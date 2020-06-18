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Беззубый «Ювентус» проиграл Кубок Италии

вчера, 01:43
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Первый посткарантинный трофей в Италии разыгран. Кубок страны достался «Наполи», который переиграл «Ювентус». «Соккер.ру» — о разной готовности команд.

Итальянцы поступили хитро с возобновлением сезона после пандемической паузы. Решили по-быстрому показать телевизионной публике «пробник» в виде трех статусных матчей в Кубке Италии и закрыть этот турнир, вернувшись к Серии А. В первом полуфинале «Ювентус» прошел «Милан», сыграв 0:0 (но в первой встрече было 1:1), а «Наполи» прошел «Интер», сыграв 1:1 (в первом круге было 1:0). То есть финал в Риме обладал вывеской, символизирующей главное противостояние в Италии последних лет – «Ювентус» против «Наполи».

Причем туринцы всегда в этом противостоянии в Серии А оказывались сильнее, а одним из главных неудачников вместе с неаполитанцами был Маурицио Сарри, который теперь тренирует как раз «Ювентус». «Наполи» же, ведомый Дженнаро Гаттузо, снова ищет себя, свое лицо. В Италии перед матчем как раз тренерским переплетениям и битве придавалось огромное значение.

В первом тайме сложилось впечатление, что «Наполи» просто хочет пропустить этот отрезок игры. Команда Гаттузо как будто продолжала полуфинальный матч с «Интером», после которого наставник «нерадзурри» Антонио Конте заявил, что неаполитанцы только сидели в обороне и ничего не создавали. Гаттузо же открыто призывал своих ребят и в первом тайме этой встречи никуда не спешить, не лезть на рожон и плотно защищаться.

Очень часто складывалась ситуация, когда «Наполи» всем составом глубоко оседал в обороне, выстраивая несколько рядов. Но это было не бездумное отступление. Неаполитанцы тем самым перекрывали кислород центру атаки «Ювентуса», а потом и с флангами стали справляться, используя грамотную подстраховку. Показательно, что туринцы это быстро осознали, и их игроки атаки сами вынуждены были отходить чуть ли не к центральному кругу за мячом.

А оттуда как будешь угрожать? К тому же «Наполи» даже в таком аккуратном режиме включался на отдельных коротких отрезках агрессией. Например, в концовке первого тайма, когда дважды туринцев выручил Джанлуиджи Буффон. Еще один показательный элемент – прессинг после потери мяча. Если «Наполи» в редкой контратаке терял мяч, то команда не мчалась назад сломя голову, а накрывала точечным прессингом тех, кто у «Ювентуса» мог начать потенциально быструю ответную атаку.

И таких у туринцев потому и не случалось. То есть у своей штрафной «Наполи» грамотно закрывал форвардов «Ювентуса», а в центре поля при высоком отступлении – полузащитников. В том числе поэтому Миралем Пьянич провел бездарный матч и был одним из первых заменен. Но о заменах в целом – позднее.

Если в первом тайме обе команды в принципе понимали, что осторожность – это благо, то во втором уже начались нервные покалывания и попытки с одной и другой стороны надорвать игру. Причем «Ювентус», осознавая, что тактика давления в первом тайме не работала вообще, пытался порой выманивать неаполитанцев, чтобы разгонять свои быстрые атаки.

Рывки в целом удавались тому же Роналду, Пауло Дибале, Дугласу Косте или Алексу Сандро, но в том и дело, что «или» — ни в одном из таких забегов не получился толковый быстрый розыгрыш, никто не получал поддержки партнеров – каждый был сам по себе. В том числе поэтому Сарри убрал с поля Косту, выпустив Данило, который отошел на фланге в защиту, а вперед выдвинулся Хуан Куадрадо.

Да, Коста много финтил, бегал, но был отстраненным от команды. Впрочем, Куадрадо немногим лучше справлялся с задачей. И вот тут стоит сказать о заменах в целом. Ведь Гаттузо и здесь переиграл Сарри. Точечные первые две замены «Ювентуса» понятны – попытка передернуть игру в креативной ее части. Но попытки суетливые и неуклюжие. В какой-то момент оказалось, что «Ювентус» с его колоссальными ресурсами просто не имеет возможности освежить кардинально атаку.

А вышедшие с первых минут тяжелые Дибала и Роналду – главная надежда, которая не в лучшей форме. То есть ресурса для усиления вроде как и нет, нет запасного плана. Отчаянием выглядит выход Аарона Рэмси вместо Куадрадо. И заметьте, что Сарри сделал всего три замены из пяти возможных. А теперь посмотрим, что делал Гаттузо.

