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Этот Моуриньо сломался. Жозе проиграл в своём первом стамбульском дерби

22 сентября 2024, 00:56
Моуриньо

«Галатасарай» уверенно переиграл своего главного соперника. Да ещё на его поле.

В Стамбуле, в азиатской части Второго Рима прошёл центральный матч чемпионата Турции. «Фенербахче» принимал чемпиона страны «Галатасарай».

Месть — дело святое

Перед шестым туром, в рамках которого и состоялось стамбульское дерби, «Галатасарай» шёл со стопроцентным результатом — пять побед в пяти матчах. «Фенербахче» выиграл четыре раза при одной ничьей. Несложно догадаться, что в случае победы на домашнем стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в лидеры Суперлиги выходил бы «Фенер».

В прошлом сезоне «Джим-Бом» защитил чемпионский титул. Но как? Два суперклуба разделили три очка — 102 против 99. При этом «Галатасарай» проиграл две встречи, а «Фенербахче» лишь одну. К тому же «Фенер» обыграл чемпиона на «Тюрк Телеком Арене» в предпоследнем туре, чем изрядно испортил вкус чемпионства. Команда Окана Бурука рассчитывала стать чемпионом при своей публике. Но коронацию пришлось отложить на последний тур и перенести торжества из Стамбула в Конью. На праздничном торте съели розочки.

Окан Бурук остался тренером «Джим-Бом», а в «Фенере» рулевой сменился, даром что «канарейки» проиграли лишь раз в чемпионате. Президент клуба Али Коч, которого болельщики команды ненавидят сильнее, чем «Галатасарай» с «Бешикташем» и «Башакшекиром» в придачу, уволил тренера Исмаила Картала. Какой там Картал, если возглавить «Фенербахче» согласился сам Жозе Моуриньо, которого зимой попросили из «Ромы».

С Лигой чемпионов у обоих турецких клубов не сложилось. «Галатасарай» ещё подвергся унизительной порке в Суперкубке с «Бешикташем» в виде 0:5. Но для турок внутренние соревнования ценнее международных. Тем более что «Фенер» не был чемпионом десять лет, и Моуриньо пригласили в Стамбул с вполне определённой целью — выиграть чемпионат.

На лопатках

Это, как вы поняли, была присказка. А вот и сама сказка, грустная для «канареек». Хозяева хорошо провели дебют. Себастьяну Шиманьскому немного не повезло. Бывший динамовец не попал в ворота. А когда секундомер стал отсчитывать 21-ю минуту, стадион «Шюкрю Сараджоглу» погрузился в минорное настроение. После удара полузащитника «Джим-Бом» Лукаса Торрейры мяч попал в штангу, потом в голкипера Доминика Ливаковича, а от него уже в ворота. Сначала гол записали на уругвайца, но потом решили, что это был автогол хорватского вратаря. Что, естественно, не добавило Ливаковичу настроения.

Пока организаторы матча выясняли авторство первого гола, Эдин Джеко едва не восстановил равновесие. Но боснийский ветеран не смог переиграть ещё более ветеранистого стража ворот «Сарая» Фернандо Муслеру.

А там и второй гол гостей из европейской части Стамбула нарисовался. Хорошая комбинация, гениальная скидка новичка Виктора Осимхена и Дрис Мертенс перебросил Ливаковича. И если 0:1 это неприятность, то 0:2 — уже катастрофа.

Пропустив два мяча, «Фенербахче» едва не рассыпался. Чемпион атаковал чаще и острее. Несколько раз выручил Ливакович, везение способствовало хозяевам. Но к 56-й минуте и удача отвернулась от команды Жозе Моуриньо. Проводивший лишь второй матч за «Джим-Бом» бразилец Габриэль Сара сделал счёт крупным. Отыграть три гола такой «Фенер» был не в состоянии.

