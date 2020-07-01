Дерби до упаду. «Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя за 111 минут

Боевая ничья по итогам южного дерби — наиболее распространенный результат. «Соккер.ру» — о самом длинном матче сезона.
- «Ростов» и «Краснодар» в седьмой раз сыграли вничью за последние девять официальных встреч. Феноменальный «пацифизм», но только по результату — на поле всегда война!
- В матче первого круга «Ростов» вел 2:0 в Краснодаре и упустил победу в добавленное ко второму тайму время. Решающий гол «быки» забили на 90+5-й минуте. В Ростове-на-Дону уже «Краснодар» выпустил победу из рук, причем «желто-синие» ушли от поражения еще позже — на 90+11-й минуте, когда Ивелин Попов реализовал пенальти.
- Ко второму тайму арбитр Виталий Мешков добавил 6 минут, а сыграли команды 19. Большая часть этого времени ушла на просмотры видеоповторов. С учетом двух минут, добавленных к первому тайму, команды провели на поле в сумме 111 минут.
О «Ростове»
1. Провальный первый тайм
«Ростов» в первом тайме был похож на желтую «Феррари» без мотора: пока стоит в лучах закатного солнца — глаз не оторвать, но если требуется куда-то поехать, то нужно вызывать бурлаков или лошадиную тягу. Выглядит сюрреалистично, едет медленно, все кругом хохочут и снимают на камеры.
Карпин опасался усталости, но нельзя быть усталыми с первых минут матча, здесь что-то другое. Конечно, сказывалось отсутствие Еременко, Попова и Норманна (последние двое вышли на замену во втором тайме) — ключевого треугольника команды, да и Шомуродов хоть и вышел на поле, от полученного в матче с «Арсеналом» повреждения явно не оправился.
Индивидуальные пробелы в форме наложились на непонимание, куда бежать и что делать — тут и заслуга «Краснодара», который вялым, но внятным прессингом душил «Ростов», и нарушение игровых связей из-за глобальных перестановок в составе «желто-синих», и ужасная форма отдельных футболистов. «Ростов» висел на канатах: 2 неопасных удара за 47 минут и море брака — казалось, команда Карпина не встанет после такого тайма.
2. Мастерство решило
Накануне матча «Ростов» дождался пополнения из лазарета: перенесшие коронавирус Попов, Норманн, Еременко и Хаджикадунич получили разрешение сыграть против «Краснодара». Еременко не попал даже в заявку — хоть и победил хворь, но до сих пор слаб, а Попов, Норманн и Хаджикадунич начали матч на скамейке. Во втором тайме все трое появились на поле, и это помогло «Ростову» изменить игру.
Пусть Ивелин и Матиас далеки от своих лучших кондиций, но даже в таком состоянии они задали темп и помогли своей команде выдать лучший отрезок в матче. Попов еще и гол забил с пенальти, причем потребовались железные нервы, чтобы дождаться разрешения на удар и не «перегореть» к этому моменту.
3. Вакуум в атаке
Кажется, «Ростов» поступил недальновидно, когда оставил Шомуродова в атаке с дублерами в лице Прошлякова и Долгова, хотя на контракте у клуба есть опытные исландцы Кьяртанссон и Сигурдарсон. Элдор получил травму в матче с «Арсеналом», там его заменил Прошляков, который отметился ужасным промахом и красной карточкой. Сегодня не до конца здоровому Шомуродову пришлось выходить в старте, сыграл, насколько позволило состояние, и это было очень плохо.
Шанс получил Долгов, который, как и Прошляков, запорол прекрасный момент, а в концовке пошел в стык с Сафоновым, по итогам которого получил желтую карточку и едва не сломался. К играм в РПЛ Александр, как и Данила, не готов. Короткая скамейка — бич «Ростова», но в атаке сами ограничили себе варианты, оставив Шомуродова без серьезного дублера. Подстраховать Элдора сейчас некому.
О «Краснодаре»
1. Дебют главного тренера Мусаева
Матч против «Ростова» стал первым для Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара», до этого Мурад Олегович руководил «быками» из тени, однако с недавних пор все официально. Конечно, Мусаеву было бы приятно одержать победу в таком знаковом матче, и «Краснодар» был близок к успеху, но не сумел закрепить вторым голом свое заметное игровое преимущество по ходу матча и нарвался на характер похорошевшего в концовке «Ростова». Как бы то ни было, «Краснодар» остается претендентом на прямую путевку в Лигу чемпионов, с «Локомотивом» равенство по потерянным очкам.
2. Вандерсон сделал разницу
Во время паузы в чемпионате обсуждали вечеринку с алкоголем, которую устроили Вандерсон и Кайо, да еще и сделали свое времяпрепровождение достоянием общественности. Но пока бразилец с десятым номером на спине будет играть так, как против «Ростова», ему будут прощать мелкие шалости. Вандерсон организовал гол «Краснодара», совершил еще несколько ярчайших проходов, в каждом эпизоде был нацелен на креатив и был настоящим лидером «Краснодара» в атаке.
3. Возвращение Кабелья
Вернулся в строй и потенциальный лидер креативного звена — француз Кабелья. Реми получил разрыв крестообразных связок 10 месяцев назад, толком не успев заиграть в «Краснодаре». На сегодняшний день французский полузащитник полностью здоров, но ему нужно набирать игровые кондиции. Против «Ростова» Кабелья вышел на 75-й минуте, и хотя конкретно в этом матче проявить себя не сумел, возвращение в строй такого классного игрока — прекрасная новость для «Краснодара».
О судействе
1. 10 желтых карточек
По количеству предупреждений можете судить о напряженности матча, при этом были карточки за разговоры, но случались и жесткие нарушения. Любопытно, что к середине второго тайма Мешков предупреждал только игроков «Ростова» — четырежды, потом краснодарцы получили четыре «горчичника» подряд, а последним из футболистов был предупрежден ростовчанин Долгов. Юбилейная карточка досталась тренеру «Краснодара» Мусаеву, который решил пообщаться с арбитром после финального свистка.
2. «Краснодар» мог получить пенальти в свои ворота чуть раньше
Первое подозрение на пенальти в ворота «Краснодара» оказалось ложным, но это только по мнению Мешкова и Безбородова. Даже повторы в трансляции убедили, что Шапи попал рукой в лицо Чернову. Уверен, Мешков свистнул бы такой фол в центре поля, да еще и предъявил бы нарушителю желтую карточку. Здесь должно быть то же самое.
3. Игра рукой Кайо — это пенальти
Протокол использования VAR ужасный: сначала видеоассистент просматривает эпизод, потом убеждает главного подойти к монитору — получается двойное ожидание. А тут получилось тройное, ведь Безбородов еще несколько минут искал дополнительные нюансы, когда мяч уже был установлен на «точке». Потратили минут 7-8 на один эпизод — непозволительная роскошь. Хорошо хоть Мешков и Безбородов разобрались правильно: рука Кайо была в неестественном положении (вспоминаем «Витрувианского человека» Да Винчи, рука бразильца в «красной» зоне). Защитник увеличивал площадь тела, офсайда у Осипенко во время подачи со стандарта не было — это пенальти. Остается понять, почему два квалифицированных арбитра так долго не могли принять решение?