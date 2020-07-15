Журналист: «„Зенит“ может купить Черышева»

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15 июля 2020, 02:47

«Зенит» может подписать полузащитника «Валенсии» и сборной России . Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Максим Аланазаров.

Слухи о том, что «Зенит» может выкупить Дениса Черышева у «Валенсии», продолжают усиливаться. Говорят, цена вопроса – 15 млн.