему плестись в конце и досрочно лишиться шансов на продление прописки в высшем обществе. Состав арминцев хорош для второй Бундеслиги, но в первой таким подбором игроков никого не удивишь. Да и тренеру Уве Нойхаусу тоже придётся хорошо поработать летом. Первая Бундеслига — турнир тяжёлый и безжалостный. Никакого послабления ждать не приходится.

Но «Арминия» уже шагнула наверх. А у двух славных клубов — «Штутгарта» и «Гамбурга» всё ещё впереди. За два тура до финиша «Штутгарт» опережает «красноштанников» на одно очко. Не стоит сбрасывать со счёта и «Хайденхайм», который отстаёт от южан на три, а от северян — на два очка. Заглянем в календарь. В 33-м туре «Штутгарт» едет в Нюрнберг, а «Хайденхайм» принимает «Гамбург». В заключительный игровой день «Хайденхайм» отправится в гости к «Арминии», «Штутгарт» ждёт в гости «Дармштадт», а «Гамбург» даже на своём пустом стадионе сыграет с «Зандхаузеном». Запутанная ситуация, не правда ли? «Нюрнберг» находится рядом с зоной вылета и костьми ляжет в игре со швабами. «Хайденхайм» тоже постарается сорвать куш, когда ещё такое получится — заскочить в первую Бундеслигу. Конечно, «Хайде» ещё рано в элиту, и там они вряд ли задержатся. Но для команды из земли Баден-Вюртемберг главное как раз не победа, а участие. Пометить территорию и войти в историю как клуб тоже игравший в элите.

Для «Штутгарта» и «Гамбурга» повышение в классе — нечто иное. Это своего рода дело чести. «Штутгарт» в прошлом году вылетел по собственному разгильдяйству. В Гамбурге же думали, что ссылка во второй дивизион — это ненадолго. Временная мера, своего рода жёсткая терапия, которая бы позволила славному клубу избавиться от хронических болячек. А получается всё наоборот. Если «Гамбург» не выберется наверх со второй попытки, то он рискует завязнуть во второй Бундеслиге. К отсутствию «красноштанников» в элите начинают привыкать. «Штутгарт» тоже не за тем менял тренера после первого круга, чтобы остаться ни с чем.

«Штутгарт» и «Гамбург» играли между собой относительно недавно, уже после возобновления, а именно 28 мая. Выступавший в роли гостя «Гамбург» выиграл первый тайм 2:0 и после перерыва должен был добивать соперника. Причём не только в матче. Гостевая победа над прямым конкурентом делала бы «красноштанников» фаворитами в битве за вторую путёвку. Но едва возобновилась игра, как японский защитник швабов Ватару Эндо подарил хозяевам шанс на спасение. Аргентинец Николас Гонсалес на исходе первого часа основного времени сделал счёт равным, а в уже добавленное время Гонсало Кастро принёс «Штутгарту» победу 3:2. Южане вырвались вперёд. Они уже могли бы сейчас затариваться шампанским, если б ни ничья с «Оснабрюком» и проигрыш «Карлсруэ». А так «Штутгарт» сам виноват в обострении борьбы на финише.

«Гамбург» в случае неудачи ждёт уничижительная критика. Мало того что главная задача будет провалена. Так ещё оба дерби (а противостояние с соседями — «Санкт-Паули» — одно из самых жёстких в Германии) проиграны с одинаковым счётом 0:2. Дитера Хеккинга могут даже попросить с вещами на выход. Не для того приглашали опытного тренера.

И немного о других известных клубах, которых мы не видим в компании «Баварии» и двух «Боруссий». «Ганновер», уволивший в ноябре тренера Мирко Сломку, даже не обозначал борьбу за повышение в классе. Что касается «Нюрнберга», который в прошлом сезоне выбыл из элиты вместе со «Штутгартом» и «Ганновером», то тут ещё хуже. Весь чемпионат славный баварский клуб вёл борьбу за выживание, которая ещё не закончена. Прямой вылет в третью лигу девятикратному чемпиону Германии практически не грозит, но угроза оказаться в переходняках остаётся.

Поговорим и о третьей лиге. Победителем тут стала... «Бавария». Второй состав чемпиона элитного дивизиона. Но согласно регламенту дубль мюнхенцев не может выйти во вторую Бундеслигу, поэтому путёвки достались двум весьма авторитетным клубам — «Дуйсбургу» и «Айнтрахту» из Брауншвейга. На право сыграть в переходных встречах претендуют «Ганза» и «Вюрцбюргер Киккерс». «Мюнхен 1860» за тур до финиша идёт девятым, а «Кайзерслаутерн» — двенадцатым. Но у «красных чертей» большие финансовые проблемы, которые могут обернуться банкротством и роспуском четырёхкратных чемпионов Германии. Хочется, чтоб до этого дело не дошло и славный клуб продолжил существование.