Кудесник Бензема, триумфальное возвращение Асенсио и «Валенсия» без сил. «Реал» гонится за «Барсой»!

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вчера, 11:00

После спорной игры с «Эйбаром» «Реал» надавал себе бодрящих пощечин и красиво разобрался с «Валенсией». «Соккер.ру» резюмирует.

Если после матча с «Эйбаром» писал, что итоговый счет 3:1 не должен вводить в заблуждение относительно игрового преимущества «сливочных» над баскским клубом, то 3:0 в следующей домашней встрече на «Альфредо Ди Стефано» с «Валенсией» скорее не в полной мере отображает превосходство команды Зинедина Зидана над «летучими мышами». Это было изумительно красиво и хладнокровно жестоко.

Первый тайм: удары «Реала» и отмененный гол «Валенсии»

По сравнению с матчем против «Эйбара» Зинедин Зидан произвел всего лишь две замены в стартовом составе: вместо Марсело на левом фланге обороны вышел Ферлан Менди, а Федерико Вальверде заменил в стартовом составе вингера Родриго. Это предполагало изменения в модели игры: «Реал» остался без полноценного второго крыла атаки, зато приобрел «зыбучую» полузащиту с Каземиром, Кроосом, Модричем и Вальверде. Двое последних попеременно поддерживали атаку по правому флангу, где высокую позицию занимал Карвахаль, а игровая схема не имела четких очертаний.

К 11-й минуте «Реал» уже нанес четыре удара в створ ворот Яспера Силлессена — напомню, в матче с «Эйбаром» такого количества хватило, чтобы вести со счетом 3:0 после первого тайма. Во втором матче после возобновления сезона «Реал» не был так жутко эффективен, зато «ударная» статистика по итогам матча выглядела впечатляюще: 19 ударов и 14 попаданий в створ. Против «Эйбара» это были куда более скромные цифры — 6 и 5 соответственно. При этом футболисты «Валенсии» всего 4 раза целились по воротам «Реала», и только 2 удара дошли до Куртуа.

Как бы то ни было, взять «Валенсию» штурмом не удалось, а к середине тайма «Лос Чес» начали огрызаться. Родриго сначала попал в штангу, а через несколько минут забил, но после просмотра VAR гол был отменен. Справедливое решение: Макси Гомес, принимавший деятельное участие в эпизоде, находился в офсайде. Несмотря на подавляющее территориальное преимущество «Реала», первый тайм остался без голов и не предвещал катастрофы для «Валенсии», изначально выбравшей контратакующую модель и четко следовавшую плану Селадеса. Но вскоре выяснилось, что ножки-то у левантийцев глиняные…

Второй тайм: бессильная «Валенсия» и тотальное превосходство «Реала»

После игры с «Эйбаром» Зидан устроил своей команде аттракцион с летающими предметами в раздевалке, настолько Зизу был недоволен игрой. В том матче «Реал» дал сопернику себя перебегать на 10 километров. Много. Все следующие дни до встречи с «Валенсией» в воздухе был подвешен вопрос: «сливочные» так плохо готовы физически или просто резко обленились после легкой победы в первом тайме? Оказалось, что второе, а вот «летучие мыши» действительно в большом беспорядке.

Пока были силы, гости сопротивлялись натиску «Реала» и даже опасно огрызались в первом тайме, но запаса энергии хватило «Валенсии» всего на час. Казалось бы, пять замен — хорошее подспорье для освежения команды, но никто со скамейки «Лос Чес» не усилил игру. Скорее наоборот. Кевин Гамейро через мгновение после появления на поле начал первую голевую атаку «Реала». Не подстриженный по последней моде Гонсалу Гедеш наступал на мяч, как будто три месяца сидел в бункере и играл в футбол только на приставке. Коклен и Ли Канджин не доиграли матч до конца: кореец получил красную карточку за варварское нападение на Серхио Рамоса с серией ударов по ногам сзади, а Франсис дернул заднюю поверхность бедра. Черышев? Наверное, был лучшим из вышедших на замену у «Валенсии»: заработал угловой и совершил пару отборов. Но это же такие крохи.

В свою очередь, Зидан даже классический лимит перестановок не выбрал: команда хорошо бежала и классно играла, наблюдать за взаимодействиями набравшего форму Азара с Модричем, Кроосом и Бензема — одно удовольствие. Тем временем мадридский Малевич Каземиро чертил вокруг соперников черные квадраты в центре поля, кому-то могло показаться, что выпадал молодой Вальверде, но у уругвайца было сразу несколько ролей, да и хороший объем неблагодарной беговой работы он выдал. «Реал» тотально доминировал на поле во втором тайме, «Валенсия» выглядело угрюмо и жалко.

Событие матча: триумфальное возвращение Марко Асенсио

В июле прошлого года во время предсезонного матча с «Арсеналом» Асенсио получил травму, которая почти на год оставила его без футбола. Первый матч после возобновления сезона Марко провел на скамейке, а вчера Зидан решил дать испанцу минут 20, которых Асенсио хватило, чтобы подтвердить свои притязания на место в стартовом составе рядом с Азаром и Бензема.

Более роскошное возвращение на поле после длительного перерыва и долгого периода реабилитации с болью, сомнениями и надеждами трудно себе представить: Асенсио первым же касанием отправил мяч в ворота Силлессена, сделав счет 2:0, а в концовке основного времени записал на свой счет еще и «ассист» — помог Кариму Бензема оформить дубль в матче со сдавшейся «Валенсией», которая во втором тайме заслужила крупное поражение. Чемпионская гонка в Ла Лиге продолжается!