Один мяч хозяева поля отыграли. Джеко реализовал пенальти, назначенный за снос Фреда в штрафной. Муслера раньше времени завалился, и Эдину не составило труда отправить мяч в противоположный угол. Но на большее «канареек» не хватило. Более того, будь гости не столь расточительны при завершении атак, счёт мог бы стать крупным. Но и победа с результатом 3:1 тоже выглядит впечатляющей.

«Не шмогла я»

«Галатасарай» выиграл шесть матчей из шести. Серьёзная заявка на очередной чемпионский титул. Очень солиден «Джим-Бом». Провал в Суперкубке уже забыт. Равно как и подпорченное чемпионство. Выигрыш на «Шюкрю Сараджоглу» всё перевесил. И очень недурно выглядел Виктор Осимхен, пусть его фамилия не появилась на табло в числе авторов голов.

А теперь о «Фенербахче». Если бы Жозе Моуриньо проиграл кому-то другому, то не было бы так горько. Даже гостевое поражение от «Бешикташа» не выглядело бы трагедией. Но «особенного» португальца приглашали именно для того, чтобы он обошёл «Галатасарай» в итоговой таблице. А для этого нужно выигрывать домашний матч, извините за прописные истины. Команда Моуриньо провалила первую серию этого противостояния. Так был ли смысл убирать Исмаила Картала, взявшего в матчах с чемпионами четыре очка, и приглашать дорогостоящего, потерявшего былой блеск португальца, чтобы проиграть по всем статьям? Президент Али Коч выглядит персонажем из популярного анекдота. Тем, что поставил все деньги на лошадь, которая «не шмогла».

Конечно, сезон большой. Всё ещё можно исправить. В том числе и отыграть пять очков. Но вера в успех «канареек» как-то сошла на нет. Конечно, рано или поздно «Фенербахче» станет чемпионом. Но, наверное, не в этот раз. И не с этим тренером.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
24 сентября в 11:31
Ну так для Жозе это норма. Он и первое манчестерское дерби проиграл. И первое миланское. И первое римское. И первое лондонское в Тоттенхеме (для него игра с Челси точно дерби). Про маниту в первом класико и вовсе помнит каждый.
Другое дело что теперь от сбитого летчика уже давно никто не видел серьезных успехов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 сентября в 22:49, ред.
Чрезмерная фамильярность автора в отношении главного героя и открытое пренебрежение явно зашкаливают и сводят на нет доводы довольно неплохой статьи.
Речевые обороты по типу " Не Шмогла я" или "Забить на Лигу Чемпионов" , на мой сугубо личный взгляд, простительны и в определённой степени дозволены футбольным юзерам. У авторов же блогов чувство такта должно присутствовать.
Олег Лыткин
Олег Лыткин
22 сентября в 13:09
Отвечу всем. Автор вовсе не настроен лично против Моуринью. Жозе - великий тренер. Хотя в последнее время он напоминает охотника из Обыкновенного чуда, который не охотится, а живёт былой славой. Дело в том, что Моуриньо приглашали в Фенер с одной конкретной миссией - наконец-то выиграть чемпионат. Чего не было 10 лет. А путь к чемпионству лежит через победу над Сараем. Ради этого можно забить на Лигу чемпионов, она интересует турецкие клубы с финансовой точки зрения исключительно, на качество игры, на некие причуды Особенного и его запросы. Но с главной миссией - дёрнуть Сарай Жозе не справился, провалил. В отличие от предшественника Исмаила Картала. Когда тренера, бывшего хорошего игрока клуба снимает неадекватный президент, это уже повод для возмущения. При Исмаиле Фенер был вторым, но набрал 99 очков и забил больше ста мячей, не пропустил ни одного мяча в дерби с Сараем, плюс обыграл его на чужом поле. Одно поражение в чемпионате! И успешного тренера приносят в жертву, чтобы Моуринью расписался в бессилии. Опять же - проигрыш в дерби не повод для увольнения тренера. Просто повод сделать вывод, а для чего его приглашали. Для Исмаила Картала Фенер своё родное, а для Жозе один чёрт, что Фенер, что Сарай, что Бешикташ, что Башакшехир. Лишь бы на счёт капало. Моур тут скорее заложник ситуации. Виноват президент Али Коч.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
22 сентября в 11:31, ред.
Жозе всегда был таким, когда был на пике было тоже самое.
Когда Бенитес 2 раза прошёл его Челси в полуфиналах ЛЧ, стало понятно что он неособенный. Челси чей бюджет был сопоставим с топ клубами Европы как Реал и к ним переходили топ игроки. И потом Жозе пошёл по рукам после Бенитеса, стал проигрывать в полуфиналах ЛЧ таким тренера как Гвардиола, Хайнкес, Клопп, Симеоне, то есть топ тренерам, которые на порядок всегда сильнее.
Однако Жозе очень фартовый, нельзя забывать об этом. Даже с такой скудной игрой он взял ЛЧ с Порту и с Интером. И дело вовсе не в том что его футбол устарел, в 00-х его футбол тоже можно было считать древним, но Жозе брал трофеи. И нельзя забывать что Жозе давно не тренирует топ клубы, что делать выводы по ним.
Если так разобраться, то в отборе ЛЧ Галатасарай вылетел от швейцарского Янг Бойз, когда Жозе с Фенербахче прошел швейцарский Лугано. А матчи в чемпионате Турции ещё будут, но наверное для Жозе важно выиграть чемпионат, чем самоутвердиться в дерби.
DXTK
DXTK
22 сентября в 11:31
Вспомните Первое класико в Ла Лиге......... Барса - Реал 5-0??!!!.......так что Моуриньо не привыкать проигрывать в первом же важном дерби. ......особенный же...........Тем более вообще не понятно что он поперся в турецкий чемпионат......спокойно мог прейти куданибудь в ТОП чемпионат..... бундеслигу или лигу 1 во Франции....где Жизе....еще не появлялся.....тем более была открыта вакансия в Баварии после ухода Тухеля........

