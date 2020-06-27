«Милан» — «Рома»: прогноз и котировки БК Pinnacle

Центральный матч 28 тура Серии А состоится в Милане, где «Россонери» сыграют против «Ромы». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.
«Милан»
Очередная чехарда на тренерской скамье и отсутствие стабильности помешали «Милану» претендовать на ТОП-4 в проходящем чемпионате Италии.
Зимой свой бывший клуб приехал спасать Златан Ибрагимович, но опытный швед уже вряд ли сыграет за «Милан». В первом матче после рестарта чемпионата подопечные Стефано Пиоли уничтожили в гостях «Лечче» (4:1), поднявшись на восьмую позицию в рейтинге. Отставание от зоны Лиги Европы составляет три очка.
«Рома»
«Волки» из Рима преследуют несколько другие задачи, хоть и решить их будет очень непросто. Сейчас команда Пауло Фонсеки идет пятой и отстает от четвертой «Аталанты» на шесть очков.
«Рома» успешно вышла из карантина, за счет трудовой победы над «Сампдорией» в родных стенах. Так римляне продлили победную серию в чемпионате Италии до трех матчей кряду.
Напомним, что в Лиге Европы римский клуб пробился в 1/8 стадию турнира.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» — 2.830
- Ничья – 3.500
- Победит «Рома» — 2.590
Статистика
- «Рома» не проигрывала в 5 предыдущих матчах во всех турнирах.
- «Милан» проиграл только 1 из 10 последних домашних поединка.
- Последняя встреча соперников на «Сан-Сиро» закончилась победой хозяев (2:1).
Прогноз
Прибегать к тактике выжидания и отсиживаться в обороне, команде смысла нет. И «Милан», и «Рома» нуждаются сейчас в очках, поэтому должны показать открытый футбол с нацеленностью на атаку и победу.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно сделать с привлекательным коэффициентом 1.819.