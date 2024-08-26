Пацаны с района. В чемпионате Турции оказался неожиданный лидер

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26 августа 2024, 17:02

Скандально известный футболист оказался неплохим тренером.

Главной неожиданностью старта чемпионата Турции стало уверенное выступление новичка Суперлиги «Эюпспора». В трёх турах команда из стамбульского района Эюп набрала семь очков. В субботу подопечные Арды Турана вообще стали единоличными лидерами. Но в воскресенье их догнал, а по разнице мячей и перегнал «Фенербахче». Да и тур был неполным. Не играли «Галатасарай» с «Башакшекиром», а «Бешикташ» был свободен от игр.

Мечты сбываются

Но смелость «Эюпспора» вызывает восхищение. Клуб впервые в истории играет в компании сильнейших. И нисколько не робеет. Самый маленький бюджет, стадион на две с половиной тысячи. Представьте себе ситуацию. В Российскую Премьер-Лигу заходит команда «Чертаново» или «Строгино» и после трёх туров идёт во главе таблицы. Вот и «Эюпспор» даже не «Чертаново», обладающий очень авторитетной школой. Так, команда из района Эюп. Но имеющая более чем столетнюю историю — основана в 1919 году. И обладающая профессиональным статусом с 1956-го.

Очень долго клуб из Эюпа играл на задворках турецкого футбола. Только в 1983 году пацаны с района пробились в первую лигу. И это уже был грандиозный успех. Но как зашли, так и вышли. Следующего повышения в классе пришлось ждать 38 лет. На этот раз удалось закрепиться. А в прошлом сезоне случилось неслыханное: «Эюпспор» выиграл турнир в первой лиге и шагнул в Суперлигу. Раньше две с половиной тысячи болельщиков только мечтать могли, что их команда будет играть в одной компании с «Галатасараем», «Бешикташем», «Фенербахче». Что к ним в район приедут легенды. Мечты сбываются.

Любимец Эрдогана

Впрочем, одна живая и весьма молодая легенда турецкого футбола появилась в Эюпе еще в прошлом году. Невиданное и неслыханное восхождение «Эюпспора» началось после того, как команду возглавил Арда Туран. Вне всякого сомнения, звезда. Завершивший карьеру бронзовый призёр чемпионата Европы, бывший игрок «Галатасарая», «Атлетико» и «Барселоны». И личный друг и любимец самого Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кстати, интересно получается. Сам президент Турции — болельщик «Фенербахче». Даже говорил, что в юности играл за дубль. Он из района Касымпаша, а одноимённый клуб принимает соперников на стадионе имени Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства имеет отношение к проекту «Истанбул Башакшекир». А любимый футболист Эрдогана — Арда Туран, известный в первую очередь как игрок «Галатасарая».

И, возможно, дружба с первым лицом страны помогла Арде Турану избежать серьёзного наказания. Арда нередко попадал в разные нехорошие истории. Но до поры и до времени ему всё сходило с рук. Как же иначе, ведь на свадьбе Арды Турана и Аслихан Доган в марте 2018 года присутствовал сам президент Турции. А осенью 2018 года счастливый муж и будущий отец напился в стельку и стал приставать к девушке в ночном клубе. Та пожаловалась своему мужу, а им оказался популярный в стране певец Беркай Шахин. И находился рядом. Беркай потребовал объясняться, за что получил и хук, и апперкот. В итоге исполнитель оказался на больничной койке со сломанным носом. Арда протрезвел и пришёл к пострадавшему в палату. Извиняться. С пистолетом. И так извинился, что сунул в руку Беркаю оружие и просил его пристрелить. Вовремя вмешалась полиция.

Эта история совпала по времени со скандалом с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. И надо сказать, что Арда отделался легче. Хотя прокурор просил серьёзный и реальный срок. Суд приговорил звезду футбола к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, но условно. К чести Арды, он остепенился. Правда, ушёл со скандалом из «Башакшехира» в «Галатасарай», где и завершил карьеру в 36 лет. Да и в этом году получил условное наказание по другому делу.

Арда Туран решил попробовать себя в роли тренера. И взял скромный «Эюпспор», даром что сам родом из другого района — Фатих. А «Фатих Карагюмрюк» и «Эюпспор», мягко говоря, не дружат. Но в первом же сезоне молодой тренер вывел свою команду в Суперлигу, да и сейчас неплохо справляется. Эмоционален, даже очень. Пистолетом не грозит, но, говорят, стулья в раздевалке летают.

Бывший «армеец» и другие

Самая известная фигура в составе «Эюпспора», бесспорно, Эркин Джанер. Который на заре своей карьеры играл за ЦСКА и даже забивал «Спартаку». Правда, турка всё время тянуло на родину, и в итоге «армейцы» отпустили его в «Галатасарай». Помимо «Галатасарая» Эркин выступал за остальные большие стамбульские клубы — «Фенербахче», «Бешикташ» и «Башакшекир». Даже был куплен миланским «Интером», но не пришёлся ко двору и вернулся домой, не сыграв ни одной встречи. В прошлом году Эркин подумывал о завершении карьеры. Однако позвонил старый приятель Арда Туран и попросил помочь. А заодно сделал капитаном, какие тут могут быть варианты? Сейчас Арде — 38 лет, Эркину — 37, и левый защитник является главным проводником тренерских идей на поле. Больше того, если главный тренер получит выгодное предложение от более солидного клуба, то именно Эркин Джанер станет его преемником.

Знаменитость номер два — родившийся в Турции атакующий полузащитник Эмре Акбаба. Играл в «Галатасарае» и сборной Турции, но большую часть карьеры провел на курортах в «Антальяспоре» и «Аланьяспоре». 32-летний футболист стал свободным агентом, после чего с радостью принял приглашение Турана.

Третья звезда «Эюпспора» не так известна. Вратарь Берке Эзер в силу разных причин не смог заиграть в «Фенербахче» — не выдержал конкуренции с Алтаем Байиндиром. Но получил хорошую практику в бельгийском «Вестерло». Теперь 24-летний вратарь рассчитывает раскрутиться на родине. Тем более что голкиперы больших клубов в возрасте, и им скоро может понадобиться сильный страж ворот.

Иностранцев в команде немного. Это норвежский опорник Фредрик Мидтсьё, 33-летний воспитанник «Реала» Самуэль Саис, играющий на позиции «под нападающими», бельгийский нападающий Джанни Бруно, некогда неплохо выступавший за «Крылья Советов» и опытный сенегальский форвард Маме Тиам. Все играют весьма важные роли.

Опять же, ещё не время делать выводы. Но выводы, как известно, складываются из впечатлений. А команда Арды Турана пока впечатляет. Своей игрой и своей смелостью.