Понимая, что сейчас очень тяжелые физические условия для игроков, он четко по плану, что следует из времени замен, освежил пару нападающих, выпустив Аркадиуша Милика и Маттео Политано вместо Хосе Кальехона и Дриса Мертенса. Не постеснялся убрать бельгийца, кстати, который в прошлом матче стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Потому что план и расчет. К 66-й минуте они «наелись», а свежие игроки сразу встряхнули команду.

Именно Милик и Политано через некоторое время имели самые реальные голевые моменты. Сравните с судорожными и неэффективными заменами Сарри. После этих плановых перестановок Гаттузо просто ориентировался на то, сколько энергии и сил оставалось у других. Поэтому по позициям провел следующие три перестановки: Хюсая вместо Руя, Аллана вместо Руиса. Не боялся, что свежие игроки вдруг сломают структуру. Тренер этого не должен бояться, если в его команде каждый знает, что делать, даже запасной.

Степень же отчаяния и непонимания, которое царило в игре «Ювентуса», отразили последние минуты игры и серия пенальти. Когда твоим спасателем должен стать Леонардо Бонуччи, приходящий в атаку и лупящий с 30 метров, значит, не всё в порядке у тебя с атакой. Если Бернардески в компенсированное время просто «выводит» мяч за лицевую в простой ситуации, привозя угловой, который закончился «голевейшим» моментом у твоих ворот, значит, не всё в порядке с эмоциями и психологией команды.

Если твои два первых «застрельщика»-пенальтиста не забивают, значит, есть вопросы о том, к чему ты готовил команду перед двумя кубковыми матчами. И если твоя команда, топовая, звездная, в двух подряд матчах не забивает с игры ничего и играет в атаке максимально беззубо, то есть вопросы к тому, как футболисты тренировались, поддерживали форму, не говоря уже о том, что никаких новых наработок и идей не сохранилось. В отличие, кстати, от того, что показал Гаттузо с «Наполи» после перерыва – с планами на игру, идеями, тактикой, физподготовкой. Пусть и не всегда это эстетически привлекательно. Так чем занимался «Ювентус» на карантине/на тренировках/на поле?

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Martini_1987
Martini_1987
вчера в 23:31
Уахахах, княже? Ты хде, прими ловелас форте, а то не пережить такого позора тебе))))
112910415
112910415
вчера в 20:18
а ещё злой Лацио не дремлет ...
DXTK
DXTK
вчера в 18:37
Да ладно фанаты Юве не расстраивайтесь, вы возьмете ЛЧ...............
Ozabot
Ozabot
вчера в 17:00
Проблемы «Ювентуса» были заметны еще давно. Даже первый кубковый матч с никакущим «Миланом» показал, что есть серьезные проблемы: полузащита отстает, защита проседает, а нападающие бегают сами по себе. Даже моментов у «Милана» было больше. А во втором матче даже играя полтора часа в большинстве, «Ювентус» ничего не создал.

А Гаттузо умеет щелкать «Ювентус» и другие сильные клубы по носу. Он тренер-рыбак и партизан-капканщик: уходит в оборону, расставляет ловушки, а потом ловит на них заигравшихся соперников. Конечно, не самое зрелищное дело, но у него есть трофей, а играл он против Конте и Сарри, еще и «Лацио» в расцвете выбивал. Так что трофей он реально у сильных соперников выгрызал.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 15:27
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 14:49
    Это просто праздник какой-то, осталось Лацио с Интером подсобить что бы Кабинет мимо скудетто пролетел, а там еще Лион добьет, у гоббов истерика на весь год
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:13
    Хорошая статья, спасибо
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 14:08
    Очередное торжество оборонительной тактики.
    Artuom
    Artuom ответ Great Chris (раскрыть)
    вчера в 13:17
    Сарри и в Челси был никакой(спроси любого фана Челси - подтвердят). ЛЕ выиграна благодаря стараниям футболистов невзирая на дно-тренера и потому что противники(тот же Арсенал) играли ещё хуже.

    Арсенал донно играет уже не первый сезон, ещё до Сарри - так что ничем я команду не унижал, невозможно унизить тех у кого видимо нет гордости...

    На Буфона, судей и вообще Юве мне по большому счёту начхать - почти не смотрю итальянский чемп(как в прочем и немецкий с испанским).

