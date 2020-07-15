ЦСКА стал ближе к подписанию Гаича. В переговорах участвовал Ганчаренко

ЦСКА приблизился к подписанию нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича. Об этом сообщило южноамериканское издание elDIARIO de la Region.
Согласно источнику, вчера представители клубов и сам футболист приняли участие в видеоконференции. В ней также участвовал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Отмечается, что после разговора трансфер игрока в московский клуб стал ещё ближе.
Армейцы готовы улучшить условия личного контракта Гаича. При этом сумма трансфера останется прежней — 8,5 млн евро за 80% прав на игрока.
Сам аргентинец также прокомментировал ход переговоров.
Я спокоен, нахожусь в своём городе вместе с семьёй, держу связь с агентами, которые работают над этим вопросом. Мы ждём соглашения, и я со своей стороны предельно спокоен.
Да, это правда, что придётся столкнуться с другим языком и климатом. Но я настроен оптимистично. Клуб, который заинтересовался мной, является одним из самых сильных. Будет возможность сыграть в еврокубках.
Я уже видел город, он очень красивый, как и клуб. Мы уже контактировали с их лидерами, которые рассказали мне о том, каково там жить.
Гаич также отметил, что переход в ЦСКА может стать «хорошим трамплином» для переезда в топ-чемпионат.