«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В матче 37-го тура АПЛ «Уотфорд» на стадионе «Викаридж Роуд» примет «Манчестер Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 21-го июля 2020 года.
«Уотфорд»
За два тура до конца чемпионата «Шершни» занимают семнадцатую позицию в турнирной таблице АПЛ. Две победы кряду дали возможность команде покинуть зону вылета и получить преимущество над ней в виде трех очков.
В этих встречах подопечные Хейден Маллинса обыграли «Норвич» и «Ньюкасл» с одинаковым счетом 2:1. Затем команда неудачно съездила в Лондон, где уступила «Вест Хэму» (1:3). Всего в текущей кампании «Уотфорд» добыл восемь побед и десять раз сыграл ничью. Еще в 18-ти встречах «Шершни» уступали своим соперникам.
«Манчестер Сити»
«Горожане» неудачно завершают футбольный сезон в Англии. Команда Хосепа Гвардиолы уступила битву за чемпионство «Ливерпулю», а в минувшую субботу проиграла матч за выход в финал кубка «Арсеналу».
Несмотря на отсутствие должной мотивации «Сити» продолжает побеждать в чемпионате. В трех предыдущих встречах экс-чемпион обыграл «Борнмут» (2:1), «Брайтон» (5:0) и «Ньюкасл» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотфорд» — 8.580
- Ничья – 5.730
- Победит «Манчестер Сити» — 1.343
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл 12 последних матча против «Уотфорда».
- «Уотфорд» никогда не побеждал «Манчестер Сити» — 14 поражений и 2 ничьи.
- «Уотфорд» победил в 3 из 5 последних домашних матчах АПЛ.
- У «Манчестер Сити» 3 поражения в пяти предыдущих гостевых матчах.
Прогноз на матч
У «Шершней» заметно наладилась игра в атаке, которая отличается голами в четырех из пяти последних поединков. При этом, оборона «Уотфорда» продолжает выступать нестабильно, чем наверняка воспользуется грозная атака «Горожан».
В очных встречах соперников регулярно забивает от трех голов и выше. Полагаем, что данная тенденция продлиться и на этот раз. В БК Pinnacle ставку на ТБ(3) можно разместить с коэффициентом 1.781.