    Оподливилась полностью вся команда, все без исключения... ну может защита чуть-чуть получше выглядела.
    димон 37
    димон 37
    вчера в 12:45
    нырялду нулевой
    ESPANOL
    ESPANOL
    вчера в 11:07
    Очень тяжело после такого вынужденного простоя заставить себя вернуть ушедшую мотивацию! Я заметил, что первые игры были более осмысленные и симпатичные, а вот последующие через Не могу. Какая то натужность и тяжесть преобладает в играх команд. Результаты могут быть самыми неожиданными.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 10:07, ред.
    Ювентус действительно совершенно никакой по части атакующих действий. Ругали Макса за отсутствие зрелищности, большое количество средних передач и забросов на Манджукича - и вот пришел гений тактики и футбольный эстет Маурицио. И что? Полузащита представляет собой аморфное тело: по отдельности они весьма техничные и мастеровитые ребята, имеют высокий уровень работы с мячом, но как только нужно комбинировать и продвигать снаряд низом к воротам соперника, так сразу ступор и банальнейшие действия, читаемые за долю секунды. И такое мы наблюдаем уже который месяц. Для меня стало нормой засыпать отрезками при просмотре матчей любимого клуба, только крики Черданцева помогают прийти в себя. Кстати, трудно с ним не согласиться, что при имеющемся атакующем потенциале 0 голов в двух матчах - большая проблема. Соперники легко закрываются и опасно контратакуют. Спасибо Буффону, что сохранил интригу до серии пенальти. Кстати, о ней... Удар Дибалы легко читался, классно пробил, но бесхитростно. Кто вообще отправил Данило к точке? У него был такой перепуганный взгляд, только руки не тряслись... В общем, полный караул!
    Сарри уже профукал два трофея с Юве. ЛЧ точно не светит, еще нужно упустить Скудетто. И что он там все пишет в блокнотике? Наверняка, что-то в духе "хочу Жоржиньо".
    Johnnie Rico
    Johnnie Rico
    вчера в 09:46
    Браво Рино! Дай Бог тебе здоровья и успехов на тренерском поприще! В тебя мало кто верил, но ты смог доказать обратное! Очень жаль что Милан так легко расстался с тренером который был с командой до конца! Уважуха тебе Мужик и боец!
    Great Chris
    Great Chris ответ Artuom (раскрыть)
    вчера в 09:03
    Это всё лишние слова. Если провести редукцию, лови от эксперта:
    1. Без рокки, мариани, иратти, орсато ювентус никакой.
    2. Носящая номер 7 87 опять оподливилась.
    3. дырфон - не вратарь, сколько уже вратарских судеб ради него сломано.
    4. Сарри почему-то брал ЛЕ в кризисном Челси.

    Главное дело, ты же за Арсенал, верно? Как же ты унизил свою команду: 4:1 продуть никакущему Сарри. Наводит на мысли!)))
    An Jo
    An Jo
    вчера в 09:00
    С таким тренером Юве даже пенальти перестал забивать. Позорное зрелище. Сарри тянет Юве ко дну. Думаю с таким наставником в этом году им ничо не светит от слова совсем.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 08:10
    Был очень удивлён, когда Маурицио Сарри пригласили в Ювентус в качестве главного тренера... Как было возможно принять такое решение, пригласив в такую команду, как ЮВЕ, тренера, который в свои 60 лет, ничего существенного не выиграл в качестве тренера, за исключением, Лиги Европы УЕФА 2018/19. Да и то, не было бы в составе Челси - Азара, не было бы и победы в ЛЕ...
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    вчера в 07:53
    Гнать надо ссарри ссаной метлой
    Шатаут
    Шатаут
    вчера в 07:33
    Это Бадр сделал тяжелым Рона... Залет, однако...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:28
    печальное зрелище )))
    Artuom
    Artuom
    вчера в 06:57
    Сарри откровенно никакой, игру команде не поставил. Как был неудачником, так и остался... один раз повезло в Наполи(потому что там была быстрая команда которая рвалась в бой).

    Роналду явно не в форме, что показал и первый матч. Дибала до невозможности предсказуемый. Полузащита и до Сарри была плоха. а теперь её вообще нет... А главное нет команды. каждый играет сам, максимум с ближайшим партнёром. Наглядный пример как можно не только не поставить игру команде, так ещё и разрушить то что было.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 06:54, ред.
    "Болел" не против Юветуса, "болел" не за Наполи. "Болел" - за Дженнаро Гаттузо!!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 06:28
    Никогда не считал Дженнаро Гаттузо топ-игроком в футболе, несмотря на то, что он играл за Милан в самом расцвете сил, за сборную Италии, но всегда считал его топ-человеком, топ-мужиком, который имеет свою твёрдую позицию, принципы, который был бойцом на футбольном поле, бойцом без страха и упрёка. Который был всегда жёстким на поле, но никогда не был жестоким!!! Который, когда в очень редких случаях неумышленно играл грубо, всегда извинялся перед тем, против кого он так сыграл. Поэтому, рад за него, за его первый трофей, в качестве - главного тренера!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 06:17
    это судьба
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 06:12
    Цинга однако
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 05:15
    Рад за Дженнаро Гаттузо...
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков
    вчера в 04:46
    Я сразу сказал что Данило ударит в небеса
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