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«Зенит» готов перехватить Гаича у ЦСКА

15 июля 2020, 09:13

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич находится на радарах клубов РПЛ.

Как сообщается, если ЦСКА завтра не закроет сделку по переходу аргентинского форварда, «Зенит» готов сделать своё предложение игроку.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
16 июля в 07:18
Зенит караулит за углом...))) Дзюба спесь с паренька мог бы сбить...)))
RIR68
RIR68
15 июля в 15:04
Дзюба голов наладить взаимоотношения с Аргентиной)))
vay3hpcqe6e5
vay3hpcqe6e5
15 июля в 13:42
Дай им волю..они бы всех футболистов мира .." перехватили". ВСЕ НЕНАСОСУТСЯ..
За адекватность
За адекватность
15 июля в 12:37
Наверное Хуанли Кабальеро не может представить, что если бы Гаич был очень нужен "Зениту", то те могли бы без проблем заплатить классулу в размере 15 млн. и не париться. А так кружат агенты, аки гиены, в надежде урвать кусок пожирнее.
itujan
itujan
15 июля в 12:24
У ЦСКА все хотят перехватить Чалова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Eddja (раскрыть)
15 июля в 12:20
Эта информация есть на сайте РФС. Для общего развития зайди и почитай. Не вредно будет
Brigar
Brigar
15 июля в 12:15, ред.
Бюджет Ференцвароша в сотни раз меньше бюджета цска, причем здесь деньги?
Давайте думать
Давайте думать ответ Номер 1 на этом проэкте (раскрыть)
15 июля в 12:15
Палка о двух концах. Видео может и понравиться Гаичу)))
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 июля в 11:43
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Eddja (раскрыть)
    15 июля в 11:39
      Eddja
      Eddja ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      15 июля в 11:32
      Ты не бухгалтером работаешь?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      15 июля в 11:24, ред.
      Чувствуется, что не в теме и не понимаешь разницу между владением клубом (Газпром) и спонсорство (Россети, аэрофлот). Затраты спонсора 5-7% от бюджета клуба, затраты владельца 100%.Далее. Разницу в суммах и подходах к затратам ВЭБ и Газпром не видит только слепой.
      Не верю 90-м
      Не верю 90-м
      15 июля в 11:23
      Перехватит, если Чалова купит Ювентус.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      15 июля в 11:20
      Мне важно не то, что ты писал, а как на самом деле зенит покупает и чьи деньги тратит
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      15 июля в 11:18
      Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я впервые увидел Вас, донна Роза, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути… узрел на озаренном солнцем поле… нежную, донна Ррроза! Нежную Фиалку!

      — сыграйте нам что-нибудь трогательное!
      — да, сыграйте нам марш!
      — но я не знаю трогательных маршей…

      — Ром? Джин?
      — Сэр, я на службе…
      — Ясно, значит Виски!

      — А давайте закурим! По-нашему, по бразильски!

      Да мало ли в Бразилии Педров?! И не сосчитать ....

      Она любит выпить… Этим надо воспользоваться
      Jora Jirkov
      Jora Jirkov
      15 июля в 11:16
      Зачем иметь нормальную селекционную службу, если можно не считая деньги перебивать контракты потенциальных новичков и игроков конкурентов. Пока газпром в зените, нормального футбола в стране не будет.
      Columb
      Columb
      15 июля в 11:10
      Если бы придумали, что спартак такое хочет сделать, то было бы правдоподобнее.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ Номер 1 на этом проэкте (раскрыть)
      15 июля в 10:50
      А если показать конские таблицы еврокубков за последние лет 6-7, то он забудет все красоты Москвы. А Дзюба с Азмуном чемпионство отмечали, дурачились! За 4 тура до конца...
      Footbolista
      Footbolista ответ nubom (раскрыть)
      15 июля в 10:45, ред.
      "И, словно мухи, тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам!"...(С)...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      15 июля в 10:44
      А я писАл насчет поторговаться, читай внимательно. Мой посыл в том, что не надо шумиху разводить из этих интересов. Торг можно вести по тихому, а не кричать на весь рынок "100 дорого, за 50 возьму". Да ещё не полностью, немного должен буду (это я про 80% прав на игрока)...
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
      15 июля в 10:39, ред.
      ЦСКА стоит только показать видео дзюбы и азмуна, как они празднуют победы , и все! Гаич игрок ЦСКА!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      15 июля в 10:38
      Не забывай ,что ваш клуб теперь тоже лишь на четверть частный. Да и раньше не брезговал народными Аэрофлотским и Россетевскими денежками пользоваться.
      А теперь с новым лимитом про запас не наберёшь, всего 25 человек, из них 8 легов.
      Так что перехватывать "шобы коням не досталось" смысла нет...
      Xeniumv387
      Xeniumv387
      15 июля в 10:32
      Зенит продлил официально скамейку.Её конец на берегах Чёрного моря
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      15 июля в 10:28
      Форвард нужен Зениту, если иранец уйдет. Да и то на его место метит Кокорин
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      15 июля в 10:26
      хахахах!!! и этит тут как тут,как говорится брал не брал,а надо было брать)))
      МиХаХа
      МиХаХа
      15 июля в 10:24
      С госструктурами коней сложно будет тягаться.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      15 июля в 10:24, ред.
      Дзюба не потерпит такого конкурента в команде
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      15 июля в 10:19
      Гражданин, тебе объяснить кто на рынке не торгуется и хватает не гладя, или сам вспомнишь?
      nubom
      nubom
      15 июля в 10:18
      Наконец-то! Штамповщики слухов и до Зенита добрались...
      minai
      minai
      15 июля в 10:18
      Да куда им столько аргентинцев, солить что ли ?
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