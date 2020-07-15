ЦСКА стал ближе к подписанию Гаича. В переговорах участвовал Ганчаренко

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15 июля 2020, 07:59

ЦСКА приблизился к подписанию нападающего «Сан-Лоренсо» . Об этом сообщило южноамериканское издание elDIARIO de la Region.

Согласно источнику, вчера представители клубов и сам футболист приняли участие в видеоконференции. В ней также участвовал главный тренер ЦСКА . Отмечается, что после разговора трансфер игрока в московский клуб стал ещё ближе.

Армейцы готовы улучшить условия личного контракта Гаича. При этом сумма трансфера останется прежней — 8,5 млн евро за 80% прав на игрока.

Сам аргентинец также прокомментировал ход переговоров.

Я спокоен, нахожусь в своём городе вместе с семьёй, держу связь с агентами, которые работают над этим вопросом. Мы ждём соглашения, и я со своей стороны предельно спокоен. Да, это правда, что придётся столкнуться с другим языком и климатом. Но я настроен оптимистично. Клуб, который заинтересовался мной, является одним из самых сильных. Будет возможность сыграть в еврокубках. Я уже видел город, он очень красивый, как и клуб. Мы уже контактировали с их лидерами, которые рассказали мне о том, каково там жить.