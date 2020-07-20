«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:41

В матче 37-го тура АПЛ «Уотфорд» на стадионе «Викаридж Роуд» примет «Манчестер Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 21-го июля 2020 года.

«Уотфорд»

За два тура до конца чемпионата «Шершни» занимают семнадцатую позицию в турнирной таблице АПЛ . Две победы кряду дали возможность команде покинуть зону вылета и получить преимущество над ней в виде трех очков.

В этих встречах подопечные Хейден Маллинса обыграли «Норвич» и «Ньюкасл» с одинаковым счетом 2:1. Затем команда неудачно съездила в Лондон, где уступила «Вест Хэму» (1:3). Всего в текущей кампании «Уотфорд» добыл восемь побед и десять раз сыграл ничью. Еще в 18-ти встречах «Шершни» уступали своим соперникам.

«Манчестер Сити»

«Горожане» неудачно завершают футбольный сезон в Англии. Команда Хосепа Гвардиолы уступила битву за чемпионство «Ливерпулю», а в минувшую субботу проиграла матч за выход в финал кубка «Арсеналу».

Несмотря на отсутствие должной мотивации «Сити» продолжает побеждать в чемпионате. В трех предыдущих встречах экс-чемпион обыграл «Борнмут» (2:1), «Брайтон» (5:0) и «Ньюкасл» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» — 8.580

Ничья – 5.730

Победит «Манчестер Сити» — 1.343

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл 12 последних матча против «Уотфорда».

«Уотфорд» никогда не побеждал «Манчестер Сити» — 14 поражений и 2 ничьи.

«Уотфорд» победил в 3 из 5 последних домашних матчах АПЛ .

. У «Манчестер Сити» 3 поражения в пяти предыдущих гостевых матчах.

Прогноз на матч

У «Шершней» заметно наладилась игра в атаке, которая отличается голами в четырех из пяти последних поединков. При этом, оборона «Уотфорда» продолжает выступать нестабильно, чем наверняка воспользуется грозная атака «Горожан».