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Гаич: «Переход в ЦСКА может стать хорошим трамплином для меня»

15 июля 2020, 02:20

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич прокомментировал слухи, связанные с его возможным переходом в ЦСКА. Слова футболиста в своём «твиттере» привёл журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

Мы пытаемся договориться с ЦСКА. Я благоприятно смотрю на возможность игры в России. Этот возможный переход в ЦСКА может стать хорошим трамплином для перехода в другую, более серьёзную лигу.

Я разговаривал с Марсело Тинелли (Прим. — президент «Сан-Лоренсо») и заверил его, что если трансфер не состоится, я продлю контракт с клубом. Ни я, ни мой агент не думаем о том, чтобы уйти бесплатно.

Информация о том, что есть проблема с комиссиоными для моего агента, и что это заблокировало трансфер, является ложью. Всё дело в моём контракте.

Я не думаю, что отъезд в Россию лишит меня вызова в сборную Аргентины.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
15 июля в 15:01
чёт я не понял. когда он переобуться успел?
Слайш
Слайш
15 июля в 11:41
мутный он какой-то.. То хочу, то не хочу.. Сиди лучше и дальше в Аргентине )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 июля в 11:11
Хороший трамплин ,говоришь ? ))) А через полгода в Африке - Гаич ,а что ты тут стоишь ,один ,на солнцепёке ? Гаич - потерялася я ,сильно потерялася ! Как же ты потерялася ? Прыгал на армейском трамплине ,сильно прыгал и потерялася ! А где твой агент ? Не знаю ! А как он выглядит ? -Не помню ! .......))))
makkie
makkie
15 июля в 10:13
Ахах, он уже настолько выбесил коней, что они его тут не примут даже если и перейдет 😂
SHMEL
SHMEL
15 июля в 09:33
Договорятся
Брулин
Брулин
15 июля в 08:58
Блин, да подпиши уже или окончательно откажи. Санта-Барбара, ей-богу
nubom
nubom
15 июля в 08:36
Российские клубы - не тот трамплин. В нашем бассейне воду отключили...
145532
145532
15 июля в 08:18
Сначала говорил ,что никогда не перейдёт ,теперь говорит ,про хороший трамплин ,а если заплатят ещё ,скажет ,что с детства за цска ))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Армейская душа (раскрыть)
15 июля в 08:03, ред.
лучше бы и не было, аргенинцы плохо у нас приживаются, а этот мерзкую репутацию себе создал уже
норм футболист и его агенты не будут хотелки или еще что то в сми выносить
andre_can
andre_can
15 июля в 08:03
то приходит, то не приходит, Санта- Барбара какая то...
Армейская душа
Армейская душа ответ RamonCSKA (раскрыть)
15 июля в 07:58, ред.
Вчера в телеге ЦСКА писали, что президент клуба заявил мол нет предложений, кроме армейцев - поэтому трансфер может состояться
RamonCSKA
RamonCSKA
15 июля в 07:56
он уже надоел со своими агентами, лучше пусть другого ищут, потом тут будет ныть
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 07:05
не состоится этот фарс))) ты не то что нужно клубу)))) иди к месси))))))))))))))
Gahi
Gahi
15 июля в 07:01
Всё ясно цену набивал.
Давайте думать
Давайте думать
15 июля в 06:52
В сборную ты даже попадешь играя в чемпионате ЧАДА, главное прославлять на СМИ Гений одного человека!!!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
15 июля в 06:39
С болота в болота? А смысл?
edubokom
edubokom
15 июля в 06:37
Кто автор всех этих комиксов?
Igo0rek
Igo0rek
15 июля в 06:29
Что за метаморфозы?
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 06:09
Уже затянул другую песню.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 06:03, ред.
Пока все соки не вытянут дорогой из тебя, про Европу можешь забыть надолго). Трамплин конечно будет, но на тебя оденут валенки с ежовыми рукавицами и лыжи деревянные с кривыми палками. Попробуй сбеги потом)).
112910415
112910415
15 июля в 05:13
звучит не особо козырно
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 июля в 04:51
Только неизвестно куда страмплинишь
valt134
valt134
15 июля в 04:24
«Левый» пассажир. То не хочу, то хочу, то трамплин... Сиди уже где сидишь(в болоте)
For56tas
For56tas
15 июля в 02:23
А вот это вряд ли.
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