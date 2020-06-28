«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:32

Очередной тур АПЛ откроется матчем, в котором «Брайтон» на стадионе «Амекс» примет « МЮ ». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Брайтон»

За семь туров до конца чемпионата Англии «Брайтон» занимает 15 позицию в турнирной таблице. Команда Грэма Поттера набрала 33 очка и имеет перевес над зоной вылета в шесть пунктов.

В активе «Чаек» только семь побед в текущей кампании, пять из которых, они взяли на своем стадионе. На пару с «Арсеналом» «Брайтон» является самой мировой командой АПЛ , в активе которой двенадцать ничьих.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Сульшера на финише сезона попытается вклиниться в борьбу за ТОП-4. Сейчас « МЮ » идет шестым, но имеет игру в запасе. Отставание от четвертого «Челси составляет пять очков, но впереди идет „Вулверхэмптон“ с трех очковым гандикапом.

В гостях „Красные дьяволы“ в этом сезоне выиграли только четыре матча, при пяти ничьих и шести поражениях. Среди недели „ МЮ “ прошел „Норвич“ в четвертьфинале Кубка ФА .

Котировки БК Pinnacle

Победит „Брайтон“ — 5.260

Ничья – 3.750

Победит „ МЮ “ — 1.740

Статистика

В АПЛ команды сыграли 13 очных встреч: 3 победы „Брайтона“, 2 ничьи, 8 побед „ МЮ “.

команды сыграли 13 очных встреч: 3 победы „Брайтона“, 2 ничьи, 8 побед „ “. „ МЮ “ выиграл два предыдущих матча у „Брайтона“.

“ выиграл два предыдущих матча у „Брайтона“. „ МЮ “ проиграл только 1 из 10 последних гостевых матча во всех турнирах.

Прогноз

„ МЮ “ вышел из карантина в отличной форме. Команда Сульшера не отказывается от идеи финишировать в зоне Лиги Чемпионов, и на этот матч выйдет с максимальной мотивацией.

Положение „Брайтона“ можно считать комфортным, поэтому домашнее поражение для „Чаек“ не станет катастрофой. Предлагаем заиграть ставку на П2 с коэффициентом 1.740 в БК Pinnacle.