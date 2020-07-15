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Журналист: «„Зенит“ может купить Черышева»

15 июля 2020, 02:47

«Зенит» может подписать полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Максим Аланазаров.

Слухи о том, что «Зенит» может выкупить Дениса Черышева у «Валенсии», продолжают усиливаться. Говорят, цена вопроса – 15 млн.

Недавно СМИ сообщали о возможном переходе в «Зенит» защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 14:09
Палату в лазарете уже , значит, подготовили???
pomor 445
pomor 445 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
15 июля в 12:49
Халк вернётся свободным агентом, но пустышкой, на которого хорошо публику собирать.
pomor 445
pomor 445
15 июля в 12:47
"Зенит может купить" - это шаблон. Дальше любой может вставить текст, который ему нравится. Достоверность везде будет одинаковой - нулевой.
ekliziast
ekliziast
15 июля в 12:26, ред.
Черышев не захочет в Сочи через Зенит.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 12:07
Если бы не травмы!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 июля в 12:04
Не нужен он.
Xeniumv387
Xeniumv387 ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 11:58, ред.
нойштедтер не?
RBA
RBA ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 11:53
Головин.
makkie
makkie ответ RBA (раскрыть)
15 июля в 11:16
А кто еще из наших играет в Европе и вызывается в сборную?
LOpp
LOpp
15 июля в 10:59
травмы, отсутствие нового контракта, Зенит... жизнь пошла по наклонной
nikoladolgov
nikoladolgov
15 июля в 10:41
Еще один Шатов ...
Толку нет, одна болтовня !
RBA
RBA ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 10:23
Почему единственного?
makkie
makkie
15 июля в 10:11
Зачем это самому Черышеву, если он мечтал играть в Европе? Ради чего возвращаться обратно в Россию?
Никто от этого не выиграет. Потеряем единственного сборника - "легионера".
minai
minai
15 июля в 09:47
Зенит как капризный саудовский принц - может позволить себе всё.
zeni
zeni
15 июля в 09:05
Не НАДООООООООООООО..Он же стеклянный!! И лечить потом весь сезон?! Зачем ?
Брулин
Брулин
15 июля в 08:59
Только не это. Загубит себя если перейдёт в Зенит. Надеюсь Денис не сделает этот опрометчивый шаг
МиХаХа
МиХаХа
15 июля в 08:58
Нафиг он нужен.
Вова Туземец
Вова Туземец ответ bosun (раскрыть)
15 июля в 08:23
Это же Филл в перманенте. Этим всё сказано. )))))
bosun
bosun ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
15 июля в 08:18
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    15 июля в 08:16
    То что Зенит хочет купить сильного Российского игрока это правильно. При новом лимите Денис точно пригодится. Но я не могу понять куда Зенит денет 8 игроков которые в аренде в Сочи. У Зенита сейчас 3 состава. Или снова отдадут оптом в Сочи в новую аренду?
    andre_can
    andre_can
    15 июля в 08:04
    Зачем??? Он же стекло!!!
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    15 июля в 07:52
    Лучше уж тогда Халка.
    Kollljan
    Kollljan
    15 июля в 07:14
    Да таких как Черышев полно в РПЛ. За что там платить 15 мильёнов?
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 июля в 07:09
    он десяток их может купить))))вопрос зачем? но откровенно слаб для того что бы усилить клуб)))
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    15 июля в 06:34, ред.
    В этом сезоне что то слабовато про лучший клуб восточной европы,в том году в день по 2-3 трансфера в день,а в этом не то все!
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ cska vperiod (раскрыть)
    15 июля в 06:33
    Или для смеха!
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 июля в 06:14
    Наверное просто так для лавочки.
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 июля в 05:58
    И будут все время лечить его.
    112910415
    112910415
    15 июля в 05:09
    Зенит может всех купить, не новость
    Kresi frok
    Kresi frok
    15 июля в 05:05
    По фактам - Зенит может много себе позволить, но не все футболеры отбитые на голову. Ведь не для кого не секрет, что гаспром - футбольная пропасть!
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