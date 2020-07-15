Гаич: «Переход в ЦСКА может стать хорошим трамплином для меня»

Нападающий «Сан-Лоренсо» прокомментировал слухи, связанные с его возможным переходом в ЦСКА . Слова футболиста в своём «твиттере» привёл журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

Мы пытаемся договориться с ЦСКА . Я благоприятно смотрю на возможность игры в России. Этот возможный переход в ЦСКА может стать хорошим трамплином для перехода в другую, более серьёзную лигу.

Я разговаривал с Марсело Тинелли (Прим. — президент «Сан-Лоренсо») и заверил его, что если трансфер не состоится, я продлю контракт с клубом. Ни я, ни мой агент не думаем о том, чтобы уйти бесплатно.

Информация о том, что есть проблема с комиссиоными для моего агента, и что это заблокировало трансфер, является ложью. Всё дело в моём контракте.

Я не думаю, что отъезд в Россию лишит меня вызова в сборную Аргентины.