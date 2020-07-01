Дерби до упаду. «Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя за 111 минут

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вчера, 23:48

Боевая ничья по итогам южного дерби — наиболее распространенный результат. «Соккер.ру» — о самом длинном матче сезона.

- «Ростов» и «Краснодар» в седьмой раз сыграли вничью за последние девять официальных встреч. Феноменальный «пацифизм», но только по результату — на поле всегда война!

- В матче первого круга «Ростов» вел 2:0 в Краснодаре и упустил победу в добавленное ко второму тайму время. Решающий гол «быки» забили на 90+5-й минуте. В Ростове-на-Дону уже «Краснодар» выпустил победу из рук, причем «желто-синие» ушли от поражения еще позже — на 90+11-й минуте, когда Ивелин Попов реализовал пенальти.

- Ко второму тайму арбитр Виталий Мешков добавил 6 минут, а сыграли команды 19. Большая часть этого времени ушла на просмотры видеоповторов. С учетом двух минут, добавленных к первому тайму, команды провели на поле в сумме 111 минут.

О «Ростове»

1. Провальный первый тайм

«Ростов» в первом тайме был похож на желтую «Феррари» без мотора: пока стоит в лучах закатного солнца — глаз не оторвать, но если требуется куда-то поехать, то нужно вызывать бурлаков или лошадиную тягу. Выглядит сюрреалистично, едет медленно, все кругом хохочут и снимают на камеры.

Карпин опасался усталости, но нельзя быть усталыми с первых минут матча, здесь что-то другое. Конечно, сказывалось отсутствие Еременко, Попова и Норманна (последние двое вышли на замену во втором тайме) — ключевого треугольника команды, да и Шомуродов хоть и вышел на поле, от полученного в матче с «Арсеналом» повреждения явно не оправился.

Индивидуальные пробелы в форме наложились на непонимание, куда бежать и что делать — тут и заслуга «Краснодара», который вялым, но внятным прессингом душил «Ростов», и нарушение игровых связей из-за глобальных перестановок в составе «желто-синих», и ужасная форма отдельных футболистов. «Ростов» висел на канатах: 2 неопасных удара за 47 минут и море брака — казалось, команда Карпина не встанет после такого тайма.

2. Мастерство решило

Накануне матча «Ростов» дождался пополнения из лазарета: перенесшие коронавирус Попов, Норманн, Еременко и Хаджикадунич получили разрешение сыграть против «Краснодара». Еременко не попал даже в заявку — хоть и победил хворь, но до сих пор слаб, а Попов, Норманн и Хаджикадунич начали матч на скамейке. Во втором тайме все трое появились на поле, и это помогло «Ростову» изменить игру.

Пусть Ивелин и Матиас далеки от своих лучших кондиций, но даже в таком состоянии они задали темп и помогли своей команде выдать лучший отрезок в матче. Попов еще и гол забил с пенальти, причем потребовались железные нервы, чтобы дождаться разрешения на удар и не «перегореть» к этому моменту.

3. Вакуум в атаке

Кажется, «Ростов» поступил недальновидно, когда оставил Шомуродова в атаке с дублерами в лице Прошлякова и Долгова, хотя на контракте у клуба есть опытные исландцы Кьяртанссон и Сигурдарсон. Элдор получил травму в матче с «Арсеналом», там его заменил Прошляков, который отметился ужасным промахом и красной карточкой. Сегодня не до конца здоровому Шомуродову пришлось выходить в старте, сыграл, насколько позволило состояние, и это было очень плохо.

Шанс получил Долгов, который, как и Прошляков, запорол прекрасный момент, а в концовке пошел в стык с Сафоновым, по итогам которого получил желтую карточку и едва не сломался. К играм в РПЛ Александр, как и Данила, не готов. Короткая скамейка — бич «Ростова», но в атаке сами ограничили себе варианты, оставив Шомуродова без серьезного дублера. Подстраховать Элдора сейчас некому.

О «Краснодаре»

1. Дебют главного тренера Мусаева

Матч против «Ростова» стал первым для Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара», до этого Мурад Олегович руководил «быками» из тени, однако с недавних пор все официально. Конечно, Мусаеву было бы приятно одержать победу в таком знаковом матче, и «Краснодар» был близок к успеху, но не сумел закрепить вторым голом свое заметное игровое преимущество по ходу матча и нарвался на характер похорошевшего в концовке «Ростова». Как бы то ни было, «Краснодар» остается претендентом на прямую путевку в Лигу чемпионов, с «Локомотивом» равенство по потерянным очкам.

2. Вандерсон сделал разницу

Во время паузы в чемпионате обсуждали вечеринку с алкоголем, которую устроили Вандерсон и Кайо, да еще и сделали свое времяпрепровождение достоянием общественности. Но пока бразилец с десятым номером на спине будет играть так, как против «Ростова», ему будут прощать мелкие шалости. Вандерсон организовал гол «Краснодара», совершил еще несколько ярчайших проходов, в каждом эпизоде был нацелен на креатив и был настоящим лидером «Краснодара» в атаке.

3. Возвращение Кабелья

Вернулся в строй и потенциальный лидер креативного звена — француз Кабелья. Реми получил разрыв крестообразных связок 10 месяцев назад, толком не успев заиграть в «Краснодаре». На сегодняшний день французский полузащитник полностью здоров, но ему нужно набирать игровые кондиции. Против «Ростова» Кабелья вышел на 75-й минуте, и хотя конкретно в этом матче проявить себя не сумел, возвращение в строй такого классного игрока — прекрасная новость для «Краснодара».

О судействе

1. 10 желтых карточек

По количеству предупреждений можете судить о напряженности матча, при этом были карточки за разговоры, но случались и жесткие нарушения. Любопытно, что к середине второго тайма Мешков предупреждал только игроков «Ростова» — четырежды, потом краснодарцы получили четыре «горчичника» подряд, а последним из футболистов был предупрежден ростовчанин Долгов. Юбилейная карточка досталась тренеру «Краснодара» Мусаеву, который решил пообщаться с арбитром после финального свистка.

2. «Краснодар» мог получить пенальти в свои ворота чуть раньше

Первое подозрение на пенальти в ворота «Краснодара» оказалось ложным, но это только по мнению Мешкова и Безбородова. Даже повторы в трансляции убедили, что Шапи попал рукой в лицо Чернову. Уверен, Мешков свистнул бы такой фол в центре поля, да еще и предъявил бы нарушителю желтую карточку. Здесь должно быть то же самое.

3. Игра рукой Кайо — это пенальти