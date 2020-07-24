«Верона» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:10

В 36-м туре Серии A «Верона» примет на своем стадионе «Лацио». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnace на матч, который состоится 26.07.2020.

«Верона»

К 36-ту туру чемпионата Италии «Верона» набрала 46 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице. В активе команды одиннадцать побед и тринадцать ничьих, при 11-ти поражений.

«Верона» сыграла вничью в четырех из пяти последних матчах Серии A, три из которых завершились с одинаковым счетом 1:1. Серия без побед команды насчитывает шесть туров кряду. В последнем матче команда разделила очки с «Торино» в гостях (1:1).

«Лацио»

В прошлом туре чемпионата Италии «Лацио» добыл победу, которую в римском клубе ждали пять туров подряд. В неудачной серии команда Симоне Индзаги потерпела четыре поражения, и один раз сыграли вничью.

Обыграть удалось дома «Кальяри» (2:1). Эта победа стала для «Орлов» 22-й в сезоне. Еще в шести матчах римляне играли вничью, и семь раз проигрывали. Команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» — 3.520

Ничья – 3.550

Победит «Лацио» — 2.140

Статистика

«Верона» забивала минимум один гол в 4 из 5 последних домашних матчах.

«Лацио» победил «Верону» в гостях в двух предыдущих поединках.

«Верона» не побеждала «Лацио» в четырех предыдущих очных встречах.

Прогноз

Мотивация в этом матче на стороне гостевой команды. «Лацио» нужно брать три очка, чтобы продолжить борьбу за медали в чемпионате Италии. «Верона» же стабильно пропускала в последних поединках, а в очных встречах с римским клубом давно не побеждала.

Таким образом, предлагаем взять ставку на победу «Лацио» с коэффициентом 2.140 в букмекерской конторе Pinnacle.