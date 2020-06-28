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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:32

Очередной тур АПЛ откроется матчем, в котором «Брайтон» на стадионе «Амекс» примет «МЮ». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Брайтон»

За семь туров до конца чемпионата Англии «Брайтон» занимает 15 позицию в турнирной таблице. Команда Грэма Поттера набрала 33 очка и имеет перевес над зоной вылета в шесть пунктов.

В активе «Чаек» только семь побед в текущей кампании, пять из которых, они взяли на своем стадионе. На пару с «Арсеналом» «Брайтон» является самой мировой командой АПЛ, в активе которой двенадцать ничьих.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Сульшера на финише сезона попытается вклиниться в борьбу за ТОП-4. Сейчас «МЮ» идет шестым, но имеет игру в запасе. Отставание от четвертого «Челси составляет пять очков, но впереди идет „Вулверхэмптон“ с трех очковым гандикапом.

В гостях „Красные дьяволы“ в этом сезоне выиграли только четыре матча, при пяти ничьих и шести поражениях. Среди недели „МЮ“ прошел „Норвич“ в четвертьфинале Кубка ФА.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит „Брайтон“ — 5.260
  • Ничья – 3.750
  • Победит „МЮ“ — 1.740

Статистика

  • В АПЛ команды сыграли 13 очных встреч: 3 победы „Брайтона“, 2 ничьи, 8 побед „МЮ“.
  • МЮ“ выиграл два предыдущих матча у „Брайтона“.
  • МЮ“ проиграл только 1 из 10 последних гостевых матча во всех турнирах.

Прогноз

МЮ“ вышел из карантина в отличной форме. Команда Сульшера не отказывается от идеи финишировать в зоне Лиги Чемпионов, и на этот матч выйдет с максимальной мотивацией.

Положение „Брайтона“ можно считать комфортным, поэтому домашнее поражение для „Чаек“ не станет катастрофой. Предлагаем заиграть ставку на П2 с коэффициентом 1.740 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:55
МЮ одержит победу.
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