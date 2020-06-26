«Атлетико» — «Алавес: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:53

В 32 туре испанской Ла Лиги «Атлетико» в Мадриде примет «Алавес». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Атлетико»

«Матрасники» любезно воспользовались нерасторопностью «Севильи» и вышли на чистое третье место в рейтинге команд чемпионата Испании. Команде Диего Симеоне не угнаться за «Реалом» и «Барселоной», но бронзовые медали вполне оправдывают актуальные возможности клуба из Мадриде.

В трех последних турах Ла Лиги «Атлетико» взял максимум очков. Кроме классический побед над «Леванте» и «Вальядолидом» (1:0), «Матрасники» разгромили «Вальядолид» (5:0).

«Алавес»

«Славные» в этой кампании не выступали стабильно, что помешало им претендовать на место в зоне еврокубков. Сейчас «Алавес» идет четырнадцатым и опережает зону вылета на девять очков.

Такой запас прочности дает возможность команде спокойно доиграть сезон, при условии регулярного пополнения копилки. После карантина «Алавес» не блещет положительными результатами, но домашняя победа над «Реал Сосьедадом» (2:0) была добыта эффектно.

В предыдущем туре команда минимально уступила «Осасуне» на своем стадионе (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» — 1.321

Ничья – 4.950

Победит «Алавес» — 13.060

Статистика

В первом круге Ла Лиги команды сыграли вничью (1:1).

«Атлетико» выиграл 4 из 5 предыдущих матча у «Алавеса».

«Алавес» не забивал голов в двух последних матчах в Мадриде.

Прогноз

Команда Диего Симеоне набрала приличный ход и явно не собирается уступать третью строчку прямым конкурентам. «Матрасники» после перерыва пропустили только один гол, да и тот в гостевой встрече в Бильбао.

«Алавес» сейчас далек от оптимальной формы, которая могла бы позволить команде оказать сопротивление «Матрасникам» в Мадриде. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1) можно разместить с коэффициентом 1.561.