Моуриньо, как и его соотечественник Роналду, ...... выступали в европейских грандах.....но обоих ждет одинаковый конец.......скатились оба до второсортных чемпионатов, разница лишь в том что Жозе все еще представляет еврозону............

PS трофей должен брать, везде брал кроме Тоттенхэма.....
Incredulous
Incredulous
22 сентября в 10:06, ред.
Ну, после первого дерби разносить тренера в пух и прах, это как минимум глупо. Мне Моуринью тоже особо никогда не нравился, особенно с момента его тренерства Реала, но справедливости ради нужно признать, что как тренер он выиграл не мало титулов и наград с самыми разными командами, и с этим нужно считаться. Первое поражение в чемпионате, и автор сразу похоронил тренера, при это совсем забыв, что до этого Фенербахче под руководством "особенного" сыграл пять игр в чемпионате, в которых одержал четыре победы и одну ничью, при чем все четыре победы были сухими, и плюс прошёл Лиль в квалификации ЛЧ. Так что статья как-то слегка попахивает личной неприязнью автора к португальскому тренеру.
Igo0rek
Igo0rek
22 сентября в 08:58
Моуриньо никак не эволюционировал в современном футболе, против его тактики все давно научились играть, а ничего нового он сделать не способен. Зато разговоров о каком-то там величии, особенности вызывают не более,чем смех.
Варвар7
Варвар7
22 сентября в 08:34
Мауриньо - опытный, хитрый , своеобразный (особенный) тренер - давайте сделаем выводы после окончания сезона , ну или его увольнения...
lotsman
lotsman
22 сентября в 08:32
Моуриньо не тот чтобы ломаться после первых игр.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
22 сентября в 08:31
Если капитан заработал 24 очка значит он на самом деле набрал 12 очка или 22?
ГИЛ 28
ГИЛ 28
22 сентября в 08:29
Чувствуется что автор статьи очень недолюбливает Жозе:))) Наверное болельщик Барселоны;))) Думаю судить о результатах тренера, когда он только пришёл, да ещё давать прогнозы на весь сезон, как минимум неразумно.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
22 сентября в 07:27
Моуриньо всегда Моруиньо
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