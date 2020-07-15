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ЦСКА стал ближе к подписанию Гаича. В переговорах участвовал Ганчаренко

15 июля 2020, 07:59

ЦСКА приблизился к подписанию нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича. Об этом сообщило южноамериканское издание elDIARIO de la Region.

Согласно источнику, вчера представители клубов и сам футболист приняли участие в видеоконференции. В ней также участвовал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Отмечается, что после разговора трансфер игрока в московский клуб стал ещё ближе.

Армейцы готовы улучшить условия личного контракта Гаича. При этом сумма трансфера останется прежней — 8,5 млн евро за 80% прав на игрока.

Сам аргентинец также прокомментировал ход переговоров.

Я спокоен, нахожусь в своём городе вместе с семьёй, держу связь с агентами, которые работают над этим вопросом. Мы ждём соглашения, и я со своей стороны предельно спокоен.

Да, это правда, что придётся столкнуться с другим языком и климатом. Но я настроен оптимистично. Клуб, который заинтересовался мной, является одним из самых сильных. Будет возможность сыграть в еврокубках.

Я уже видел город, он очень красивый, как и клуб. Мы уже контактировали с их лидерами, которые рассказали мне о том, каково там жить.

Гаич также отметил, что переход в ЦСКА может стать «хорошим трамплином» для переезда в топ-чемпионат.

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Все комментарии
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
15 июля в 19:55
Лучше бы бесплатно Ваньку Лава забрали, чем непонятного дорогого Гаича. Как по мне тотже Витинью, только этого не смогут продать, за дорого
andrefino13
andrefino13
15 июля в 19:54
Сейчас и вчера смотрю Глушенкова, лучше в него бабки вкладывать.
Hypnoz
Hypnoz
15 июля в 15:20
Ганчаренко, в авторитете что ли ))) ? Что меняет, его присутствие на видеоконференции ? Предполагаю, что он кроме русского и белорусского, ни одного языка не знает...
Юрниекс
Юрниекс
15 июля в 13:38
Пора закрывать эту тему..Санта Барбара какая то..
Багров-брат
Багров-брат
15 июля в 13:13
Если пацанчик думает только о "трамплине" в топ-чемп, стоит ли ожидать от него самоотдачи во внутренних играх? Сядет крепко на лавку пятую точку плющить, вот и все перспективы...(((
edubokom
edubokom
15 июля в 12:54
Ещё год назад этот сайт ещё не был такой помойкой
pomor 445
pomor 445
15 июля в 12:42, ред.
80% - это какие части Гаича? Голова сюда входит, или останется в «Сан-Лоренсо»?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
15 июля в 12:31
А у тебя есть уверенность, что эти слова говорил футболист? С учетом интересов агентов с большой долей вероятности это их интерпретация слов футболиста. а может и вообще фантазии.
За адекватность
За адекватность
15 июля в 12:24
"стал ещё ближе." Прекрасная новость. Дальше уже почти рядом, вот-вот перейдет, интересовался ценами на билеты до Москвы, соседка видела, как собирал чемодан, и.т.д. Говорят, что трансферы любят тишину.А подобные мыльные оперы чаще всего заканчивались ничем, если память не изменяет.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 12:08
Он же не хотел)
Василий 50
Василий 50
15 июля в 12:01
Не будет он играть.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
15 июля в 12:00
каждый день все ближе и ближе
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska59 (раскрыть)
15 июля в 11:58
Так это та сторона налево и направо трезвонит, тем самым набивая цену.
swift stream
swift stream
15 июля в 11:14
Гаич же не хочет в цска.
cska59
cska59
15 июля в 10:52
Странный трансфер,обычно втихаря сделки проворачиваем.Хотя последнее время и сделок нет(кроме Влашича).
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 10:33
Зениту придётся раскошелиться, чтобы ослабить конкурентов.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
15 июля в 10:20
Игорю будет на кого рычать!!
minai
minai
15 июля в 10:20
Говорят, Зенит ещё ближе.
112910415
112910415
15 июля в 10:15
но тут на видеоконференции возникает Дзюба в красных труселях и манит, манит ...
Сп62
Сп62
15 июля в 09:52, ред.
Что ж это за Гаич, что с ним так носятся. Наверное, как два Малкома.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 июля в 09:25
Мыло мыльное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 09:22
...держу связь с агентами, которые работают над этим вопросом. ..

Вот эти агентЫ и портят всё. Зачем одному игроку много агентов? Они все хотят кушать, и не только чёрный хлеб. Это напрягает гинера, кому охота кормить лишних дармоедов?
Нужно оставить одного ,ну или предложить всем работать за одну зряплату (проценты?)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ildar_3871 (раскрыть)
15 июля в 09:15
Так Гаич из-за выходок дзюбы боится к нам ехать
Ник tyu
Ник tyu
15 июля в 09:13
Хз что за непонятный гаич, зато хорошо известного Вагнера не подписали, 56ыбл
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 09:13
Ганчаренко наорал на него
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
15 июля в 09:12
Верните лосину!
Добряк
Добряк
15 июля в 09:03
"видел город, оно очень красивый"... Так Москва, епт...
Против_всех
Против_всех
15 июля в 09:02, ред.
А участие Картофельного Наполеона, определяет какие то дополнительные - крахмальные дивиденды для Гаича?))
drug01
drug01
15 июля в 08:59
Это уже хорошо
ildar_3871
ildar_3871
15 июля в 08:59
Кто это ? Дзюбу знаю а Гаича не знаю )
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