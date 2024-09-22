Этот Моуриньо сломался. Жозе проиграл в своём первом стамбульском дерби

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22 сентября 2024, 00:56

«Галатасарай» уверенно переиграл своего главного соперника. Да ещё на его поле.

В Стамбуле, в азиатской части Второго Рима прошёл центральный матч чемпионата Турции. «Фенербахче» принимал чемпиона страны «Галатасарай».

Месть — дело святое

Перед шестым туром, в рамках которого и состоялось стамбульское дерби, «Галатасарай» шёл со стопроцентным результатом — пять побед в пяти матчах. «Фенербахче» выиграл четыре раза при одной ничьей. Несложно догадаться, что в случае победы на домашнем стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в лидеры Суперлиги выходил бы «Фенер».

В прошлом сезоне «Джим-Бом» защитил чемпионский титул. Но как? Два суперклуба разделили три очка — 102 против 99. При этом «Галатасарай» проиграл две встречи, а «Фенербахче» лишь одну. К тому же «Фенер» обыграл чемпиона на «Тюрк Телеком Арене» в предпоследнем туре, чем изрядно испортил вкус чемпионства. Команда Окана Бурука рассчитывала стать чемпионом при своей публике. Но коронацию пришлось отложить на последний тур и перенести торжества из Стамбула в Конью. На праздничном торте съели розочки.

Окан Бурук остался тренером «Джим-Бом», а в «Фенере» рулевой сменился, даром что «канарейки» проиграли лишь раз в чемпионате. Президент клуба Али Коч, которого болельщики команды ненавидят сильнее, чем «Галатасарай» с «Бешикташем» и «Башакшекиром» в придачу, уволил тренера Исмаила Картала. Какой там Картал, если возглавить «Фенербахче» согласился сам Жозе Моуриньо, которого зимой попросили из «Ромы».

С Лигой чемпионов у обоих турецких клубов не сложилось. «Галатасарай» ещё подвергся унизительной порке в Суперкубке с «Бешикташем» в виде 0:5. Но для турок внутренние соревнования ценнее международных. Тем более что «Фенер» не был чемпионом десять лет, и Моуриньо пригласили в Стамбул с вполне определённой целью — выиграть чемпионат.

На лопатках

Это, как вы поняли, была присказка. А вот и сама сказка, грустная для «канареек». Хозяева хорошо провели дебют. Себастьяну Шиманьскому немного не повезло. Бывший динамовец не попал в ворота. А когда секундомер стал отсчитывать 21-ю минуту, стадион «Шюкрю Сараджоглу» погрузился в минорное настроение. После удара полузащитника «Джим-Бом» Лукаса Торрейры мяч попал в штангу, потом в голкипера Доминика Ливаковича, а от него уже в ворота. Сначала гол записали на уругвайца, но потом решили, что это был автогол хорватского вратаря. Что, естественно, не добавило Ливаковичу настроения.

Пока организаторы матча выясняли авторство первого гола, Эдин Джеко едва не восстановил равновесие. Но боснийский ветеран не смог переиграть ещё более ветеранистого стража ворот «Сарая» Фернандо Муслеру.

А там и второй гол гостей из европейской части Стамбула нарисовался. Хорошая комбинация, гениальная скидка новичка Виктора Осимхена и Дрис Мертенс перебросил Ливаковича. И если 0:1 это неприятность, то 0:2 — уже катастрофа.

Пропустив два мяча, «Фенербахче» едва не рассыпался. Чемпион атаковал чаще и острее. Несколько раз выручил Ливакович, везение способствовало хозяевам. Но к 56-й минуте и удача отвернулась от команды Жозе Моуриньо. Проводивший лишь второй матч за «Джим-Бом» бразилец Габриэль Сара сделал счёт крупным. Отыграть три гола такой «Фенер» был не в состоянии.

Один мяч хозяева поля отыграли. Джеко реализовал пенальти, назначенный за снос Фреда в штрафной. Муслера раньше времени завалился, и Эдину не составило труда отправить мяч в противоположный угол. Но на большее «канареек» не хватило. Более того, будь гости не столь расточительны при завершении атак, счёт мог бы стать крупным. Но и победа с результатом 3:1 тоже выглядит впечатляющей.

«Не шмогла я»

«Галатасарай» выиграл шесть матчей из шести. Серьёзная заявка на очередной чемпионский титул. Очень солиден «Джим-Бом». Провал в Суперкубке уже забыт. Равно как и подпорченное чемпионство. Выигрыш на «Шюкрю Сараджоглу» всё перевесил. И очень недурно выглядел Виктор Осимхен, пусть его фамилия не появилась на табло в числе авторов голов.

А теперь о «Фенербахче». Если бы Жозе Моуриньо проиграл кому-то другому, то не было бы так горько. Даже гостевое поражение от «Бешикташа» не выглядело бы трагедией. Но «особенного» португальца приглашали именно для того, чтобы он обошёл «Галатасарай» в итоговой таблице. А для этого нужно выигрывать домашний матч, извините за прописные истины. Команда Моуриньо провалила первую серию этого противостояния. Так был ли смысл убирать Исмаила Картала, взявшего в матчах с чемпионами четыре очка, и приглашать дорогостоящего, потерявшего былой блеск португальца, чтобы проиграть по всем статьям? Президент Али Коч выглядит персонажем из популярного анекдота. Тем, что поставил все деньги на лошадь, которая «не шмогла».

Конечно, сезон большой. Всё ещё можно исправить. В том числе и отыграть пять очков. Но вера в успех «канареек» как-то сошла на нет. Конечно, рано или поздно «Фенербахче» станет чемпионом. Но, наверное, не в этот раз. И не с этим тренером.