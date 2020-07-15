«Зенит» готов перехватить Гаича у ЦСКА

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич находится на радарах клубов РПЛ.
Как сообщается, если ЦСКА завтра не закроет сделку по переходу аргентинского форварда, «Зенит» готов сделать своё предложение игроку.
Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич находится на радарах клубов РПЛ.
Как сообщается, если ЦСКА завтра не закроет сделку по переходу аргентинского форварда, «Зенит» готов сделать своё предложение игроку.
— сыграйте нам что-нибудь трогательное!
— да, сыграйте нам марш!
— но я не знаю трогательных маршей…
— Ром? Джин?
— Сэр, я на службе…
— Ясно, значит Виски!
— А давайте закурим! По-нашему, по бразильски!
Да мало ли в Бразилии Педров?! И не сосчитать ....
Она любит выпить… Этим надо воспользоваться
— сыграйте нам что-нибудь трогательное!
— да, сыграйте нам марш!
— но я не знаю трогательных маршей…
— Ром? Джин?
— Сэр, я на службе…
— Ясно, значит Виски!
— А давайте закурим! По-нашему, по бразильски!
Да мало ли в Бразилии Педров?! И не сосчитать ....
Она любит выпить… Этим надо воспользоваться
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!"...(С)...
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!"...(С)...
А теперь с новым лимитом про запас не наберёшь, всего 25 человек, из них 8 легов.
Так что перехватывать "шобы коням не досталось" смысла нет...
А теперь с новым лимитом про запас не наберёшь, всего 25 человек, из них 8 легов.
Так что перехватывать "шобы коням не досталось" смысла нет...