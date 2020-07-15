Журналист: «„Зенит“ может купить Черышева»

«Зенит» может подписать полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Максим Аланазаров.
Слухи о том, что «Зенит» может выкупить Дениса Черышева у «Валенсии», продолжают усиливаться. Говорят, цена вопроса – 15 млн.
Недавно СМИ сообщали о возможном переходе в «Зенит» защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
Толку нет, одна болтовня !
Толку нет, одна болтовня !
Никто от этого не выиграет. Потеряем единственного сборника - "легионера".
Никто от этого не выиграет. Потеряем единственного сборника - "легионера".