Беззубый «Ювентус» проиграл Кубок Италии

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вчера, 01:43

Первый посткарантинный трофей в Италии разыгран. Кубок страны достался «Наполи», который переиграл «Ювентус». «Соккер.ру» — о разной готовности команд.

Итальянцы поступили хитро с возобновлением сезона после пандемической паузы. Решили по-быстрому показать телевизионной публике «пробник» в виде трех статусных матчей в Кубке Италии и закрыть этот турнир, вернувшись к Серии А. В первом полуфинале «Ювентус» прошел «Милан», сыграв 0:0 (но в первой встрече было 1:1), а «Наполи» прошел «Интер», сыграв 1:1 (в первом круге было 1:0). То есть финал в Риме обладал вывеской, символизирующей главное противостояние в Италии последних лет – «Ювентус» против «Наполи».

Причем туринцы всегда в этом противостоянии в Серии А оказывались сильнее, а одним из главных неудачников вместе с неаполитанцами был Маурицио Сарри, который теперь тренирует как раз «Ювентус». «Наполи» же, ведомый Дженнаро Гаттузо, снова ищет себя, свое лицо. В Италии перед матчем как раз тренерским переплетениям и битве придавалось огромное значение.

В первом тайме сложилось впечатление, что «Наполи» просто хочет пропустить этот отрезок игры. Команда Гаттузо как будто продолжала полуфинальный матч с «Интером», после которого наставник «нерадзурри» Антонио Конте заявил, что неаполитанцы только сидели в обороне и ничего не создавали. Гаттузо же открыто призывал своих ребят и в первом тайме этой встречи никуда не спешить, не лезть на рожон и плотно защищаться.

Очень часто складывалась ситуация, когда «Наполи» всем составом глубоко оседал в обороне, выстраивая несколько рядов. Но это было не бездумное отступление. Неаполитанцы тем самым перекрывали кислород центру атаки «Ювентуса», а потом и с флангами стали справляться, используя грамотную подстраховку. Показательно, что туринцы это быстро осознали, и их игроки атаки сами вынуждены были отходить чуть ли не к центральному кругу за мячом.

А оттуда как будешь угрожать? К тому же «Наполи» даже в таком аккуратном режиме включался на отдельных коротких отрезках агрессией. Например, в концовке первого тайма, когда дважды туринцев выручил Джанлуиджи Буффон. Еще один показательный элемент – прессинг после потери мяча. Если «Наполи» в редкой контратаке терял мяч, то команда не мчалась назад сломя голову, а накрывала точечным прессингом тех, кто у «Ювентуса» мог начать потенциально быструю ответную атаку.

И таких у туринцев потому и не случалось. То есть у своей штрафной «Наполи» грамотно закрывал форвардов «Ювентуса», а в центре поля при высоком отступлении – полузащитников. В том числе поэтому Миралем Пьянич провел бездарный матч и был одним из первых заменен. Но о заменах в целом – позднее.

Если в первом тайме обе команды в принципе понимали, что осторожность – это благо, то во втором уже начались нервные покалывания и попытки с одной и другой стороны надорвать игру. Причем «Ювентус», осознавая, что тактика давления в первом тайме не работала вообще, пытался порой выманивать неаполитанцев, чтобы разгонять свои быстрые атаки.

Рывки в целом удавались тому же Роналду, Пауло Дибале, Дугласу Косте или Алексу Сандро, но в том и дело, что «или» — ни в одном из таких забегов не получился толковый быстрый розыгрыш, никто не получал поддержки партнеров – каждый был сам по себе. В том числе поэтому Сарри убрал с поля Косту, выпустив Данило, который отошел на фланге в защиту, а вперед выдвинулся Хуан Куадрадо.

Да, Коста много финтил, бегал, но был отстраненным от команды. Впрочем, Куадрадо немногим лучше справлялся с задачей. И вот тут стоит сказать о заменах в целом. Ведь Гаттузо и здесь переиграл Сарри. Точечные первые две замены «Ювентуса» понятны – попытка передернуть игру в креативной ее части. Но попытки суетливые и неуклюжие. В какой-то момент оказалось, что «Ювентус» с его колоссальными ресурсами просто не имеет возможности освежить кардинально атаку.

А вышедшие с первых минут тяжелые Дибала и Роналду – главная надежда, которая не в лучшей форме. То есть ресурса для усиления вроде как и нет, нет запасного плана. Отчаянием выглядит выход Аарона Рэмси вместо Куадрадо. И заметьте, что Сарри сделал всего три замены из пяти возможных. А теперь посмотрим, что делал Гаттузо.

Понимая, что сейчас очень тяжелые физические условия для игроков, он четко по плану, что следует из времени замен, освежил пару нападающих, выпустив Аркадиуша Милика и Маттео Политано вместо Хосе Кальехона и Дриса Мертенса. Не постеснялся убрать бельгийца, кстати, который в прошлом матче стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Потому что план и расчет. К 66-й минуте они «наелись», а свежие игроки сразу встряхнули команду.

Именно Милик и Политано через некоторое время имели самые реальные голевые моменты. Сравните с судорожными и неэффективными заменами Сарри. После этих плановых перестановок Гаттузо просто ориентировался на то, сколько энергии и сил оставалось у других. Поэтому по позициям провел следующие три перестановки: Хюсая вместо Руя, Аллана вместо Руиса. Не боялся, что свежие игроки вдруг сломают структуру. Тренер этого не должен бояться, если в его команде каждый знает, что делать, даже запасной.

Степень же отчаяния и непонимания, которое царило в игре «Ювентуса», отразили последние минуты игры и серия пенальти. Когда твоим спасателем должен стать Леонардо Бонуччи, приходящий в атаку и лупящий с 30 метров, значит, не всё в порядке у тебя с атакой. Если Бернардески в компенсированное время просто «выводит» мяч за лицевую в простой ситуации, привозя угловой, который закончился «голевейшим» моментом у твоих ворот, значит, не всё в порядке с эмоциями и психологией команды.

Если твои два первых «застрельщика»-пенальтиста не забивают, значит, есть вопросы о том, к чему ты готовил команду перед двумя кубковыми матчами. И если твоя команда, топовая, звездная, в двух подряд матчах не забивает с игры ничего и играет в атаке максимально беззубо, то есть вопросы к тому, как футболисты тренировались, поддерживали форму, не говоря уже о том, что никаких новых наработок и идей не сохранилось. В отличие, кстати, от того, что показал Гаттузо с «Наполи» после перерыва – с планами на игру, идеями, тактикой, физподготовкой. Пусть и не всегда это эстетически привлекательно. Так чем занимался «Ювентус» на карантине/на тренировках/на поле?