«Чёрные коты» устремились в Премьер-Лигу. Юный владелец клуба преобразил семикратных чемпионов Англии

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вчера, 12:10

Сын самой богатой русской женщины осуществляет свою детскую мечту.

В английском Чемпионшипе сыграно четыре тура. И что мы видим. На первом месте уверенно идёт «Сандерленд», выигравший все четыре встречи.

Конечно, семикратный чемпион Англии должен играть в элите. И «Сандерленд» периодически посещает Английскую Премьер-Лигу. В последний раз «чёрные коты» были замечены в высшем обществе в 2017 году. До этого северяне продержались десять сезонов в компании сильнейших клубов Англии.

Французский юноша с русским именем

Но после вылета из Премьер-Лиги «Сандерленд» с треском провалился в Чемпионшипе и оказался в Лиге Один. Где просидел четыре года и едва не обанкротился. Но один из старейших клубов Англии, «Сандерленд» был основан в 1879 году, спас молодой человек. Кирилл Луи-Дрейфус стал главным акционером клуба в 22 года.

Кирилл. Не правда ли необычное имя для француза. Не Сириль, а именно Кирилл. Да молодой человек на половину русский. Его мама уроженка Ленинграда Маргарита Олеговна Богданова в своё время вышла замуж за французского бизнесмена Робера Луи-Дрейфуса. Сама же Маргарита Богданова с состоянием более 3 миллиардов долларов считается самой богатой русской женщиной. Луи-Дрейфус позже стал президентом и владельцем «Марселя». В 1998 году родились близнецы. Один из братьев получил французское имя Морис, а второго назвали Кириллом.

Кирилл с детства фанатично любит футбол. Более того, в детстве он занимался в футбольной академии, но после травм забросил это занятие и переключился на футбол компьютерный. Где добился больших успехов. Когда умер отец, Кириллу было 10 лет. Вскоре молодой человек попросил нового президента Венсана Лабрюна дать ему работу в клубе. Так Луи-Дрейфус переключился с виртуального футбола на реальный. Стал помощником президента. Участвовал в переговорах, наблюдал за трансферами и рвался в бой. Но сначала нужно была вырасти и получить образование.

Юноша очень хотел порулить «Марселем» и вложить в клуб доставшееся ему наследство. Но в 2016 мама продала клуб американскому миллиардеру Фрэнку Маккорту. Молодой человек тем временем закончил обучение в университете и в 2020 году наконец-то сумел приступить к осуществлению свой мечты. Купил акции некогда славного, но изрядно потускневшего «Сандерленда». «Чёрные коты» к тому времени были в долгах, как в шелках, и плелись на 13-м месте в Лиге Один — третьем по силам дивизионе Англии.

Новый Абрамович?

Кирилла позвал в Сандерленд его друг Хуан Сартори. Уругвайский бизнесмен, женатый на дочери Дмитрия Рыболовлева Екатерине, тоже мечтал порулить. Но владелец «Монако» Рыболовлев рекомендовал зятю потренироваться на кошках, точнее на «чёрных котах». Сартори, к тому времени ставший сенатором южноамериканской страны, занял пост исполнительного директора некогда славного английского клуба. Сейчас Сартори принадлежат треть акций клуба, а главный акционер, он же президент Кирилл Луи-Дрейфус владеет пакетом в 64%. Старые владельцы постепенно ушли.

В Англии приход Кирилла Луи-Дрейфуса восприняли с энтузиазмом. Даже говорили, что появился новый Роман Абрамович. Но золотой дождь не пролился. Юный владелец показал себя, как осторожный и очень экономный человек. Отмерял семь раз, прежде чем один раз отрезать. Но перемены чувствовались. На второй год после прихода молодого хозяина «Сандерленд» вышел в Чемпионшип. А там с первой попытки занял шестое место, а стало быть, продолжил борьбу за путёвку в дополнительном турнире. Но в полуфинале «чёрные коты» уступили «Лутону». Может, оно и к лучшему. Команда была явно не готова к Премьер-Лиге.

Прошлый сезон выдался неудачными. Только 16-место. Тренер Тони Мобри продержался до декабря. Майкл Бил тренировал с декабря по февраль. Заканчивал сезон исполняющий обязанности Майкл Доддз.

Торопиться не надо

Летом Луи-Дрейфус пригласил на должность главного тренера француза Режиса Ле Бри. Владельца клуба не смутило то, что последний год в карьере Ле Бри оказался неудачным. Возглавляемый им «Лорьян» не удержался в Лиге 1. Но видимо в «Сандерленде» верят в дипломированного биохимика и психолога, раз доверили ему команду и предложили контракт сроком на три года.

В составе «Сандерленда» нет громких имён. Конечно, фамилия Беллингем на слуху. Но речь идёт не о звезде сборной Англии Джуде, а об его младшем брате Джобе. Которому наш сайт посвятил отдельную статью. Говорят, что Джоб не менее талантлив, но пока очень молод, в сентябре ему исполнится 19. Российским любителям футбола известен недавно пополнивший состав нападающий Вильсон Изидор, игравший за «Локомотив» и «Зенит». В новом команде француз успел сыграть один матч.

В последней игре с «Престон Норт Энд», которую «Сандерленд» выиграл в гостях со счётом 3:1, состав «чёрных котов» выглядел следующим образом. В воротах Энтони Паттерсон. В обороне справа Трай Хьюм, слева Деннис Сиркин. В центре защиты вице-капитан команды Люк О’Ниен и Дэниэл Баллард. Опорный полузащитник и это сюрприз — Джоб Беллингем, ранее игравший в нападении. В центре полузащиты Алан Браун и Крисс Риг. Крайние нападающие Ромен Мандл и Патрик Робертс. В центре нападения 19-летний испанец Элисер Майенда. На замену выходили Вильсон Изидор, колумбиец Ян Поведа, обучавшийся в «Челси» и «Манчестер Сити», украинец Назарий Русын, — нападающий и два полузащитника. Отличились Браун и Мандл. Ещё один мяч соперники отправили в свои ворота сами.

Вам кто-то известен из этих игроков? Вряд ли. Скромный даже по меркам Чемпионшипа состав. Молодые, толковые, но неопытные ребята. Однако «Сандерленд» выиграл уже четыре встречи — помимо «Престона» обыграны «Кардифф Сити», «Шеффилд Уэнсдей» и «Бёрнли», а в субботу «чёрные коты» сыграют в Плимуте с командой Уэйна Руни. Побеждать приятно. Но готов ли «Сандерленд» к Премьер-Лиге. Наверное, нет. Возможно, стоит повариться год-другой в котле Чемпионшипа. Главное — не перевариться. А то «Ньюкасл» уже соскучился по своим соседям-недругам. Никак не получается сыграть Тайн-Уирское дерби.