В «Спартак» после «Реала» и «Боруссии». «Красно-белым» нашли нового уставшего ветерана

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вчера, 10:54

«Соккер.ру» о потенциальном новичке москвичей. Который наверняка останется только потенциальным.

Накануне в ряде СМИ прошла информация, что московскому «Спартаку» предлагают бесплатно подписать полузащитника Нури Шахина. Конечно, в связи с последними событиями в самом титулованном клубе страны и неказистым положением столичной команды в чемпионате, пресса будет посылать в «Спартак» вереницы новичков. Даже тех, кто в столичный клуб не собирается. Большинство этих слухов окажутся беспочвенными. Но на кандидатуре 31-летнего Нури Шахина стоит остановиться.

Дело в том, что три с половиной года назад Нури уже сватали в «Спартак». Я даже написал по этому поводу статью «Принц Нури». Тогда дело до перехода не дошло. Нури остался в дортмундской «Боруссии». Немцы запросили слишком дорого. Теперь Шахин свободный и бесплатный. Правда, не совсем здоровый. Не играл полгода из-за травмы четырёхглавой мышцы бедра. Однако Нури не собирается лечиться вечно. Ему всего 31 год. Агенты ищут некогда звёздному клиенту новое место работы, вот и «Спартак» упомянули в этой связи. При этом утверждалось, что у Нури есть ещё несколько интересных вариантов в МЛС и на Ближнем Востоке. Время берёт своё. Когда-то за ним выстраивалась очередь. Его выдернул из Дортмунда мадридский «Реал», потом за полузащитника сцепились «Ливерпуль» с «Арсеналом». «Красные» вышли победителями, перехватив игрока, который ехал в Лондон.

А ещё раньше за одарённого юношу спорили две сборные. Немцы хотели видеть уроженца земли Северный Рейн-Вестфалия у себя, но автор самого юного гола в Бундеслиге предпочёл фактической родине историческую, ибо по своему признанию считал себя турком, а не немцем. Он даже сказал, что не понимает тех турецких парней, что сделали выбор в пользу Манншафт. Что вовсе не мешало Нури прекрасно ладить на поле с одним из таких футболистов — Илкаем Гюндоганом. Два соплеменника были системообразующими игроками в «Боруссии» Юргена Клоппа. Причём Шахин был в этой паре ведущим. В сборной Турции Нури тоже считался одним из лидеров.

Нури — центральный полузащитник с широким спектром действия. Но очень многие тренеры видели в нём опорника, что злило самого футболиста. Другое дело Берт ван Марвейк, который во время своей работы в Дортмунде предоставлял молодому полузащитнику полную свободу действий. А вот пришедший вслед за голландцем Юрген Рёбер видел в турке только разрушителя. Равно, как и следующий тренер «чёрно-золотых» Томас Долль. От последнего Нури даже сбежал в аренду в «Фейеноорд», к ван Марвейку. Командировка в Роттердам пошла Шахину на пользу. Он вернулся в Дортмунд заметно возмужавшим и окрепшим.

При Юргене Клоппе не было голландской вольницы. Нури пахал в обороне наравне с Себастьяном Келем. А то и за обоих, ибо капитан частенько был на больничном. Но и в атаке «Сокол», а именно так переводится с турецкого фамилия футболиста, успевал, причём успевал много. Турок стал одним из ключевых игроков «чёрно-золотых». Рос Нури, развивалась, расправляла плечи «Боруссия». И доросла до чемпионского титула в сезоне 2010-11. Нури же был признан игроком года в Бундеслиге.

Но «Боруссии» нужны были деньги, а тут «Реал» с его предложением. Двенадцать миллионов на дороге не валяются. Но на «Сантьяго Бернабеу» Нури не заиграл. Поэтому мадридцы были рады отправить полузащитника в Англию. Причём им было всё равно куда — в «Арсенал» или «Ливерпуль». Шахин был арендован «Ливерпулем». Но от переезда ничего не изменилось.

Нури говорил:

Я не был счастлив ни в «Реале», ни в «Ливерпуле». Единственная радость от переезда в Англию – возможность играть рядом со Стивеном Джеррардом.

«Ливерпуль» довольно быстро разочаровался в новичке. Полузащитника снова отдали в аренду, на этот раз в родную «Боруссию». Рыбу бросили в реку. Клопп нашёл достойное применение старому знакомцу. Тут-то и сложился дуэт Нури Шахин — Илкай Гюндоган. «Соколу» приходилось выполнять немало черновой работы, но это его не тяготило. «Боруссия» нашла семь миллионов, чтобы выкупить вольную своего бывшего игрока у «Реала». Клопп не скрывал радости. Ведь, по мнению многих специалистов, находившийся на пике карьеры Нури мог потянуть на все пятьдесят.

Но стоило уйти Гюндогану, потом Клоппу, как Нури вдруг погас. Не сложились отношения с новым тренером Томасом Тухелем. Тот и так не жаловал гвардейцев Клоппа. Да и сам Шахин заметно сдал. На поле выходил редко. А если и выходил, то производил впечатление человека, измученного футболом. В 28-то лет. И в дальнейшем ситуация не изменилась. То травмы, то ещё что. Недавний лидер превратился в обузу. Поэтому летом 2018 года «Боруссия» была рада пристроить Нури в «Вердер» за миллион. Сборную Турции Шахин оставил ещё раньше.

В «Вердере» Нури больше лечился, нежели играл. Последний раз полузащитник выходил на поле 1 февраля. С тех пор он лечил вечно больное бедро. Лечил весь карантин, потом вернулся в обойму, посидел пару матчей на лавочке, снова дёрнул квадрицепс и опять отправился лечиться. А там и сезон кончился, и контракт. Опыт и мастерство Нури не были лишними для «Вердера», сражавшегося за выживание. Но «островитяне» обошлись и без него. А Шахина удерживать не стали. Без радости была любовь... Его не сильно жаловали на «Везерштадионе» после слов — «мои голова и ноги в Бремене, а сердце осталось в Дортмунде».

«Спартак», опять же если верить зарубежной прессе, интересовался Нури зимой 2016-17. Как раз перед походом за золотом. Тогда не срослось. Может, и к лучшему. «Спартак» стал чемпионом и без Шахина. Разве что Сердар Таски огорчился, не с кем было по-турецки поговорить.

Сейчас Нури Шахин не нужен «Спартаку» и подавно. Немолодой, с лишним весом, подверженный травмам. У которого ещё и сердце в Дортмунде. Тем более что «красно-белые» обожглись на приглашении Андре Шюррле, а ещё раньше — на трансфере Лукаса Барриоса. Уж лучше Шюррле вернуть и снова ждать пока он проснётся, нежели попытаться оживить карьеру другого, некогда очень сильного игрока. Агенты прощупывают старые каналы. Вот и вспомнили про «Спартак». Но что-то подсказывает, что вряд ли новый генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов даже станет рассматривать кандидатуру погасшей звезды.