«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:53

В 32 туре испанской Ла Лиги «Севилья» примет дома «Вальядолид». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Севилья»

«Нервионцы» уже пропустили вперед «Атлетико» и откатились на четвертую строчку из-за ощутимого недобора очков.

После паузы команда Хулена Лопетеги еще не проигрывала, но в трех последних матчах довольствовалась ничейными результатами. В последнем поединке «Севилья» разделила очки в гостях с «Вильярреалом» (2:2).

«Вальядолид»

«Пусела» уже не решает серьезных задач в этой кампании. Команда имеет восемь очков преимущества над зоной вылета, что позволяет ей спокойно доигрывать чемпионат.

Из карантина «Вальядолид» вышел удачно, за счет гостевой победы над «Леганес». Но в трех последующих встречах команда взяла только два очка, а также минимально уступила в гостях «Атлетико».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 1.429

Ничья – 4.540

Победит «Вальядолид» — 8.720

Статистика

«Севилья» проиграла только 2 из 15 домашних матча в этом сезоне.

«Вальядолид» проигрывал в 3 из 5 предыдущих гостевых матчах Ла Лиги.

В первом круге «Севилья» обыграла «Вальядолид» в гостях с минимальным счетом.

«Севилья» выиграла 4 предыдущих матча против «Вальядолида».

Прогноз

Команде Хулена Лопетеги нельзя терять очки в предстоящем матче. «Севилья» рискует подпустить к себе прямых конкурентов в лице «Хетафе» и «Вильярреала», что может повлечь за собой нервозную концовку сезона.

У «Вальядолида» уже нет турнирной мотивации. Поэтому, гости вряд ли смогут прервать серию неудачных встреч против соперника. Ставку на Ф1(-1) в БК Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.724.